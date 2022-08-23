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Новини Фото Війна
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День прапора під час війни: Знищений російський Т-72 на пшеничному полі. ФОТО ДНЯ

Українські захисники на передовій нищать російських загарбників.

Фото опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Фото з села Гусарівка Харківської області, башта російського Т-72 Б3, знищеного бійцями 93-і механізованої бригади", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: День Державного Прапора відзначають сьогодні в Україні. ВIДЕО

День прапора під час війни: Знищений російський Т-72 на пшеничному полі 01

Автор: 

прапор (482) Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3589) 93 окрема механізована бригада (294)


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Топ коментарі
+19
і лани широкополі і Дніпро і кручі стануть вам по перед горла москалі ****чі.....
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23.08.2022 14:31
+14
Новая кацапская модификация - подземный танк !
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23.08.2022 14:30
+7
Слава ЗСУ!!! Слава нашим захисникам!!!! Героям Слава! Смерть рашистським окупантам!!!💙💛💙💛✌️✌️💪💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 З днем прапора!!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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23.08.2022 14:47
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Новая кацапская модификация - подземный танк !
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23.08.2022 14:30 Відповісти
Саме головне - щоб гармата ціла залишилася - у нас своїх гармат немає (бо все одно будемо на НАТОвський калібр переходить) а поки-що ремфонд потрібен
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23.08.2022 16:00 Відповісти
і лани широкополі і Дніпро і кручі стануть вам по перед горла москалі ****чі.....
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23.08.2022 14:31 Відповісти
поперек горла
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23.08.2022 14:35 Відповісти
та він вже там вріс в землю
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23.08.2022 14:41 Відповісти
А ніхто і не пише, що то було вчора.
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23.08.2022 16:57 Відповісти
Слава ЗСУ!!! Слава нашим захисникам!!!! Героям Слава! Смерть рашистським окупантам!!!💙💛💙💛✌️✌️💪💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 З днем прапора!!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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23.08.2022 14:47 Відповісти
...ну, і хто там каже, що кольори нашого Прапору розташовані не за феншуєм?.. проти природи не попреш
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23.08.2022 14:47 Відповісти
Красівоє😺
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23.08.2022 14:58 Відповісти
Так нажрался зерна, что аж лопнул...
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23.08.2022 14:58 Відповісти
Москва. Кремль. Путіну. «Шановний Володимире Володимировичу! Пишуть Вам ненависні Вам і невловимі бандерівці»Пришліть, будь ласка, на Донбас, кілька ваших славетних танків «Армата» - нам так їх, палаючих, не вистачає для колекції та якісної бандерівської пропаганди…Якщо самі приїхать не здатні, то хоч на трейлері чи буксирі притягніть - ми згодні…».
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23.08.2022 15:52 Відповісти
 
 