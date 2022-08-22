Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовим і родинам загиблих Героїв України. ФОТО
Президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" капітану Андрію Шогану, а також родинам загиблих українських захисників, удостоєних звання Героя України посмертно.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави вручив орден "Золота Зірка" старшому техніку-інструктору вертолітної ескадрильї капітану Андрію Шогану, якому присвоєно звання Героя України. На початку квітня він брав участь у перевезенні боєприпасів, висадці розвідувальної групи та евакуації поранених із Маріуполя. Під час заходу та зльоту з майданчика в місті його групу атакували зі стрілецької зброї та ЗРК "Тор", а, повертаючись, бійці зазнали обстрілу з корабля противника, проте завдання було виконане в повному обсязі.
Зеленський також вручив ордени "Золота Зірка" членам родин загиблих українських захисників, удостоєних цього звання посмертно.
Так, звання Героя України посмертно присвоєно полковнику Сергію Котенку, який з 2015 року захищав суверенітет і територіальну цілісність держави в Маріуполі, Попасній, Станиці Луганській, Світлодарську. Під час обстрілу поблизу Світлодарська виніс побратима з охопленого вогнем автомобіля і врятував йому життя. Завжди перебував на передових рубежах оборони, організовував та особисто брав участь в укріпленні оборонних позицій. 24 лютого 2022 року зумів вивести батальйон з-під обстрілів противника та зайняти оборону поблизу села Василівка Запорізької області, чим завадив просуванню окупантів. 9 березня 2022 року під час чергового обстрілу з важкої артилерії Сергій Котенко зазнав поранень, несумісних із життям.
Посмертно удостоєний відзнаки заступник командира окремого загону спеціального призначення "Азов" старший лейтенант Віталій Грицаєнко. Він був серед тих морських піхотинців, які одними з перших наприкінці лютого 2022 року прийняли бій, коли ворог намагався здійснити висадку морського десанту на узбережжі Азовського моря. Унаслідок постійних обстрілів морпіхи ЗСУ зазнали значних втрат і були змушені відступити для проведення перегрупування. Бійці окремого загону спецпризначення "Азов", серед яких був і Віталій Грицаєнко, прикривали відхід побратимів і за 48 годин героїчно відбили чотири спроби висадки морського десанту противника. Після того його група неодноразово розбивала ворожі колони та зупиняла спроби прориву нашої оборони. 19 березня військовослужбовців "Азова", серед яких був і Віталій Грицаєнко, здійснили успішну нічну диверсійно-розвідувальну операцію в тилу противника, але під час запеклого бою Віталій загинув.
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ЦІКАВО А ДЕ ТІ ГЕРОЇ ЩО НА ВРУЧЕНІ НАГОРОД ПОРОХУ РУКИ ВІДМОВИЛИСЬ ПОТИСНУТИ,
А З Зе КЛОУНОМ ТАКЕ СЛАБО РОБИТИ