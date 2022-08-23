"Російський "Тигр" у Харкові": трофейна техніка вийшла на патрулювання міста. ФОТОрепортаж

У День Харкова патрулювати вулиці міста вийшли трофейна техніка, яку захисники України захопили під час боїв із ворогом.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський "Тигр" у Харкові… але не так, як планував окупант. У День міста трофейна техніка вийшла на патрулювання. Слава ЗСУ! Слава українській поліції! Слава Україні", - зазначив очільник регіону.











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