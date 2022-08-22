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У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 серпня, група екологів відвідала Чернігівську область, де провела обстеження та фото- й відеофіксацію екологічних злочинів , які скоїли російські окупаційні війська.

Зафіксовані факти та зібрані матеріали будуть використані як докази у підготовці позову до міжнародного суду, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Експерти зафіксували факти обстрілів Чернігівського водоканалу, одного з будівельних супермаркет, де згоріли тисячі тонн полімерних матеріалів, та лісів боблизу міста.

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"Щоденно російські окупаційні війська завдають непоправної шкоди довкіллю України і це матиме катастрофічні наслідки у майбутньому. Екологічний тягар війни український народ буде відчувати десятиліттями. Важливо доносити правду не тільки про те, як росіяни нищать українські міста, вбивають та знущаються над мирними мешканцями, поводяться з військовополоненими та розповсюджують фейки й брехню. Сьогодні Україна є епіцентром екологічних злочинів у Європі і про це потрібно говорити вголос", - наголосили екологи.

У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 01
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 02
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 03
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 04
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 05
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 06
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 07
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 08
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 09
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 10
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 11
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 12
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 13
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 14
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 15
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 16
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 17

У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 18
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 19
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 20
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 21
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 22
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 23
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 24
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 25
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 26
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 27
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 28
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 29
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 30
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 31
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 32
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 33
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 34
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 35
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 36
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 37
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 38
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 39
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 40
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 41
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 42
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 43
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 44
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 45
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 46
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 47
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 48
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 49
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 50
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 51
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 52
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 53
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 54
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 55
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 56
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 57
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 58
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 59
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 60
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 61
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 62
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 63
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 64
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 65
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 66
У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд 67

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

армія рф (18060) Чернігів (803) Чернігівщина (1585) екологія (1362)


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як тільки чую про екологічну шкоду...яку ще й не починали зафіксовувати і занотовувати... то відразу згадую Грету Тунберг і її ємоційні виступи... де ж поділася ці борчиня??? чому її досі нема тут???
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22.08.2022 17:41 Відповісти
Ей это не интересно - она против капитализма борется.
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22.08.2022 19:07 Відповісти
Всю эту информацию + видео и фото фиксацию нужно будет использовать против кацапов в международных судах. Кацапы должны за все заплатить, вплоть до последнего гвоздя, причем все - по рыночным ценам.
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22.08.2022 19:13 Відповісти
Вся їхня рашка разом з ними скільки не коштує.
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23.08.2022 11:17 Відповісти
Яка экологія русня українців вбиває і всому світуть немає до цього діла а екологи діють
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22.08.2022 19:25 Відповісти
А що там путінського льотчика аса, що збили над Черніговом тихенько рашці передали??
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22.08.2022 19:39 Відповісти
а по вашому таксист з Донецька не вартий льотчика?
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23.08.2022 11:50 Відповісти
так все треба фіксувати і по всім напрямкам подавати в міжнародні інстанції,

а також все додавати на відшкодування і знищення полів, лісів, фауни,

і хай москалі платять за розмінування і утилізацію їхнього металобрухту
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22.08.2022 20:58 Відповісти
 
 