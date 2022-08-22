На Донецький напрямок терміново потрібні тепловізори, планшети та дрони, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
Необхідна допомога в зборі коштів на потреби захисників України на Донецькому напрямку.
Про це у фейсбуці повідомляє волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
"На фронт дуже потрібні тепловізори (57 тис та 82 тис.), зарядні станції (39 900 грн), планшети (8 тис.) та дрони, Мавік (3-92 тис.). На Донецькому напрямку тривають пекельні бої, є термінові потреби для спецпідрозділу та танкістів. Прошу допомогти!! Завтра потрібно викупити. Звіт за тиждень, як завжди у неділю", - зазначає вона.
Нижче перелік того, що потребують захисники України:
Ноші - 9 400 грн.
Покришки - 9 230 грн.
Квадрокоптер Мавік 3 - 92700 грн.
Два тепловізори - 10 4377 грн.
Два планшети - 16 тис.
Пальне - 24 тис.
Футболки, шорти, кросівки у шпиталь-14 148 та 4 150 грн.
Ліки - 3 тис.
Ще один тепловізор- 56 980 грн.
"Я дуже дякую кожній людині за допомогу, репост та підтримку. Дякую за кожну копійку!", - зауважує Юсупова.
Також вона залишає реквізити для охочих перерахувати кошти:
5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа
4149499374344032 приват , Юсупова
5375411504293973 Монобанк , Yusupova Nataliia Avhusta
IBAN UA753220010000026204306753142
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Не даром, когда Спартц потребовала отчёт, дерьмак включил дурака и заговорил...про контроль над вооружениями.
Типа ,бабло за кадром - чего там контролировать!
И исчезает...