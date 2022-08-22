У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 серпня, група екологів відвідала Чернігівську область, де провела обстеження та фото- й відеофіксацію екологічних злочинів , які скоїли російські окупаційні війська.

Зафіксовані факти та зібрані матеріали будуть використані як докази у підготовці позову до міжнародного суду, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Експерти зафіксували факти обстрілів Чернігівського водоканалу, одного з будівельних супермаркет, де згоріли тисячі тонн полімерних матеріалів, та лісів боблизу міста.

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"Щоденно російські окупаційні війська завдають непоправної шкоди довкіллю України і це матиме катастрофічні наслідки у майбутньому. Екологічний тягар війни український народ буде відчувати десятиліттями. Важливо доносити правду не тільки про те, як росіяни нищать українські міста, вбивають та знущаються над мирними мешканцями, поводяться з військовополоненими та розповсюджують фейки й брехню. Сьогодні Україна є епіцентром екологічних злочинів у Європі і про це потрібно говорити вголос", - наголосили екологи.







































































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