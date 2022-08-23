Вхід до резиденції британського прем’єра прикрасили аркою в кольорах українського прапора. ФОТО

Вхід до резиденції прем’єр-міністра Великої Британії прикрасили аркою в кольорах українського прапора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Зазначається, що таким чином Даунінг-стріт, 10, вирішила показати підтримку України до Дня Незалежності.







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