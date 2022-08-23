Судитимуть російського загарбника, який утримував людей у підвалі та імітував страти під час окупації Гостомеля, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Київською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно ще одного російського військового за порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року під час окупації смт Гостомель обвинувачений разом з іншими солдатами РФ незаконно обшукували будівлі.

"Окупанти вибивали двері, розбивали вікна та шукали військовослужбовців ЗСУ і правоохоронців. Вони погрожували мирним мешканцям зброєю, змусили їх роздягнутися. У подальшому людей без їжі та води утримували у підвалі, били прикладами по ребрах і ногах, погрожуючи зброєю, імітували страту", - йдеться у повідомленні.

Російські військові перевіряли документи та відбирали у цивільних осіб мобільні телефони.

Також читайте: В Україні зареєстровано понад 43 тис. злочинів, пов’язаних із вторгненням РФ, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА