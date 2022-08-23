Росіяни вдарили по мирному населенню Донеччини ракетами, "Ураганами", ЗРК "С-300" та артилерією. Є вбиті та поранені. ФОТОрепортаж

Поліція зафіксувала наслідки російських обстрілів в 11 населених пунктах Донеччини.

Про це повідомляють у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом доби окупанти атакували міста Бахмут, Авдіївка, Гірник, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, села Костянтинопіль, Кліщіївка, Максимільянівка, Зайцеве, Сокіл.

Армія РФ зруйнувала та пошкодила 28 цивільних об’єктів – 16 житлових будинків, склад із зерном, коксохімічний завод, гаражі", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські зібрали докази кожного воєнного злочину росії. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 569 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 9400 серед них 1740 – діти, 453 – люди з інвалідністю.

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