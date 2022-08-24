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Перечитування публікацій російських каналів від 24 лютого надихає, - Казанський. ФОТОрепортаж

интернет,пропаганда

Росіянам пропагандисти розповідали про блискавичні "успіхи" та "знищення" української техніки.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"День Незалежності та пів року від початку війни. Ніщо так не надихає в цей день, як перечитування публікацій російських телеграм-каналів від 24 лютого", - написав Казанський.

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Він додав до посту скріншоти з пропагандистських каналів, де росіянам розповідають, як російська армії "знищила" ППО, авіацію, флот України та про блискавичні "успіхи" російської армії у "спецоперації" 24 лютого.

Перечитування публікацій російських каналів від 24 лютого надихає, - Казанський 01
Перечитування публікацій російських каналів від 24 лютого надихає, - Казанський 02
Перечитування публікацій російських каналів від 24 лютого надихає, - Казанський 03
Перечитування публікацій російських каналів від 24 лютого надихає, - Казанський 04
Перечитування публікацій російських каналів від 24 лютого надихає, - Казанський 05
Перечитування публікацій російських каналів від 24 лютого надихає, - Казанський 06
Перечитування публікацій російських каналів від 24 лютого надихає, - Казанський 07
Перечитування публікацій російських каналів від 24 лютого надихає, - Казанський 08
Перечитування публікацій російських каналів від 24 лютого надихає, - Казанський 09
Перечитування публікацій російських каналів від 24 лютого надихає, - Казанський 10

День Незалежності (701) пропаганда (2801) росія (65122) Казанський Денис (308)


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Топ коментарі
+60
У нас тогда и свои гниды отметились

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24.08.2022 12:28
+50
Хроший русский - сам сдох и животных покормил

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24.08.2022 12:32
+44
Наша Каховка. Респект сміливим людям!
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24.08.2022 12:31
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24.08.2022 12:25 Відповісти
****** na Vorontik
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24.08.2022 12:32 Відповісти
Халупу - не халупу, но все эти похвальбы "рыцарей русской силы" немного напоминают бесконечные рассказы прыщеватого дрочера о своих сексуальных победах.
Так много да так ладно плетет, что в конце концов и сам в это верить начинает
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24.08.2022 12:45 Відповісти
Vzyat Za sheky
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24.08.2022 12:35 Відповісти
Чомусь мені ці дві літери ріжуть очі(

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24.08.2022 13:40 Відповісти
Його ватний батько мене не цікавить, в результаті отримаємо ZV.
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24.08.2022 14:11 Відповісти
Уряяяяяяяя!!!!!
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24.08.2022 12:26 Відповісти
Бальзам на душу))))
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24.08.2022 12:27 Відповісти
У нас тогда и свои гниды отметились

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24.08.2022 12:28 Відповісти
Какова судьбя этой козлихи? Не удивлюсь, если она вообще в Киеве отдыхает, не тужит
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24.08.2022 12:34 Відповісти
Поменяла машину
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24.08.2022 12:35 Відповісти
Да. Нализала Бене и его кукле на новый электрокар. Но с мозгами по прежнему тяжело.
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24.08.2022 12:39 Відповісти
І вкрала навушники. 😂
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24.08.2022 12:39 Відповісти
Ягуар гибридный прибарахлила,наверное помощь от ООН получила.😢
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24.08.2022 13:17 Відповісти
Ягуар новий купила...

