У Харкові "Іскандер" пошкодив кілька будівель, у Рогатинському районі ворожі ракети влучили у складський ангар, - прокуратура. ФОТОрепортаж

На Харківщині протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти.

Про це повідомляють на сторінці Харківської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Зафіксовано три ворожі обстріли Шевченківського району Харкова 23 серпня. Під ударом опинились житлові будинки містян. Отримав поранення 38-річний чоловік. Попередньо, обстріл здійснювався з РСЗВ "Ураган".

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Близько 23 години російські військові завдали ракетного удару, попередньо, "Іскандером" по Новобаварському та Холодногірському районах Харкова, пошкоджено низку будівель.

У Роганській громаді Харківського району російські ракети влучили у складський ангар, виникла пожежа на площі 300 кв. м. Внаслідок обстрілу окупантами села Циркуни поранено 59-річного чоловіка. У Барвінковому Ізюмського району внаслідок російських обстрілів наявні численні пошкодження житлових будівель.

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Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).











