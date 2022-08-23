УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3660 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 685 1

Рашисти обстріляли склади агрофірми на Харківщині, поранено охоронця, - прокуратура. ФОТО

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати територію Харкова та області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

"22 серпня близько 21:30 російські військові завдали ракетного удару по Чугуївщині. У селі Стара Гнилиця горіли теплиці. О 6 годині ранку окупанти обстріляли с. Коробочкине: сталась пожежа у приватному будинку площею 90 кв. м. та господарчих спорудах. О 5 годині ранку зафіксовано обстріл смт Андріївка Ізюмського району: пошкоджено склади агрофірми. Поранено охоронця", - йдеться в повідомленні.

Також близько 7 години ранку ЗС РФ обстріляли Київський район м. Харкова. Ворожий снаряд влучив на територію приватного домоволодіння.

Будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.

Читайте: Обстріли Харкова та області тривають. Минулої доби окупанти не здійснювали спроб іти в наступ на Харківщині, - Синєгубов. ФОТОрепортаж

Рашисти обстріляли склади агрофірми на Харківщині, поранено охоронця, - прокуратура 01
Рашисти обстріляли склади агрофірми на Харківщині, поранено охоронця, - прокуратура 02

Автор: 

обстріл (29575) прокуратура (3710) Харків (5750) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 