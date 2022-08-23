УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8675 відвідувачів онлайн
Новини Фото
9 468 18

Вхід до резиденції британського прем’єра прикрасили аркою в кольорах українського прапора. ФОТО

Вхід до резиденції прем’єр-міністра Великої Британії прикрасили аркою в кольорах українського прапора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Вхід до резиденції британського прем’єра прикрасили аркою в кольорах українського прапора 01

Зазначається, що таким чином Даунінг-стріт, 10, вирішила показати підтримку України до Дня Незалежності.

Вхід до резиденції британського прем’єра прикрасили аркою в кольорах українського прапора 02
Вхід до резиденції британського прем’єра прикрасили аркою в кольорах українського прапора 03
Вхід до резиденції британського прем’єра прикрасили аркою в кольорах українського прапора 04

Також читайте: Варто продовжувати надавати Україні військову підтримку, допоки РФ не припинить війну, - Джонсон

Автор: 

Велика Британія (5575) День Незалежності (701) Джонсон Борис (582)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
Браво , Джонсонюк
показати весь коментар
23.08.2022 23:29
+22
показати весь коментар
23.08.2022 23:33
+17
Сьогодні оділа вишиванку, а завтра кольори в такт прапору України. Тримайтесь і бережіть себе
показати весь коментар
23.08.2022 23:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Браво , Джонсонюк
показати весь коментар
23.08.2022 23:29 Відповісти
дякуємо, Козаче Чуприна!
та її Величність пані Королева !
показати весь коментар
23.08.2022 23:38 Відповісти
Сьогодні оділа вишиванку, а завтра кольори в такт прапору України. Тримайтесь і бережіть себе
показати весь коментар
23.08.2022 23:30 Відповісти
котан на страже.... )
показати весь коментар
23.08.2022 23:31 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2022 23:44 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2022 23:31 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2022 23:33 Відповісти
ну это вы московии льстите там найдите лунку под кустиком и вот и вся Московия...
показати весь коментар
23.08.2022 23:38 Відповісти
а хто сказав , що буде просто
показати весь коментар
23.08.2022 23:57 Відповісти
Дякуємо, пане Джонсонюк! Оце підтримка! Рабзіянам це по зомбоящику не покажуть.
показати весь коментар
23.08.2022 23:34 Відповісти
британец за нас, а у нас сипатый и агент дермак...
показати весь коментар
23.08.2022 23:34 Відповісти
Интересно, кот в каком звании? Тут сразу видно, кто важная персона - по одной фотке Бориса и полицейского, и аж две - кота.
показати весь коментар
23.08.2022 23:35 Відповісти
Селям, Максе !
Із святом !
кіт по чину має бути сержант, старшой
показати весь коментар
23.08.2022 23:41 Відповісти
Ва-Селям, брате. Навзаем. Кот к службе серьезно относится, бдит.
показати весь коментар
23.08.2022 23:43 Відповісти
Цiкаво:
А як кота Джонсонюка звати???
показати весь коментар
23.08.2022 23:45 Відповісти
Ларри
показати весь коментар
24.08.2022 05:57 Відповісти
Дякую Б. Джонсону 🇬🇧за підтримку та рішучість !
показати весь коментар
23.08.2022 23:45 Відповісти
Вишукано, креативно, та і просто неймовірно гарно! Велика шана Борису Джонсону та всій його команді за активну підтримку України!
показати весь коментар
24.08.2022 04:19 Відповісти
 
 