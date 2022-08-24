УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8675 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
9 739 5

Рашисти завдали ще одного удару по Запоріжжю, пошкоджено шість багатоквартирних будинків, - секретар міськради Куртєв. ФОТОрепортаж (оновлено)

Близько 4 години ранку ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт у Запоріжжі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі секретар міськради Анатолій Куртєв.

"Близько четвертої години ранку ворог атакував інфраструктурний об’єкт одного з районів міста.

На місці вже працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю: влучили в об’єкти інфраструктури, - ОВА

Пізніше Куртєв додав, що внаслідок нічного ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено цивільну інфраструктуру міста.

"На цей час відомо про шість багатоквартирних будинків, в яких повилітали шибки та є зруйновані віконні рами. Серед людей постраждалих немає", - написав він.

Рашисти завдали ще одного удару по Запоріжжю, пошкоджено шість багатоквартирних будинків, - секретар міськради Куртєв 01

Рашисти завдали ще одного удару по Запоріжжю, пошкоджено шість багатоквартирних будинків, - секретар міськради Куртєв 02

Рашисти завдали ще одного удару по Запоріжжю, пошкоджено шість багатоквартирних будинків, - секретар міськради Куртєв 03

Рашисти завдали ще одного удару по Запоріжжю, пошкоджено шість багатоквартирних будинків, - секретар міськради Куртєв 04

Рашисти завдали ще одного удару по Запоріжжю, пошкоджено шість багатоквартирних будинків, - секретар міськради Куртєв 05

Автор: 

Запоріжжя (2265) обстріл (28428)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мокшанські пітараси
показати весь коментар
24.08.2022 07:08 Відповісти
Запитала у сина, куди вони там потрапили, він у Запорізькій ТРО, ніби не в центрі, він ще мені не відповів.
показати весь коментар
24.08.2022 07:35 Відповісти
Сподіваюсь, ви координати цього місця тут на будете писати?!
показати весь коментар
24.08.2022 08:31 Відповісти
Два района: Шевченковский и Коммунарский. Сегодня сирена гудела всю ночь, утром небольшой перерыв и опять гудит.
показати весь коментар
24.08.2022 09:41 Відповісти
 
 