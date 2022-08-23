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Російська армія завдала ударів по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини. Є загибла та поранені, - Резніченко. ФОТОрепортаж

РОсійські окупаційні війська обстріляли два райони Дніпропетровської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"По Криворізькому ударили "Ураганами". У Зеленодольській громаді росіяни убили 45-річну жінку. Її чоловік поранений. Він у лікарні. Будинок родини понівечений. Тричі за ніч ворог накрив вогнем Нікопольський район. По Марганецькій громаді двічі стріляла російська важка артилерія. Туди прилетіли 13 снарядів. У Марганці постраждали двоє жінок - 61 та 63 років. Одна з них госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середній. У місті пошкоджені 6 будинків, газогін та водогін", - йдеться у повідомленні.

Російська армія завдала ударів по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини. Є загибла та поранені, - Резніченко 01
Російська армія завдала ударів по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини. Є загибла та поранені, - Резніченко 02
Російська армія завдала ударів по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини. Є загибла та поранені, - Резніченко 03
Російська армія завдала ударів по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини. Є загибла та поранені, - Резніченко 04
Російська армія завдала ударів по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини. Є загибла та поранені, - Резніченко 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти із "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, поранено жінку, - облрада

По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. Без світла залишились до 1 000 людей.

обстріл (29575) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3943)


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❗Посольство США в Києві: Держдеп володіє інформацією, що росія нарощує зусилля для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі України та урядових об'єктах у найближчі дні.Будьте обережні Українці не нехтуйте повітряними тривогами.Віримо в ЗСУ!!!допомагаємо ЗСУ!!!ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ!!!!!
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23.08.2022 08:25 Відповісти
Террор мирного населения в надежде морально сломить противника. Обычная тактика кацапских тварей,которая ни к чему не приведёт,кроме горы кацапских трупов.
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23.08.2022 08:31 Відповісти
Мразота кацапська
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23.08.2022 08:25 Відповісти
як же ми вляпались в цю війну з цим, нашим, м'яко кажучи, некомпетентним і корумпованим керівництвом країни... Я нажаль розумію що перемоги в ближчі роки нам не бачити. Та і взагалі. зе не готовий нести відповідальність ні за що. А для перемоги треба приймати виважені та не популярні рішення. а зе та його команда "регіоналів" на це не здатні.
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23.08.2022 11:13 Відповісти
 
 