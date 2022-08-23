"Російський "Тигр" у Харкові": трофейна техніка вийшла на патрулювання міста. ФОТОрепортаж
У День Харкова патрулювати вулиці міста вийшли трофейна техніка, яку захисники України захопили під час боїв із ворогом.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Російський "Тигр" у Харкові… але не так, як планував окупант. У День міста трофейна техніка вийшла на патрулювання. Слава ЗСУ! Слава українській поліції! Слава Україні", - зазначив очільник регіону.
Топ коментарі
+23 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар23.08.2022 16:33
+17 Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар23.08.2022 16:27
+10 Viktor Onyshchenko #484371
показати весь коментар23.08.2022 16:40
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Цікаво навіщо саме так написали ?
Наприклад якщо написати"доброго вечора ми з Чернігова/Одеси/Києва/Житомира/Ірпеня" звучить в контексті оригінального висловлювання та боротьби за всю Україну недоречно нібито .
для копчиків згодиться...
Сподіваюся скоро буде і другий день визволення - від кацапської сволоти.
та й багато чого іншого взяли у фашистів