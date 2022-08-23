День прапора під час війни: Знищений російський Т-72 на пшеничному полі. ФОТО ДНЯ
Українські захисники на передовій нищать російських загарбників.
Фото опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Фото з села Гусарівка Харківської області, башта російського Т-72 Б3, знищеного бійцями 93-і механізованої бригади", - йдеться в повідомленні.
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