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Доба на Донеччині: окупанти завдали 26 ударів, під вогнем 12 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські окупанти завдали 26 ударів по Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені цивільні мешканці.

"Під ударом росіян перебували 12 населених пунктів - міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Слов’янськ, Миколаївка, Красногорівка, смт Північне, Неліпівка, села Карлівка, Опитне, Костянтинопіль, Щербинівка. Так, Авдіївка витримала дев’ять ворожих атак. Російські війська били з авіації, артилерії, танків, РСЗВ "Град" і ракетами", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції, армія рф зруйнувала та пошкодила - 20 житлових будинків, школу, санаторій, ЛЕП.

Доба на Донеччині: окупанти завдали 26 ударів, під вогнем 12 населених пунктів 01
Доба на Донеччині: окупанти завдали 26 ударів, під вогнем 12 населених пунктів 02
Доба на Донеччині: окупанти завдали 26 ударів, під вогнем 12 населених пунктів 03
Доба на Донеччині: окупанти завдали 26 ударів, під вогнем 12 населених пунктів 04
Доба на Донеччині: окупанти завдали 26 ударів, під вогнем 12 населених пунктів 05
Доба на Донеччині: окупанти завдали 26 ударів, під вогнем 12 населених пунктів 06
Доба на Донеччині: окупанти завдали 26 ударів, під вогнем 12 населених пунктів 07
Доба на Донеччині: окупанти завдали 26 ударів, під вогнем 12 населених пунктів 08

Також читайте: За добу окупанти вбили 1 мирного жителя Донеччини, ще 2 зазнали поранень, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17337) обстріл (28428) Нацполіція (15163) Донецька область (8440)


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