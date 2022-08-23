Обстріли Харкова та області тривають. Минулої доби окупанти не здійснювали спроб іти в наступ на Харківщині, - Синєгубов. ФОТОрепортаж

Обстріли Харкова та Харківщини тривають. Сьогодні близько 6 ранку ворог обстріляв Київський район Харкова. Зафіксовано влучання в приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, близько 4:40 ранку в Новобаварському районі сталася масштабна пожежа в будівлі промислового підприємства. Близько 6:30 пожежа локалізована. Постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються.

Також близько 6 ранку окупанти обстріляли с. Коробочкине Чугуївського району. Сталася пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.

Вчора ввечері близько 21:30 ворог завдав удару 3 ракетами по с. Стара Гнилиця Чугуївського району. Пошкоджені теплиці, сталася пожежа. Без постраждалих.

"Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Ізюмського районів. Пошкоджені будівлі цивільного підприємства, сталося кілька пожеж за межами населених пунктів, горіли лісосмуги та трава. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби поранення отримали 2 мирних мешканця. В Чугуївському районі поранена жінка 71 року, в Ізюмському - чоловік 58 років", - зауважив Синєгубов.

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Він також інформує, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Російські окупанти використовують проти наших захисників ствольну та реактивну артилерію, танки та авіацію. Наші захисники надійно утримують позиції, завдаючи ворогу втрат. Протягом доби ворог не здійснював спроб іти в наступ на Харківщині.

Як повідомляє пресцентр ДСНС, о 04:41 23 серпня на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території 4-поверхової неексплуатованої будівлі підприємства у Новобаварському районі м. Харкова.

"До місця події було направлено 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 90 чоловік особового складу ДСНС. Полум'я охопило площу близько 5000 кв.м. Горіла тирса на першому поверсі будівлі, дерев'яні віконні рами з першого по четвертий поверхи, а також покрівля будівлі підприємства. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось локалізувати о 06:30. Триває ліквідація пожежі. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється", - йдеться у повідомленні.







