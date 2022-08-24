Рашисти завдали ще одного удару по Запоріжжю, пошкоджено шість багатоквартирних будинків, - секретар міськради Куртєв. ФОТОрепортаж (оновлено)
Близько 4 години ранку ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт у Запоріжжі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі секретар міськради Анатолій Куртєв.
"Близько четвертої години ранку ворог атакував інфраструктурний об’єкт одного з районів міста.
На місці вже працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Куртєв додав, що внаслідок нічного ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено цивільну інфраструктуру міста.
"На цей час відомо про шість багатоквартирних будинків, в яких повилітали шибки та є зруйновані віконні рами. Серед людей постраждалих немає", - написав він.
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Oleg Zaporogec
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Olena Lynch
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irenka ko
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Аметист
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