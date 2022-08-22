У центрі Берліна виставили спалене авто з Бучі, на якому 4 жінки намагались врятуватись від окупантів. ФОТО
На бульварі Курфюрстендамм у Берліні встановили спалене авто з Бучі, у якому війська РФ розстріляли чотирьох пасажирок, які намагалися врятуватися від окупації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Виставка називається "Testament of Bucha" ("Заповіт Бучі"). Побачене може спонукати жителів і уряд Німеччини більше допомагати Україні, зазначив посол України Андрій Мельник.
"Допомога, яку ми цінуємо і вдячні, на жаль, не є достатньою, щоб цю війну зупинити", - вважає посол, який у жовтні залишає посаду і повертається до Києва.
"Цю війну можна зупинити лише на полі бою, лише так можна змусити Путіна повернутися до реальності, вказати йому межі, і лише тоді може з'явитися реальний шанс на мир", - наголосив Мельник і закликав надати Україні ще більше сучасного озброєння.
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А Зелю вашого мені не пхайте,я гидуюся пліснявою і цирк не люблю(вважаю,що то для дітей забавка,а дорослим вже й головами треба думати,а не западати на кловунів)
Все,що ви написали,вже тисячі разів писано-переписано.І що,якийсь результат отримали?Ні.
А на війні потрібна зброя вже зараз.І надання тої зброї стопорить оте міноборони Німеччини,яке ви так захищаєте.Мені плювати на Зелю,я його не обирала,але гратися зараз в демагогію,коли потрібно всілякими шляхами виривати зброю всюди,де тільки можна-це грати на полі ворога.Ми ж самі даємо козир в руки хитрозробленим "партнерам"тягнути час.
Зеля своє отимає,від розплати не втече,бо злочин страшний на його руках.Але зараз треба думати,де брати зброю,бо це життя для нас,нашої армії і країни.Хто б с казав з десяток років тому-зброя,це життя,я б не повірила,а зараз ось така правда
В Конституції немає посади канцлера Німеччини, я так розумію, що він і його обовязки записані в Конституції Німеччини і я впевнений, що там є необхадні зброя, омуніція, фінансування і навіть її надлишки не зважаючи на те, що вони заховалися під парасольку НАТО.
Наш Президент має забезпечувати державне будівництво, а не будівництво доріг, якими має займатися Укравтодор під контролем Кабінета міністрів.
Отак евакуюються ті чиї уряди заглядають в глаза кацапам...
не чувствует Она ответственности.... а может не хватило решительности...