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"Листівки з України": створено проєкт, який показує, як РФ нищить культурні об’єкти в Україні. ФОТОрепортаж

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти щодня знищують історичні, архітектурні та археологічні пам’ятки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, проєкт "Листівки з України" має на меті зафіксувати та продемонструвати шкоду, завдану українській культурі російськими окупантами внаслідок бомбардувань та обстрілів під час повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України 24 лютого 2022 року.

Листівки з України: створено проєкт, який показує, як РФ нищить культурні об’єкти в Україні 01

Проєкт здійснено командою Українського інституту за підтримки проєкту USAID та за участі креативної агенції Green Penguin Media.

"Російські військові цинічно і нещадно обстрілюють музеї, меморіали, університетські будівлі, кінотеатри, кидають ракети на церкви, храми, собори, телевежі, пам’ятники. Росія не просто знищує українські міста та села, а систематично знищує українську культурну спадщину, яка налічує тисячі років. Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо солідарності та підтримки з боку міжнародної спільноти", - йдеться у описі проєкту.

У рамках проєкту установа випустить понад 100 листівок, на яких зображені об'єкти культури з різних куточків України до та після початку повномасштабної війни. До кожної з них є опис державною та англійською мовами, завдяки якому можна дізнатися, за яких обставин окупанти зруйнували або пошкодили зображений об'єкт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано 417 воєнних злочинів РФ проти культурної спадщини України, - МКІП. ІНФОГРАФІКА

Мета проєкту "Листівки з України" – показати світові справжнє обличчя неспровокованої та невиправданої війни, яку Росія розв'язала проти України, її народу та культури.

Листівки з України: створено проєкт, який показує, як РФ нищить культурні об’єкти в Україні 02

"Зловмисне, прицільне знищення Росією українських культурних пам’яток є величезною втратою для України, Європи та всього світу. Намагаючись стерти культуру й історію України, Кремль прагне стерти саме поняття української нації", – наголошує директор Місії USAID в Україні Джеймс Хоуп.

Наразі на інтерактивній мапі в рамках проєкту "Листівки з України" зібрані історії про пошкоджені культурні об'єкти на території 9-ти областей України, серед яких є й тимчасово окуповані:

  • Харківська (96),
  • Донецька (90),
  • Київська (78),
  • Чернігівська (38),
  • Луганська (32),
  • Сумська (28),
  • Запорізька (13),
  • Житомирська (6),
  • Крим (2).



Листівки з України: створено проєкт, який показує, як РФ нищить культурні об’єкти в Україні 03
Листівки з України: створено проєкт, який показує, як РФ нищить культурні об’єкти в Україні 04
Листівки з України: створено проєкт, який показує, як РФ нищить культурні об’єкти в Україні 05

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Листівки з України: створено проєкт, який показує, як РФ нищить культурні об’єкти в Україні 06
Листівки з України: створено проєкт, який показує, як РФ нищить культурні об’єкти в Україні 07

культура (438) листівки (44) росія (66478) знищення (7713) USAID (214)


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це правильно
навіть якщо з русні стрясти гроші на відновлення - вийде дублікат, а не середньовічний оригінал.

і це ще на кажучи про людей, які гинуть з вини рашанського лайна
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23.08.2022 12:49 Відповісти
Маленька брехня породжує велику недовіру. НАЩО новобудову в с. Долина видавати за Святогірську Лавру?! Навіть якщо храм адміністративно є частиною Лаври, він розташований у км 15-ти від Святогірська. Сову на глобус натягувати нащо? Для цифірі?
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23.08.2022 13:51 Відповісти
хороша ідея,
чим більше правдивої інформації,

тим важче рашистським пропагандонам
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23.08.2022 15:27 Відповісти
 
 