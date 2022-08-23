Російська армія завдала ударів по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини. Є загибла та поранені, - Резніченко. ФОТОрепортаж

РОсійські окупаційні війська обстріляли два райони Дніпропетровської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"По Криворізькому ударили "Ураганами". У Зеленодольській громаді росіяни убили 45-річну жінку. Її чоловік поранений. Він у лікарні. Будинок родини понівечений. Тричі за ніч ворог накрив вогнем Нікопольський район. По Марганецькій громаді двічі стріляла російська важка артилерія. Туди прилетіли 13 снарядів. У Марганці постраждали двоє жінок - 61 та 63 років. Одна з них госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середній. У місті пошкоджені 6 будинків, газогін та водогін", - йдеться у повідомленні.











Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти із "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, поранено жінку, - облрада

По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. Без світла залишились до 1 000 людей.