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Новини Фото Війна
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Судитимуть російського загарбника, який утримував людей у підвалі та імітував страти під час окупації Гостомеля, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Київською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно ще одного російського військового за порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року під час окупації смт Гостомель обвинувачений разом з іншими солдатами РФ незаконно обшукували будівлі.

"Окупанти вибивали двері, розбивали вікна та шукали військовослужбовців ЗСУ і правоохоронців. Вони погрожували мирним мешканцям зброєю, змусили їх роздягнутися. У подальшому людей без їжі та води утримували у підвалі, били прикладами по ребрах і ногах, погрожуючи зброєю, імітували страту", - йдеться у повідомленні.

Російські військові перевіряли документи та відбирали у цивільних осіб мобільні телефони.

Судитимуть російського загарбника, який утримував людей у підвалі та імітував страти під час окупації Гостомеля, - Офіс генпрокурора 01

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Автор: 

армія рф (18060) Гостомель (141) воєнні злочини (1895) Офіс Генпрокурора (3308)


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А де підсудний?
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23.08.2022 12:36 Відповісти
а потім скостять термін і випустять за півтори роки.
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23.08.2022 12:36 Відповісти
взгалі-то його ще навіть не впіймали!
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23.08.2022 14:02 Відповісти
Анекдот , йому пику закрили... дивно ,що приховуєте??? Мабуть 2 роки умовно дадуть ,та відпустять ,щоб спокійніше йому було пику закрили бо «людині» ж треба буде жити далі. Дійсно яка турботлива Україна та «правосуддя
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23.08.2022 12:46 Відповісти
после решения суда можно открывать хлебальник
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23.08.2022 12:48 Відповісти
Звідки відпустять? По ходу його ще треба спіймати. Десь в самарі чи тамбові...
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23.08.2022 12:49 Відповісти
А де путінський льотчик ас, що Чернігів бомбив? Вже віддали?
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23.08.2022 13:30 Відповісти
Уже давно.
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28.09.2022 12:32 Відповісти
 
 