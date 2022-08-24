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Новини Фото Війна
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У Харкові "Іскандер" пошкодив кілька будівель, у Рогатинському районі ворожі ракети влучили у складський ангар, - прокуратура. ФОТОрепортаж

харківщина

На Харківщині протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти.

Про це повідомляють на сторінці Харківської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Зафіксовано три ворожі обстріли Шевченківського району Харкова 23 серпня. Під ударом опинились житлові будинки містян. Отримав поранення 38-річний чоловік. Попередньо, обстріл здійснювався з РСЗВ "Ураган".

Читайте також: Окупанти вночі завдали ударів з РСЗВ та С-300 по Харкову та району, четверо людей зазнали поранень, - Синєгубов

Близько 23 години російські військові завдали ракетного удару, попередньо, "Іскандером" по Новобаварському та Холодногірському районах Харкова, пошкоджено низку будівель.

У Роганській громаді Харківського району російські ракети влучили у складський ангар, виникла пожежа на площі 300 кв. м. Внаслідок обстрілу окупантами села Циркуни поранено 59-річного чоловіка. У Барвінковому Ізюмського району внаслідок російських обстрілів наявні численні пошкодження житлових будівель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріли Харкова та області тривають. Минулої доби окупанти не здійснювали спроб іти в наступ на Харківщині, - Синєгубов. ФОТОрепортаж

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У Харкові Іскандер пошкодив кілька будівель, у Рогатинському районі ворожі ракети влучили у складський ангар, - прокуратура 01
У Харкові Іскандер пошкодив кілька будівель, у Рогатинському районі ворожі ракети влучили у складський ангар, - прокуратура 02
У Харкові Іскандер пошкодив кілька будівель, у Рогатинському районі ворожі ракети влучили у складський ангар, - прокуратура 03
У Харкові Іскандер пошкодив кілька будівель, у Рогатинському районі ворожі ракети влучили у складський ангар, - прокуратура 04
У Харкові Іскандер пошкодив кілька будівель, у Рогатинському районі ворожі ракети влучили у складський ангар, - прокуратура 05
У Харкові Іскандер пошкодив кілька будівель, у Рогатинському районі ворожі ракети влучили у складський ангар, - прокуратура 06

обстріл (28428) прокуратура (3675) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+5
Редактори знову запили? Рогань і Рогатин це різні міста в різних областях. Що це за безрамотне пише заголовки?
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24.08.2022 12:10
+2
Где наш ответ, который обещал Зеленский? Очередная брехня
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24.08.2022 12:05
+1
Про те саме подумав
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24.08.2022 12:14
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Где наш ответ, который обещал Зеленский? Очередная брехня
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24.08.2022 12:05 Відповісти
иди нах кремлебот
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24.08.2022 12:16 Відповісти
Іскандер? Туди де попадає ця срань, лишається воронка глибиною 7-10м.
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24.08.2022 12:09 Відповісти
Вважаєшь що всі фото викладають в інтернет?
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24.08.2022 12:30 Відповісти
Пиши вже 20 метрів, щоб всі хто бачив воронки від Іскандерів в Харкові почували себе дебілами.
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24.08.2022 15:22 Відповісти
Редактори знову запили? Рогань і Рогатин це різні міста в різних областях. Що це за безрамотне пише заголовки?
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24.08.2022 12:10 Відповісти
Про те саме подумав
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24.08.2022 12:14 Відповісти
Коли вже той завод, що виготовляє "Іскандери", роздовбають?!
Підказую: м.Воткінськ, Удмуртія. Всього лише близько 1300 км від Українського кордону
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24.08.2022 12:42 Відповісти
Це старі запаси, електроники для ракет у кацапів немає від лютого.
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24.08.2022 15:24 Відповісти
Виправте заголовок: Рогатинський район - це івано-Франківщина.
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24.08.2022 16:12 Відповісти
 
 