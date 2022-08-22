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Росіяни обстріляли шість населених пунктів на Запоріжжі, поліція фіксує наслідки. ФОТО

У Запорізькій області війська Російської Федерації обстріляли 6 населених пунктів, поліцейські фіксують наслідки злочинів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Національна поліція повідомляє у телеграмі.

Серед постраждалих населених пунктів – міста Гуляйполе та Оріхів, села Преображенка, Мала Токмачка, Омельник і Таврійське Пологівського та Запорізького районів.

Окупанти зруйнували приміщення спортивного комплексу в місті Гуляйполе. Агресори поцілили по призначеному для реабілітації осіб з інвалідністю комунальному закладу в селі Таврійському Запорізького району.

В Оріхові під ракетний обстріл потрапив продовольчий майданчик, внаслідок чого пошкоджено десять кіосків і територію торгівельного комплексу. Також впродовж двох днів окупанти гатили по місцевому загальноосвітньому закладу.

Внаслідок обстрілу села Преображенка Пологівського району ракетами пошкоджено дві вулиці та шість будинків.

Мешканці Малої Токмачки також повідомили про руйнування їхніх домівок.

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Росіяни обстріляли шість населених пунктів на Запоріжжі, поліція фіксує наслідки 01

Росіяни обстріляли шість населених пунктів на Запоріжжі, поліція фіксує наслідки 02

Автор: 

обстріл (29540) Нацполіція (15325) Запорізька область (3782)


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Короче розклад такий, зносять моє Гуляйполе,з лиця землі,і потім копають кар'єр,бо людей нема, нема кому робити спротив,це клан дніпропетровських проти скажем так образно тамбовських, донецьких подвинули,залишились ці жиди з Дніпра,а людей в топку війни,їбані жиди
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22.08.2022 16:02 Відповісти
 
 