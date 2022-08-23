Окупанти повідомляють, що в Севастополі знову працює ППО. Нібито збито БПЛА. ФОТО
В окупованому Севастополі місцеві мешканці знову повідомляють звуки вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Тим часом, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив у телеграм-каналі, що "нібито над морем відпрацювали системи ППО. Збили БПЛА".
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ЗСУ виявляє ППО Криму!
Нібито збито, нібито БПЛА, нібито в Севастополі...
"Посмотрите, какое у нас эффективное ПВО! Саки были случайностью!"
Сами запускают, сами сбивают. Клоуны хреновы.