Вхід до резиденції британського прем’єра прикрасили аркою в кольорах українського прапора. ФОТО
Вхід до резиденції прем’єр-міністра Великої Британії прикрасили аркою в кольорах українського прапора.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Зазначається, що таким чином Даунінг-стріт, 10, вирішила показати підтримку України до Дня Незалежності.
Топ коментарі
+26 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар23.08.2022 23:29
+22 Перехватчик
показати весь коментар23.08.2022 23:33
+17 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар23.08.2022 23:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
та її Величність пані Королева !
Із святом !
кіт по чину має бути сержант, старшой
А як кота Джонсонюка звати???