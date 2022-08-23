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Окупанти повідомляють, що в Севастополі знову працює ППО. Нібито збито БПЛА. ФОТО

В окупованому Севастополі місцеві мешканці знову повідомляють звуки вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тим часом, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив у телеграм-каналі, що "нібито над морем відпрацювали системи ППО. Збили БПЛА".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Севастополі почали перевірку бомбосховищ. ВIДЕО

Окупанти повідомляють, що в Севастополі знову працює ППО. Нібито збито БПЛА 01

Окупанти повідомляють, що в Севастополі знову працює ППО. Нібито збито БПЛА 02

Автор: 

Крим (14139) ППО (3183) Севастополь (554)


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Топ коментарі
+14
Всё правильно . Мы не спим спокойно - рашисты не должны спокойно полоскать свои дупы в нашем море . Крым- Украина . Чемодан-вокзал- Зауралье .
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23.08.2022 16:55
+5
Крымчанам надо срочно собрать подписи под петицией что бы НАТО закрыло им небо.
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23.08.2022 17:10
+5
З фольгою - то напевно що так.
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23.08.2022 17:37
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Хтось тут радив, щоб подразнити ворожу ППО, запускати гелієві надувні кульки у великій кількості. Я не військовий експерт, але як ділетанту, то красиво.
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23.08.2022 16:54 Відповісти
З фольгою - то напевно що так.
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23.08.2022 17:37 Відповісти
Всё правильно . Мы не спим спокойно - рашисты не должны спокойно полоскать свои дупы в нашем море . Крым- Украина . Чемодан-вокзал- Зауралье .
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23.08.2022 16:55 Відповісти
Крымчанам надо срочно собрать подписи под петицией что бы НАТО закрыло им небо.
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23.08.2022 17:10 Відповісти
Все "по плану":
ЗСУ виявляє ППО Криму!
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23.08.2022 17:22 Відповісти
Кацапов надо держать в тонусе !
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23.08.2022 17:36 Відповісти
І це ми ще навіть не починали...
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23.08.2022 17:45 Відповісти
Все идёт по плану!
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27.09.2022 01:03 Відповісти
Нібито збито БПЛА

Нібито збито, нібито БПЛА, нібито в Севастополі...
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23.08.2022 17:45 Відповісти
Все эти полёты БПЛ и строго на Севастополем и конечно сбиваемые на раз, все таки должны вызывать смех у местных вояк. Ну есть же там более менее знающие откуда уши торчат и лезут у этого явления?
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23.08.2022 18:15 Відповісти
"Вскрыть ПВО"..не слышал,не?
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23.08.2022 19:27 Відповісти
Апріорі там пво скрізь.
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23.08.2022 20:32 Відповісти
Это спектакль для внутреннего потребления.
"Посмотрите, какое у нас эффективное ПВО! Саки были случайностью!"
Сами запускают, сами сбивают. Клоуны хреновы.
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23.08.2022 20:07 Відповісти
 
 