Це - депутат від Бучі, доречі. Тварюка!
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24.08.2022 12:42 Відповісти
***, ну как это возможно?
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24.08.2022 13:06 Відповісти
ця курка ще обовязкове сяде в тюрячку.
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24.08.2022 12:49 Відповісти
Сумніваюсь що кудись сяде,окрім х...ра!
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24.08.2022 13:18 Відповісти
Вона змінила цей коментар. Зараз на її ФБ там інший допис
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24.08.2022 13:42 Відповісти
там правки все одно повинні бути видно
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24.08.2022 15:17 Відповісти
там не просто інший допис - там вирізано рік цілий.
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24.08.2022 15:26 Відповісти
Параллейная реальность - религия раши
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24.08.2022 12:28 Відповісти
То взагалі "в світі тварин".
Сподіваюсь, колись кацапа виставлять в музеї як невдалу спробу мавпи еволюціонувати, а на Москву будуть туристів возити як на сафарі і показувати як живуть людськоподібні істоти в своєму натуральному середовищі з забороною годувати.
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24.08.2022 12:44 Відповісти
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24.08.2022 13:49 Відповісти
казламордые мультиков пересмотрели
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24.08.2022 12:29 Відповісти
Очень даже убедительно писали...
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24.08.2022 12:29 Відповісти
Для кого ? Для зомбі може бути,Для інших, то вони мають чим думати
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24.08.2022 12:51 Відповісти
Ось-ось, дуже влучне запитання - для кого? Для жителів Поволжжя та Нечернозем'я не було ніяких сумнівів. Вже замовляли рашинги на цілий батальон місця у київських кафешках та на порадну форму бросали погляди, уявляючи участь у марші по Хрещатик
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24.08.2022 16:16 Відповісти
Легко убедительній ти не наш...
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24.08.2022 13:42 Відповісти
А якщо іронію задіяти при читанні мого поста? Та ще й порівняти з реаліями?
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24.08.2022 16:13 Відповісти
а ведь кто-то верил и велся на эту уйню...
зомби... просто зомби...
и это даже не смешно а страшно...
(матери получающие трупик сына в морге, с сухими глазами верещали - уничтожайте всех украинцев и их детей, ибо они убивают наших мальчиков!.... не задавая себе вопрос - схераль твой мальчик оказался в Украине на танке??? и не обвиняя *****, пославшего на смерть в чужую страну)
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24.08.2022 12:30 Відповісти
- Вася, сматрі, хахол ідьот, давай єво набйом!
- Сматрі какой он здаровий, а єслі он нас?
- А нас за што?!
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24.08.2022 12:37 Відповісти
за то шо кацапом убогим родился
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24.08.2022 12:58 Відповісти
Російські матері шлють прокльони матерям України, сини яких - «бандерафашисти» , убивають на своїй землі їх «мальчиков» , які прийшли їх «асвабаждать»!
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24.08.2022 12:59 Відповісти
вау!
Вы не поверите...впервые за несколько месяцев ко мне пришел ответ!!! на ленту активности)))
капец как классно!!!
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24.08.2022 13:06 Відповісти
А мені сьогодні прийшов "лайк" за допис від 2 травня! Дива трапляються...
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24.08.2022 19:13 Відповісти
ай-яй-яй... просто безобразіє какоє-то
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24.08.2022 16:17 Відповісти
Яр Холодний -"Какие онни неблагодарные, эти хохлы!".
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26.08.2022 09:24 Відповісти
Од віку глобальні плани русні губить її манія величі та самовпевненість.
Звідки недооцінка супротивника, недостатня підготовка.
Дай боже, щоб так було і надалі.
Але ця війна може все змінити.
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24.08.2022 12:31 Відповісти
І тупість
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24.08.2022 12:32 Відповісти
Не згоден. Вони не тупі. Зброю роблять гарну, для цього розум потрібний. І спецоперації можуть робити по всьому світу.
Це психотип у них таки. Ведмежий. Не має бажання думати, планувати. Навіщо, коли є величезна туша і пазурясті лапи? Розчавимо, розірвемо. Ресурсів вдосталь.
Штурми ДАПу, Маріуполя, Северодонецька, Пісків - тому підтвердження.
На розумні дії терпцю не вистачає, швидко починають тупо давити м'ясом.
Це й добре.
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24.08.2022 12:37 Відповісти
насправді, - тупі
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24.08.2022 12:50 Відповісти
"Гоблины, надо сказать, жестокие, злобные и скверные существа. Они не умеют делать красивых вещей, но зато отлично делают все злодейское. Они не хуже гномов, исключая наиболее искусных, умеют рыть туннели и разрабатывать рудники, когда захотят, но сами они всегда грязные и неопрятные. Молоты, топоры, мечи, кинжалы, мотыги, клещи и орудия пытки - все это они прекрасно делают сами или заставляют делать других. Другие это пленники, рабы, которые работают на них, пока не умрут от недостатка воздуха и света. Не исключено, что именно гоблины изобрели некоторые машины, которые доставляют неприятности человечеству, особенно те, которые предназначаются для уничтожения большого числа людей за один раз. Механизмы, моторы и взрывы всегда занимали и восхищали гоблинов. Однако в те времена, о которых мы рассказываем, и в той дикой местности гоблины еще не доросли до такой стадии цивилизации (так это называется). Они ненавидели всех без разбора, особенно порядочных и процветающих...." (Толкієн "Хоббіт")
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24.08.2022 13:10 Відповісти
Теперь понятно почему орки просят не называть россиян орками. Потому что те гоблины оказались.
А разница между орками и гоблинами знаете какая?
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24.08.2022 14:11 Відповісти
У Толкієна великої різниці немає - просто два різних слова, що означають одне поняття
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24.08.2022 14:14 Відповісти
Оркі ніби були колись ельфами, але їх захопили темні сили, і за пару поколінь, зробили з них чудовиська.
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24.08.2022 18:14 Відповісти
Всі розробки в основному або створені і більшість євреями або українцями що стосується електроніки, то багато чого здуто у заходу переважно у США і німців.Іван в основному бухав ,а всякі там якутобурятотивинці в школі до ладу не вчилися
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24.08.2022 13:16 Відповісти
Зброю? Не смішіть мо її капці.
Металолом один, та совдеповські запаси
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24.08.2022 14:28 Відповісти
Повторюєте помилку кацапів. Вони теж думали, що наша Армія - купка дурних маргиналів на металобрухті совєцького періоду. Виявилось трошки інакше.
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24.08.2022 15:15 Відповісти
Зброя гімняна. Штурми ДАПу, Маріуполя, Северодонецька, Пісків - підтверджують, що гімнорила кацапня навіть при співвідношенні техніки і особового складу 10 до 1 - не в змозі воювати. А це означає - що вони тупі, а солдати і командири всіх рівнів командуванн в них - гімно.

