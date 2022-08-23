Рашисти завдали ракетного удару по Дніпру та атакували Нікополь дронами-камікадзе, - ОВА. ФОТО

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Дніпру. На Нікополь російська армія скерувала три дрони-камікадзе та обстріляла місто з "Градів".

Про ворожу атаку на Дніпропетровську область повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Дніпрі через "приліт" російської ракети один приватний будинок зруйнований, один пошкоджений. Обійшлося без постраждалих. На Нікополь російська армія скерувала три дрони-камікадзе та 20 снарядів з "Градів". Понівечені декілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. Зачепило і місцевий водно-спортивний комплекс", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією ОВА, попередньо, ніхто не постраждав. Валентин Резніченко додав, що українські військові збили три російські безпілотники-розвідники.