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Укрпошта запустила в продаж марку до Дня Незалежності "Вільні, незламні, непереможні". ФОТО

Колекційну марку до Дня Незалежності надрукували тиражем в 1 млн. екземплярів. В одні руки у відділеннях продають не більше 10 блоків, онлайн - не більше 5 блоків.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і планували, нова марка від Укрпошти вже в продажі. З такою сильною назвою їй нічого не завадить, як і тим, хто щодня наближає нашу перемогу", - написав він.

Смілянський нагадав, що марку можна придбати у відділеннях або онлайн. У відділеннях у перший день продажу можна купити до 10 блоків та максимум до 2 конвертів, онлайн - до 5 поштових блоків та 5 конвертів на одне замовлення.

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"Отож, маємо 6 ілюстрацій, як і 6 місяців повномасштабного пекла, яке звалилося на плечі нашої країни та наших людей. Автор поштових ескізів – український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Цей поштовий блок, як і попередні марки з 24 лютого, об'єднує слово "війна" та впевнений, що з часом я напишу Вам про випуск марки зі словом "перемога". І вона точна за нами!" - підсумував Смілянський.

Укрпошта запустила в продаж марку до Дня Незалежності Вільні, незламні, непереможні 01

Автор: 

Укрпошта (1081) Смілянський Ігор (187) марка (70)


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Топ коментарі
+11
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24.08.2022 12:01
+11
"Непереможні". Виправте заголовок.
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24.08.2022 12:02
+7
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди
І орди завойовників-заброд!
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров клекоче і гуде!

В. Симоненко
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24.08.2022 12:02
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восхищённый болгарин™

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https://twitter.com/*********/status/1562133533182803969 15 ч

Сообщают что дашу дугину в гробу сыграл Безруков
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24.08.2022 12:00 Відповісти
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24.08.2022 12:01 Відповісти
"Непереможні". Виправте заголовок.
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24.08.2022 12:02 Відповісти
Якнайшвидше.
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24.08.2022 12:04 Відповісти
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди
І орди завойовників-заброд!
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров клекоче і гуде!

В. Симоненко
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24.08.2022 12:02 Відповісти
То переможні, чи не переможні???
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24.08.2022 12:03 Відповісти
непереможні
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24.08.2022 12:04 Відповісти
Дивись на саму марку вгорі - непереможні
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24.08.2022 12:06 Відповісти
Марку я бачив, а ти заголовок почитай!
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24.08.2022 12:07 Відповісти
,,Непереможні'',виправте,будь ласка,у заголовку!
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24.08.2022 12:06 Відповісти
Там модератор Вася нанюханный ему шо переможнi шо непереможнi пох
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24.08.2022 12:09 Відповісти
Добавьте всего 2 буквы
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24.08.2022 12:13 Відповісти
Так і випустили марку зі словом "Переможні"? Ідіоти, виправіть це. Переможні означає ті, КОГО ПЕРЕМОГЛИ. Сподіваюся, мали на увазі НЕпереможні?
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24.08.2022 12:19 Відповісти
На саму марку подивіться. То цензор в заголовку помилився.
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24.08.2022 13:40 Відповісти
НЕ переможні... НЕ випало і перекрутило суть !!! (виправляйте швиденько!!!!)
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24.08.2022 12:21 Відповісти
Смелянский уже свои потные ручонки потирает сколько на марках заработает создаёт ажиотаж а потом тираж в млн ещё наклепает и покупайте лохи бумагу втридорога
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24.08.2022 12:27 Відповісти
Всіх українців-патріотів зі святом Свободи!
Слава Україні!
Слава Героям!
Слава рідненькім ЗСУ!!!!!
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24.08.2022 13:38 Відповісти
почтовые марки когда-то использовались чтоб оплачивать пересылку писем, а сейчас они уже устарели и не нужны.
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24.08.2022 15:56 Відповісти
Таке завжди треба
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24.08.2022 23:55 Відповісти
почта нужна для пересылки посылок, а марки устарели и не нужны уже больше десятилетия.
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25.08.2022 03:25 Відповісти
Як бачите навіть дуже таки потрібні.
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25.08.2022 13:44 Відповісти
 
 