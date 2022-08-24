Рашисти завдали ще одного удару по Запоріжжю, пошкоджено шість багатоквартирних будинків, - секретар міськради Куртєв. ФОТОрепортаж (оновлено)

Близько 4 години ранку ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт у Запоріжжі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі секретар міськради Анатолій Куртєв.

"Близько четвертої години ранку ворог атакував інфраструктурний об’єкт одного з районів міста.

На місці вже працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше Куртєв додав, що внаслідок нічного ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено цивільну інфраструктуру міста.



"На цей час відомо про шість багатоквартирних будинків, в яких повилітали шибки та є зруйновані віконні рами. Серед людей постраждалих немає", - написав він.

















