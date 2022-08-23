Радянську зірку демонтували на меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку. ФОТО
З 40-метрового обеліска на меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку 23 серпня демонтували радянську зірку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Зірка важить 300 кілограмів і розташована на висоті 36 метрів.
Спершу майстри намагалися спиляти зірку повністю. Згодом вирішили демонтовувати радянську символіку частинами.
Демонтовану бронзову зірку будуть зберігатимуть на комунальному підприємстві "Луцькспецкомунтранс".
Наприкінці квітня на меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку почали демонтаж радянської символіки. Зокрема прибрали зірки з серпом і молотом, радянські ордени та написи.
Топ коментарі
+26 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар23.08.2022 18:53
+11 U A #508723
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+10 kseniya lyesovalova
показати весь коментар23.08.2022 18:50
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Оце повний треш.
Ге ж...
Совєцька вічність щось не дуже вічною виявилась - "склеїла ласти" лише за декілька десятків років.
Слава маршалу Маннергейму...
Щоб і духу не залишилось.
А то - давайте замінемо герб, приробимо другу голову, "так це мистецтво, ніззя", в надії що прийдуть ординці і цим "героям-спасітелям" дадуть ладу каліну. Скоріше прибють зірку до лоба.