Росіяни обстріляли шість населених пунктів на Запоріжжі, поліція фіксує наслідки. ФОТО

У Запорізькій області війська Російської Федерації обстріляли 6 населених пунктів, поліцейські фіксують наслідки злочинів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Національна поліція повідомляє у телеграмі.

Серед постраждалих населених пунктів – міста Гуляйполе та Оріхів, села Преображенка, Мала Токмачка, Омельник і Таврійське Пологівського та Запорізького районів.

Окупанти зруйнували приміщення спортивного комплексу в місті Гуляйполе. Агресори поцілили по призначеному для реабілітації осіб з інвалідністю комунальному закладу в селі Таврійському Запорізького району.



В Оріхові під ракетний обстріл потрапив продовольчий майданчик, внаслідок чого пошкоджено десять кіосків і територію торгівельного комплексу. Також впродовж двох днів окупанти гатили по місцевому загальноосвітньому закладу.



Внаслідок обстрілу села Преображенка Пологівського району ракетами пошкоджено дві вулиці та шість будинків.



Мешканці Малої Токмачки також повідомили про руйнування їхніх домівок.

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