Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовим і родинам загиблих Героїв України. ФОТО

Президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" капітану Андрію Шогану, а також родинам загиблих українських захисників, удостоєних звання Героя України посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави вручив орден "Золота Зірка" старшому техніку-інструктору вертолітної ескадрильї капітану Андрію Шогану, якому присвоєно звання Героя України. На початку квітня він брав участь у перевезенні боєприпасів, висадці розвідувальної групи та евакуації поранених із Маріуполя. Під час заходу та зльоту з майданчика в місті його групу атакували зі стрілецької зброї та ЗРК "Тор", а, повертаючись, бійці зазнали обстрілу з корабля противника, проте завдання було виконане в повному обсязі.

Зеленський також вручив ордени "Золота Зірка" членам родин загиблих українських захисників, удостоєних цього звання посмертно.

Так, звання Героя України посмертно присвоєно полковнику Сергію Котенку, який з 2015 року захищав суверенітет і територіальну цілісність держави в Маріуполі, Попасній, Станиці Луганській, Світлодарську. Під час обстрілу поблизу Світлодарська виніс побратима з охопленого вогнем автомобіля і врятував йому життя. Завжди перебував на передових рубежах оборони, організовував та особисто брав участь в укріпленні оборонних позицій. 24 лютого 2022 року зумів вивести батальйон з-під обстрілів противника та зайняти оборону поблизу села Василівка Запорізької області, чим завадив просуванню окупантів. 9 березня 2022 року під час чергового обстрілу з важкої артилерії Сергій Котенко зазнав поранень, несумісних із життям.

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Посмертно удостоєний відзнаки заступник командира окремого загону спеціального призначення "Азов" старший лейтенант Віталій Грицаєнко. Він був серед тих морських піхотинців, які одними з перших наприкінці лютого 2022 року прийняли бій, коли ворог намагався здійснити висадку морського десанту на узбережжі Азовського моря. Унаслідок постійних обстрілів морпіхи ЗСУ зазнали значних втрат і були змушені відступити для проведення перегрупування. Бійці окремого загону спецпризначення "Азов", серед яких був і Віталій Грицаєнко, прикривали відхід побратимів і за 48 годин героїчно відбили чотири спроби висадки морського десанту противника. Після того його група неодноразово розбивала ворожі колони та зупиняла спроби прориву нашої оборони. 19 березня військовослужбовців "Азова", серед яких був і Віталій Грицаєнко, здійснили успішну нічну диверсійно-розвідувальну операцію в тилу противника, але під час запеклого бою Віталій загинув.