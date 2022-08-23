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Рашисти завдали ракетного удару по Дніпру та атакували Нікополь дронами-камікадзе, - ОВА. ФОТО

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Дніпру. На Нікополь російська армія скерувала три дрони-камікадзе та обстріляла місто з "Градів".

Про ворожу атаку на Дніпропетровську область повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти завдали ракетного удару по Дніпру та атакували Нікополь дронами-камікадзе, - ОВА 01

"У Дніпрі через "приліт" російської ракети один приватний будинок зруйнований, один пошкоджений. Обійшлося без постраждалих. На Нікополь російська армія скерувала три дрони-камікадзе та 20 снарядів з "Градів". Понівечені декілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. Зачепило і місцевий водно-спортивний комплекс", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська армія завдала ударів по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини. Є загибла та поранені, - Резніченко. ФОТОрепортаж

За інформацією ОВА, попередньо, ніхто не постраждав. Валентин Резніченко додав, що українські військові збили три російські безпілотники-розвідники.

Дніпро (3273) обстріл (28428) Резніченко Валентин (517) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3716)


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Топ коментарі
+5
ну...зеля...нас уже атаковали (и не только Днепр) твой ответ !!! адекватный и достойный по русне... да?
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23.08.2022 14:50
+5
та які вони молодці особливо у військовому плані? Довбані нацгул налітають на мирні міста і села. М...кі вони.
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23.08.2022 15:16
+3
как-то не совсем удачное слово "молодцы"...
молодцы что стирают в пыль наши села и города? молодцы что не считают своих убитых? молодцы что пытают-убивают-насилуют-мародерят?
бррр.... не такое я имел представление о слове "молодцы"...
(наврядли вы это сказали от восхищения.... скорее от сожеления что наши "молодцы" хвалились дорогами и оказались перепуганными перед ордой, хотя пол года им орали в уши - готовьтесь !!!)
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23.08.2022 16:03
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ну...зеля...нас уже атаковали (и не только Днепр) твой ответ !!! адекватный и достойный по русне... да?
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23.08.2022 14:50 Відповісти
Кацапи у військовому плані молодці, нагнітають, не збавляють темп... а слуги народу займаються відбудовою і дорогами! Мабуть, на цей сором ми самі і заслуговуємо
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23.08.2022 14:52 Відповісти
та які вони молодці особливо у військовому плані? Довбані нацгул налітають на мирні міста і села. М...кі вони.
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23.08.2022 15:16 Відповісти
как-то не совсем удачное слово "молодцы"...
молодцы что стирают в пыль наши села и города? молодцы что не считают своих убитых? молодцы что пытают-убивают-насилуют-мародерят?
бррр.... не такое я имел представление о слове "молодцы"...
(наврядли вы это сказали от восхищения.... скорее от сожеления что наши "молодцы" хвалились дорогами и оказались перепуганными перед ордой, хотя пол года им орали в уши - готовьтесь !!!)
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23.08.2022 16:03 Відповісти
Ни у кого не возникает догадки о связи обстрелов Днепра и возни с лишением гражданства Корбана? У Корбана темное прошлое, но сейчас его интересы совпадают с интересами украинцев патриотов, как и у Коломойского в 2014 когда он спас Днепр. И думаю из за этого факта некоторые поверили в Коломойского и проголосовали за его клоуна в 2019. Я не верю ни в патриотизм Корбана, Филатова и остальных из этой гоп компании, но когда их интересы и интересы страны совпадают, пусть работают, а уже после Победы над орками разбираться с каждым и воздать по заслугам
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23.08.2022 16:08 Відповісти
Наталия Филиппова. А хто ж підготував до оборони місто Дніпро. як не Філатов з Корбаном ! Завдяки їх організації у створенні ефективної ТрО . м.Дніпро та регіон залишаються УКРАЇНСЬКИМ форпостом на Сході. але чи це влаштовує зелену владу ? Можливо у неї інші плани. коли начальника штабу оборони Корбана позбавляють громадянства. не впускають в Україну. позбавляючи конституційного права захищати Вітчизну. тим самим послаблюючи керівництво місцевої влади у захисті проти російського агресора. І залиште " темне минуле " Корбана. він був. є і залишається патріотом України !
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23.08.2022 16:57 Відповісти
Валентина Горшкова, читай уважн1ше. Я теж вважаю що влада -зраджуе Укра1ну. А Корбан зараз захищае Укра1ну, тому що його 1нтереси сп1впали з 1нтересами народу. Тому зараз я п1дтримую Корбана, незважаючи на все 1нше, до перемоги Украины
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23.08.2022 18:09 Відповісти
немає української клавіатури? а ви бажаєте знати більше СБУ? і кого ще підтримуєте?
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23.09.2022 20:36 Відповісти
Атаковали дроны-камикадзе . . .

Уж не иранские ли ? Вроде же у русских были только дроны-разведчики своего производства.
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23.08.2022 21:04 Відповісти
тобі має значення хто на тебе бомбу зкине?
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23.09.2022 20:37 Відповісти
... ну мабуть скінчилися...
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23.09.2022 20:38 Відповісти
 
 