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Новини Фото Війна
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На Донецький напрямок терміново потрібні тепловізори, планшети та дрони, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Необхідна допомога в зборі коштів на потреби захисників України на Донецькому напрямку.

Про це у фейсбуці повідомляє волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"На фронт дуже потрібні тепловізори (57 тис та 82 тис.), зарядні станції (39 900 грн), планшети (8 тис.) та дрони, Мавік (3-92 тис.). На Донецькому напрямку тривають пекельні бої, є термінові потреби для спецпідрозділу та танкістів. Прошу допомогти!! Завтра потрібно викупити. Звіт за тиждень, як завжди у неділю", - зазначає вона.

Нижче перелік того, що потребують захисники України: 

Ноші - 9 400 грн.

Покришки - 9 230 грн.

Квадрокоптер Мавік 3 - 92700 грн.

Два тепловізори - 10 4377 грн.

Два планшети - 16 тис.

Пальне - 24 тис.

Футболки, шорти, кросівки у шпиталь-14 148 та 4 150 грн.

Ліки - 3 тис.

Ще один тепловізор- 56 980 грн. 

"Я дуже дякую кожній людині за допомогу, репост та підтримку. Дякую за кожну копійку!", - зауважує Юсупова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На донецький та херсонський напрямок терміново потрібні три тепловізори та два дрони, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Також вона залишає реквізити для охочих перерахувати кошти: 

[email protected].

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк , Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

На Донецький напрямок терміново потрібні тепловізори, планшети та дрони, - волонтерка Юсупова 01
На Донецький напрямок терміново потрібні тепловізори, планшети та дрони, - волонтерка Юсупова 02
На Донецький напрямок терміново потрібні тепловізори, планшети та дрони, - волонтерка Юсупова 03
На Донецький напрямок терміново потрібні тепловізори, планшети та дрони, - волонтерка Юсупова 04
На Донецький напрямок терміново потрібні тепловізори, планшети та дрони, - волонтерка Юсупова 05
На Донецький напрямок терміново потрібні тепловізори, планшети та дрони, - волонтерка Юсупова 06
На Донецький напрямок терміново потрібні тепловізори, планшети та дрони, - волонтерка Юсупова 07
На Донецький напрямок терміново потрібні тепловізори, планшети та дрони, - волонтерка Юсупова 08
На Донецький напрямок терміново потрібні тепловізори, планшети та дрони, - волонтерка Юсупова 09
На Донецький напрямок терміново потрібні тепловізори, планшети та дрони, - волонтерка Юсупова 10
На Донецький напрямок терміново потрібні тепловізори, планшети та дрони, - волонтерка Юсупова 11
На Донецький напрямок терміново потрібні тепловізори, планшети та дрони, - волонтерка Юсупова 12
На Донецький напрямок терміново потрібні тепловізори, планшети та дрони, - волонтерка Юсупова 13
На Донецький напрямок терміново потрібні тепловізори, планшети та дрони, - волонтерка Юсупова 14

Автор: 

благодійність (584) допомога (8490) Юсупова Наталія (199)


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Топ коментарі
+2
Pochemy ne obrashautsya k Ermaky ?? Cherez nego i ego kompan'onov seichas proxodyat postavki zapadnoi pomoshi....., kak pishyt, absolutno vsei.
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22.08.2022 17:48 Відповісти
+2
+++
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22.08.2022 20:01 Відповісти
+1
А що робить міністр оборони? Відмазує зелене лайно, яке все про...ло?
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22.08.2022 19:36 Відповісти
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До притули зверніться, він вам замість дронів фоточок підкине.
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22.08.2022 17:23 Відповісти
Pochemy ne obrashautsya k Ermaky ?? Cherez nego i ego kompan'onov seichas proxodyat postavki zapadnoi pomoshi....., kak pishyt, absolutno vsei.
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22.08.2022 17:48 Відповісти
Не через него ,а ему.
Не даром, когда Спартц потребовала отчёт, дерьмак включил дурака и заговорил...про контроль над вооружениями.
Типа ,бабло за кадром - чего там контролировать!
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22.08.2022 20:50 Відповісти
Перекинув пару гривень.
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22.08.2022 18:55 Відповісти
А що робить міністр оборони? Відмазує зелене лайно, яке все про...ло?
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22.08.2022 19:36 Відповісти
+++
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22.08.2022 20:01 Відповісти
+
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22.08.2022 20:04 Відповісти
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22.08.2022 20:26 Відповісти
Так вроде ЗЕзидент есть?Или бабло тока входит?
И исчезает...
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22.08.2022 20:46 Відповісти
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23.08.2022 21:51 Відповісти
 
 