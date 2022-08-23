"Листівки з України": створено проєкт, який показує, як РФ нищить культурні об’єкти в Україні. ФОТОрепортаж

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти щодня знищують історичні, архітектурні та археологічні пам’ятки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, проєкт "Листівки з України" має на меті зафіксувати та продемонструвати шкоду, завдану українській культурі російськими окупантами внаслідок бомбардувань та обстрілів під час повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України 24 лютого 2022 року.

Проєкт здійснено командою Українського інституту за підтримки проєкту USAID та за участі креативної агенції Green Penguin Media.

"Російські військові цинічно і нещадно обстрілюють музеї, меморіали, університетські будівлі, кінотеатри, кидають ракети на церкви, храми, собори, телевежі, пам’ятники. Росія не просто знищує українські міста та села, а систематично знищує українську культурну спадщину, яка налічує тисячі років. Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо солідарності та підтримки з боку міжнародної спільноти", - йдеться у описі проєкту.

У рамках проєкту установа випустить понад 100 листівок, на яких зображені об'єкти культури з різних куточків України до та після початку повномасштабної війни. До кожної з них є опис державною та англійською мовами, завдяки якому можна дізнатися, за яких обставин окупанти зруйнували або пошкодили зображений об'єкт.

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Мета проєкту "Листівки з України" – показати світові справжнє обличчя неспровокованої та невиправданої війни, яку Росія розв'язала проти України, її народу та культури.

"Зловмисне, прицільне знищення Росією українських культурних пам’яток є величезною втратою для України, Європи та всього світу. Намагаючись стерти культуру й історію України, Кремль прагне стерти саме поняття української нації", – наголошує директор Місії USAID в Україні Джеймс Хоуп.

Наразі на інтерактивній мапі в рамках проєкту "Листівки з України" зібрані історії про пошкоджені культурні об'єкти на території 9-ти областей України, серед яких є й тимчасово окуповані:

Харківська (96),

Донецька (90),

Київська (78),

Чернігівська (38),

Луганська (32),

Сумська (28),

Запорізька (13),

Житомирська (6),

Крим (2).











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