А ти дєніска, очевидно, свинолупий провокатор.
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24.08.2022 15:38 Відповісти
Ага, не взмозі воювати, але вбивати вони взмозі і ще як. То саме гірше, недооцінити ворога, то ж , ще хто провокатор.
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24.08.2022 18:16 Відповісти
Якщо тобі, провокатор, на голову впаде блок ФБС вагою в півтори тони... Чи стане той блок чи кран, з якого він зірвався, від цього розумними? І чи можна його недооцінювати. Очевидно, що ні. Вважай військову машину свинолупих отаким набором блоків ФБС, які, майже бездумно, сунуть на тебе. І в тебе вибір - стояти перед ними "до останнього" та зображати з себе такий же "блок ФБС", намагаючись стати "кращою рашкою ніш рашка", тобто використовувати гімняну радянську зброю проти тих, хто в таку ж радянську зброю вклався значно більше за тебе. Чи МАНЕВРУВАТИ та ДУМАТИ. А головне - вкладатись в значно кращу ЗАХІДНУ зброю!

Ось і бачимо, що ідіот, який прославляє радянську зброю - не може бути нічим іншим, ніж провокатором.
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25.08.2022 00:29 Відповісти
але пана поплавило! Розмова була про небезпеку недооцінювання ворога, а не про вкладання грошей в кращу зброю і кубіки.
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25.08.2022 02:54 Відповісти
Я не недооцінюю блок ФБС, який падає мені на голову. Навпаки - чітко і ясно розумію, що свинолупих в 3 рази більше кількісно, а за фінансовими ресурсами вони переважають в 10 разів. Але я не славословлю крутість того блоку ФБС. Бо він реально тупий. За ті гроші давно би став "крутішим за небо", якщо б був не тупий. І не вважаю, що радянська зброя гарна. А шукаю способи стати значно краще. Думаю. Вчуся. Шукаю інші рішення, ніж ті, які вкладає в твою голову пропаганда та іпсо-шники ворога.
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25.08.2022 21:23 Відповісти
Споко, ми всі маємо розвиватися і шукати все нові і нові способи для вдосконалення. Але головна зброя русскіх - підступи і підлість, підкуп еліт, іпсо, так щоб змусити нас одне з одним дертися, і це застосовують не тільки в Україні, але й по всьому Світу і що цікаво в "демократичній" обгортці. Про якесь "прославлєніє" і близько не йдеться, їх зброя гівно, але її багато і вона вбиває, крім того вони мають можливість отримати зброю від іранців і китайців, яка зроблена по краденим технологіям, люди - гівно але їх теж ще багато у рашки і вони небезпечні, бо кончені ублюдки.
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25.08.2022 21:50 Відповісти
Наша Каховка. Респект сміливим людям!
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24.08.2022 12:31 Відповісти
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги (с)
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24.08.2022 12:31 Відповісти
Хроший русский - сам сдох и животных покормил

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24.08.2022 12:32 Відповісти
кацапське самопожертвування
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24.08.2022 17:10 Відповісти
Жест доброй воли )))
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25.08.2022 20:58 Відповісти
Київ

- Альо, а ніхто не забув, що скоро мамин день народження?

Одеса

- Я шо такі да, похожа на скліротічку ? Канєшно помню !

Херсон

- Я хочу до мами на день народження ! Але ще не знаю,чи зможу ...

Київ

- Зможеш. Я зміг і ти не гірший !

Донецьк

- А мене, що знову не кличете ?

Одеса,з іронією

- А... Кармілєц ...

