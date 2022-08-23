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Новини Фото Війна
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Росіяни вдарили по мирному населенню Донеччини ракетами, "Ураганами", ЗРК "С-300" та артилерією. Є вбиті та поранені. ФОТОрепортаж

Поліція зафіксувала наслідки російських обстрілів в 11 населених пунктах Донеччини.

Про це повідомляють у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни вдарили по мирному населенню Донеччини ракетами, Ураганами, ЗРК С-300 та артилерією. Є вбиті та поранені 01

"Протягом доби окупанти атакували міста Бахмут, Авдіївка, Гірник, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, села Костянтинопіль, Кліщіївка, Максимільянівка, Зайцеве, Сокіл.

Армія РФ зруйнувала та пошкодила 28 цивільних об’єктів – 16 житлових будинків, склад із зерном, коксохімічний завод, гаражі", - йдеться у повідомленні.

Росіяни вдарили по мирному населенню Донеччини ракетами, Ураганами, ЗРК С-300 та артилерією. Є вбиті та поранені 02

Поліцейські зібрали докази кожного воєнного злочину росії. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 569 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 9400 серед них 1740 – діти, 453 – люди з інвалідністю.

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Росіяни вдарили по мирному населенню Донеччини ракетами, Ураганами, ЗРК С-300 та артилерією. Є вбиті та поранені 03
Росіяни вдарили по мирному населенню Донеччини ракетами, Ураганами, ЗРК С-300 та артилерією. Є вбиті та поранені 04
Росіяни вдарили по мирному населенню Донеччини ракетами, Ураганами, ЗРК С-300 та артилерією. Є вбиті та поранені 05
Росіяни вдарили по мирному населенню Донеччини ракетами, Ураганами, ЗРК С-300 та артилерією. Є вбиті та поранені 06

обстріл (29575) Нацполіція (15327) Донецька область (8954)


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23.08.2022 09:59 Відповісти
..було б, мабуть, корисно для усіх, якби влада надала прості інструкції, як подавати судові позови на недодержаву, агресора-терориста..
чи ми не маємо права?
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23.08.2022 10:01 Відповісти
Подивіться на супутникові антени. Одна дивиться на Астру, а інша на кацапсячий ABS. Навіть зараз на Донеччині дивляться кацапсяче лайно.
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23.08.2022 10:20 Відповісти
У нас ще й найвеличніший зробив тв з купую лайняної реклами платним та закодував, звичайно вони будуть дивитися кацапське лайно, хоча ера тарілок і тв каналів пройшла.
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23.08.2022 10:36 Відповісти
Раздолбите вы уже этот Донецк, ну нет у нас другого выхода. Хватит уже слушать бред о мирных жителях. У нас что нет таких жителей? Они стирают у нас один город за другим, село за селом.
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23.08.2022 11:08 Відповісти
 
 