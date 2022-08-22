На Донецький напрямок терміново потрібні тепловізори, планшети та дрони, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Необхідна допомога в зборі коштів на потреби захисників України на Донецькому напрямку.

Про це у фейсбуці повідомляє волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"На фронт дуже потрібні тепловізори (57 тис та 82 тис.), зарядні станції (39 900 грн), планшети (8 тис.) та дрони, Мавік (3-92 тис.). На Донецькому напрямку тривають пекельні бої, є термінові потреби для спецпідрозділу та танкістів. Прошу допомогти!! Завтра потрібно викупити. Звіт за тиждень, як завжди у неділю", - зазначає вона.

Нижче перелік того, що потребують захисники України:

Ноші - 9 400 грн.

Покришки - 9 230 грн.

Квадрокоптер Мавік 3 - 92700 грн.

Два тепловізори - 10 4377 грн.

Два планшети - 16 тис.

Пальне - 24 тис.

Футболки, шорти, кросівки у шпиталь-14 148 та 4 150 грн.

Ліки - 3 тис.

Ще один тепловізор- 56 980 грн.

"Я дуже дякую кожній людині за допомогу, репост та підтримку. Дякую за кожну копійку!", - зауважує Юсупова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На донецький та херсонський напрямок терміново потрібні три тепловізори та два дрони, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Також вона залишає реквізити для охочих перерахувати кошти:

[email protected].

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк , Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142



























