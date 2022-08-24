Укрпошта запустила в продаж марку до Дня Незалежності "Вільні, незламні, непереможні". ФОТО

Колекційну марку до Дня Незалежності надрукували тиражем в 1 млн. екземплярів. В одні руки у відділеннях продають не більше 10 блоків, онлайн - не більше 5 блоків.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і планували, нова марка від Укрпошти вже в продажі. З такою сильною назвою їй нічого не завадить, як і тим, хто щодня наближає нашу перемогу", - написав він.

Смілянський нагадав, що марку можна придбати у відділеннях або онлайн. У відділеннях у перший день продажу можна купити до 10 блоків та максимум до 2 конвертів, онлайн - до 5 поштових блоків та 5 конвертів на одне замовлення.

Також читайте: Сьогодні "Укрпошта" ввела в обіг нову марку "Доброго вечора, ми з України!"

"Отож, маємо 6 ілюстрацій, як і 6 місяців повномасштабного пекла, яке звалилося на плечі нашої країни та наших людей. Автор поштових ескізів – український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Цей поштовий блок, як і попередні марки з 24 лютого, об'єднує слово "війна" та впевнений, що з часом я напишу Вам про випуск марки зі словом "перемога". І вона точна за нами!" - підсумував Смілянський.