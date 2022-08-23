Радянську зірку демонтували на меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку. ФОТО

З 40-метрового обеліска на меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку 23 серпня демонтували радянську зірку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зірка важить 300 кілограмів і розташована на висоті 36 метрів.

Спершу майстри намагалися спиляти зірку повністю. Згодом вирішили демонтовувати радянську символіку частинами.

Демонтовану бронзову зірку будуть зберігатимуть на комунальному підприємстві "Луцькспецкомунтранс".

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Наприкінці квітня на меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку почали демонтаж радянської символіки. Зокрема прибрали зірки з серпом і молотом, радянські ордени та написи.