У центрі Берліна виставили спалене авто з Бучі, на якому 4 жінки намагались врятуватись від окупантів. ФОТО

На бульварі Курфюрстендамм у Берліні встановили спалене авто з Бучі, у якому війська РФ розстріляли чотирьох пасажирок, які намагалися врятуватися від окупації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Виставка називається "Testament of Bucha" ("Заповіт Бучі"). Побачене може спонукати жителів і уряд Німеччини більше допомагати Україні, зазначив посол України Андрій Мельник.

"Допомога, яку ми цінуємо і вдячні, на жаль, не є достатньою, щоб цю війну зупинити", - вважає посол, який у жовтні залишає посаду і повертається до Києва.

"Цю війну можна зупинити лише на полі бою, лише так можна змусити Путіна повернутися до реальності, вказати йому межі, і лише тоді може з'явитися реальний шанс на мир", - наголосив Мельник і закликав надати Україні ще більше сучасного озброєння.

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