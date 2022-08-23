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"Російський "Тигр" у Харкові": трофейна техніка вийшла на патрулювання міста. ФОТОрепортаж

У День Харкова патрулювати вулиці міста вийшли трофейна техніка, яку захисники України захопили під час боїв із ворогом.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський "Тигр" у Харкові… але не так, як планував окупант. У День міста трофейна техніка вийшла на патрулювання. Слава ЗСУ! Слава українській поліції! Слава Україні", - зазначив очільник регіону.

Російський Тигр у Харкові: трофейна техніка вийшла на патрулювання міста 01
Російський Тигр у Харкові: трофейна техніка вийшла на патрулювання міста 02
Російський Тигр у Харкові: трофейна техніка вийшла на патрулювання міста 03
Російський Тигр у Харкові: трофейна техніка вийшла на патрулювання міста 04
Російський Тигр у Харкові: трофейна техніка вийшла на патрулювання міста 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російську військову техніку, спалену в боях на півдні України, привезли до Одеси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Харків (5589) техніка (1825)


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Топ коментарі
+23
а шо, есть сомнения, что Харьков это Украина?
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23.08.2022 16:33
+17
Ну от і згодилась техніка ворожа. Рідна Україна,до речі,переможе! Смерть кацапським окупантам!
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23.08.2022 16:27
+10
У Харкові є асфальт
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23.08.2022 16:40
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Ну от і згодилась техніка ворожа. Рідна Україна,до речі,переможе! Смерть кацапським окупантам!
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23.08.2022 16:27 Відповісти
а шо, есть сомнения, что Харьков это Украина?
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23.08.2022 16:33 Відповісти
Никогда! Только Украина!!!!!
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23.08.2022 16:48 Відповісти
Немає.

Цікаво навіщо саме так написали ?

Наприклад якщо написати"доброго вечора ми з Чернігова/Одеси/Києва/Житомира/Ірпеня" звучить в контексті оригінального висловлювання та боротьби за всю Україну недоречно нібито .
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23.08.2022 16:48 Відповісти
гарнюня....
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23.08.2022 16:33 Відповісти
Гімно! Прохідність паскудна! На чорноземі нашому грузне "аж бігом"! Казали хлопці - військова версія "паркетного позашляховика"!
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23.08.2022 16:37 Відповісти
У Харкові є асфальт
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23.08.2022 16:40 Відповісти
и хороший
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23.08.2022 16:50 Відповісти
ну гарнюні не обов"язково лізти в болото))))
для копчиків згодиться...
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23.08.2022 18:28 Відповісти
Лучше на Дастере патрулировать, бензина берет в 3 раза меньше этого расеянского говна
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23.08.2022 16:43 Відповісти
Ось цікаво просто,коли забирали цей "тигр" у кацапів багато сьгоднішніх коментаторів приймали участь?Поради ж у вас не спитали- що писати,де писати,якою мовою? Вічно знайдеться якесь недолуге і шукає зраду.
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23.08.2022 17:20 Відповісти
таки сбылась кацапская мечта, что их военная техника будет разъезжать по Харькову, правда, без них самих, ну, то такое... другое тут им и не светит. Слава Украине!
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23.08.2022 17:39 Відповісти
не тИГР а Кицюня
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23.08.2022 18:17 Відповісти
Усіх харків'ян вітаю з 23 серпня - Днем Визволення Харкова!!
Сподіваюся скоро буде і другий день визволення - від кацапської сволоти.
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23.08.2022 18:48 Відповісти
москалі «випадково» поцупили в гітлера не тільки назву танка тигр,

та й багато чого іншого взяли у фашистів
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23.08.2022 19:04 Відповісти
Хочу бачити цей патруль на Рубльовці!
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23.08.2022 19:08 Відповісти
Бдяха, на передку нехватка джипів, всім миром збираємо гроші, вже все важче знайти щось підходяще в Європі, а вони в місті показуху влаштували. Передайте на передок, хлопцям БК і воду нема чим підвезти, а місто можете і на Тавріях патрулювати.
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23.08.2022 20:24 Відповісти
Надеюсь его как следует отмыли от русскодуха...
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23.08.2022 20:31 Відповісти
Зрозуміло чому поліція на ньому їзде і чому у Харкові - бо біля лінії зіткнення його просто спалять свої вояки як силует ворожої техніки. Протиречиві почуття визиває ця кацапська техніка, краще б ії використовували нащі ДРГ у тилу ворога
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24.08.2022 15:30 Відповісти
 
 