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Радянську зірку демонтували на меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку. ФОТО

З 40-метрового обеліска на меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку 23 серпня демонтували радянську зірку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Радянську зірку демонтували на меморіальному комплексі Вічна Слава у Луцьку 01

Зірка важить 300 кілограмів і розташована на висоті 36 метрів.

Радянську зірку демонтували на меморіальному комплексі Вічна Слава у Луцьку 02

Спершу майстри намагалися спиляти зірку повністю. Згодом вирішили демонтовувати радянську символіку частинами.

Радянську зірку демонтували на меморіальному комплексі Вічна Слава у Луцьку 03

Демонтовану бронзову зірку будуть зберігатимуть на комунальному підприємстві "Луцькспецкомунтранс".

Радянську зірку демонтували на меморіальному комплексі Вічна Слава у Луцьку 04

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Наприкінці квітня на меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку почали демонтаж радянської символіки. Зокрема прибрали зірки з серпом і молотом, радянські ордени та написи.

Автор: 

Луцьк (414) пам’ятник (928) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+26
Всю радянську хрєнь потрібно викинути з України...
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23.08.2022 18:53
+11
пропоную ємблему АЗОВа на це місце
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23.08.2022 18:59
+10
И не пошло и 30 лет как ссср превратился в пепел
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23.08.2022 18:50
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И не пошло и 30 лет как ссср превратился в пепел
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23.08.2022 18:50 Відповісти
Это ещё ничего, есть в Украине небольшие города где до сих пор улица савецская и ул *******! Печально, что на западе!
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23.08.2022 19:20 Відповісти
Це ще нічого. Є таке місто де стоїть памятник ще цариці Катерині.
Оце повний треш.
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23.08.2022 19:33 Відповісти
Можеш навести приклад такого міста?
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23.08.2022 20:46 Відповісти
Одеса
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24.08.2022 01:06 Відповісти
Только не надо ЗБЕРИГАТЬ Расплавить и все средства для ЗСУ ‼️ХВАТИТ НА ГРАБЛИ НАСТУПАТЬ , КОГДА ОККУПАНТЫ ЗАХВАТИЛИ НАШИ ГОРОДА ОНИ МОМЕНТАЛЬНО УНИЧТОЖАЛИ ВСЕ УКРАИНСКОЕ И УСТАНАВЛИВАЛИ СБЕРЕЖЕННЫХ ЧЛЕНИНОВ
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23.08.2022 21:35 Відповісти
Всю радянську хрєнь потрібно викинути з України...
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23.08.2022 18:53 Відповісти
Хто ж це викине. Нема кому. При владі совкові мери.
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23.08.2022 19:34 Відповісти
Да вообще весь этот совковский треш в жопу.
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23.08.2022 18:57 Відповісти
пропоную ємблему АЗОВа на це місце
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23.08.2022 18:59 Відповісти
"Вічна Слава"
Ге ж...
Совєцька вічність щось не дуже вічною виявилась - "склеїла ласти" лише за декілька десятків років.
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23.08.2022 19:00 Відповісти
Переплавити на тризуб і вчіпити там само.
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23.08.2022 19:04 Відповісти
Не розумію, для чого розбили, Симоненку на лобі прибити.
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23.08.2022 19:06 Відповісти
нада було його внизу поставити, щоб припечаталась в лоба намертво.
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23.08.2022 19:21 Відповісти
сіманєнка достойний тільки вирізаної на дупі зірки.
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23.08.2022 19:24 Відповісти
Дуже пізно проснулись затуркані
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23.08.2022 19:14 Відповісти
Рига, Луцьк.... Не уявляю навіть масштабів розриву пуканів
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23.08.2022 19:20 Відповісти
Не пуканов.... Пуканищ!!!!
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23.08.2022 19:24 Відповісти
Думаю, там эффект линзы.
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23.08.2022 20:15 Відповісти
Нахрена ее хранить? Чтобы ждала опять грустные времена? Членины которых на хранение свозили уже дождались рашистов. Зло нужно уничтожать бесследно иначе оно притягивает другое зло.
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23.08.2022 19:21 Відповісти
300 кг латуні...
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23.08.2022 19:25 Відповісти
В Риге сегодня начали рушать самий больщой памятник. Прочитала что 3 русские солдати уже "лежат". Некокой кипиш вата неподняла. Боится или прозрела?
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23.08.2022 19:21 Відповісти
Это они до такой степени охренели, что им сейчас не до лежачих истуканов! Вата пакует в это время чемоданы!
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23.08.2022 19:23 Відповісти
Охренели. Вся жизнь под оькос! У них разрив мирозрение - 2.армия мира с великим вождем ввп которий месяцза 3 дня Киев немогув взять! Мир рухнул!
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23.08.2022 19:38 Відповісти
Чому ж, Київ вони взяли за щоку і не раз. От прямо зараз йде парад військової расейської техніки на Хрещатику, правда є нюанси.
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24.08.2022 00:00 Відповісти
Звездатая новость! 👍👍👍
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23.08.2022 19:22 Відповісти
Маршал Финляндии Маннергейм в 1939 году использовал против советских баранов Сралина тактику токсичных укусов по всей линии фронта..маленькие группы финских солдат не более 10 мочили мавзолейных Шариковых не щадя ни себя ни рюZких болванов..в итоге Финляндия обосрала дохлый Ссср по всему периметру фронта...
Слава маршалу Маннергейму...
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23.08.2022 19:24 Відповісти
ті памятники треба демонтувати. А потім на полігонах підривати
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23.08.2022 19:36 Відповісти
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23.08.2022 19:36 Відповісти
Всі ці мітки ординської імперії потрібно просто згорнути бульдозером і викинути на смітник.
Щоб і духу не залишилось.
А то - давайте замінемо герб, приробимо другу голову, "так це мистецтво, ніззя", в надії що прийдуть ординці і цим "героям-спасітелям" дадуть ладу каліну. Скоріше прибють зірку до лоба.
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23.08.2022 19:40 Відповісти
Демонтовану бронзову зірку будуть зберігатимуть на комунальному підприємстві "Луцькспецкомунтранс". НА*УЯ?
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23.08.2022 19:48 Відповісти
А ось так повинна виглядати Батьківщина мати в Києві
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23.08.2022 20:11 Відповісти
 
 