Донецьк ,знічено і винувато

- Ну ляпнув дурницю, то що - вічно будете нагадувати ?

Харків

- Ну єслі б кой хто не ляпав дурниці, то може над деким і ракетами не ляпало б...

Вінниця повернувшись до Донецька

- А як же нова мамка, до якої ти втікав ?

Донецьк зітхає.

Луганськ

- Скільки вже можна докоряти ? Я навіть паспорт український, майже склеїв !

Тернопіль

- Дайте я тому сєпаратісту у писок парадичкою вріжу !

Київ

- Тихо, розходилися,як маленькі. Що ви срач розвели , між собою, наче у вас росіяни живуть ! То який подарунок мамі зробимо ?

Крим

- Я можу салют. У мене останнім часом, здорово гарно салюти виходять!

Чорнобаївка :

- Ой, тримайте мене шестеро! Що ти у тих салютах тямиш !

Буча

- Я квіти подарую. У мене тут цілі поля соняхів. По ходу, ті придурки,таки клали у кишені зерна !

Львів

- Я мамі зроблю ранкову каву. Міцну. З шоколадом .

Київ

- Окей, тоді з мене торт до кави !

Одеса

- А я подарую мамі усмішку. І новий анекдот. До речі ,ви чули новий анекдот про те як Путін і Шойгу...

Біла Церква,нервово перебиває

- Та осточортіли твої анекдоти про те Шойгу ! Я їй пісню подарую.

Маріуполь

- Я мамі молитву і віру подарую. Вибачте, що так скромно , але мої ( схлипує ) тепер по всій Україні. І вони вірять і моляться, як ніхто !

Київ

- Нічого, братику... Все буде Україна. Наступного дня народження ти їй знаєш який класний подарунок зробиш - відродишся !

Маріуполь ,замріяно

- І діток по моїх вулицях у візочках будуть катати ...

Одеса, розчулено

- Ага... І на моїх пляжах, наступного року ,буде повно людей...

Київ

- І всі повернуться додому ...

Бахмут, гірко зітхаючи

:- Не всі... Але я їх всіх запам'ятав ! Чесно !

Крим, тихенько ,тонким голосом

- А може, я мамі на день народження моста того,ну, ви ж зрозуміли ?...

Всі хором

- Цить! Сюрприза зіпсуєш !

Слава Україні!

Світлана Перч
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24.08.2022 12:32 Відповісти
але Аленушка разлила масло шуйгу і герасім вже пробухали і порозкрадали "армію і флот"
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24.08.2022 12:32 Відповісти
**************...
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24.08.2022 12:32 Відповісти
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24.08.2022 12:32 Відповісти
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24.08.2022 12:35 Відповісти
Тогда был уверен, что пожалел Вова этого гаденыша. Вот на этой гифке очень хорошо видно, как украинцы относятся к тем, кто слабее. У русских нет таких заморочек, все их общество построено на праве сильного унизить и растоптать всех, кто слабее.
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24.08.2022 16:30 Відповісти
Ну як би він його не пожалів, то забив би, був би труп, ніхто, хто правда любить бокс не хоче на рінзі бачити труп. І хоч русскоє общество і побудовано на праві "сильного" принизити і розчавити слабшого, але по-справжньому сильні люди так не роблять, так роблять слабаки. Тому до їх стратегії завжди входять підступи і підлість без кордонів, вони ніколи не будуть вести чесної гри, максимум який час поприкидаються. І гибридна війна це їх коньок саме тому. Змусити людей бити головами одне одного, і кожен думає що захищає якісь людські цінності, а на справді торить доріжку русскім, просто як в Біблії про добрі наміри.
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24.08.2022 18:27 Відповісти
ЭРОТИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ ВРЕМЕН СССР... ****РУССКИЙ НЕМЕЦ И АМЕРИКАНЕЦ
заключили пари на спор..... кто больше всех продержится в интимной контакте с женщиной кинули жребий 1 номер пошел американец.. прошло полсача выходит весь мокрый и довольный неплохо говорит немец и русский.... ****2 номером пошел немец вышел почти выполз через 55 минут да непогано говорит американец и русский... ***3 номером пошел русский.. прошел час нема пошел второй нема... пошел третий американец и немец пошли в квартиру --где русский должен был заниматься интимом... заходят в квартиру..... а там ****..все стены потолок пол вся квратира обрызгана мужским семенем.. вау гут гут сказали американец и немец.... а мы кстати не видели твою барышню спрашивают они у русского....Русский плача... так не пришла Клавка зараза..... а представляете-- что бы было-- если бы пришла Клавка...
вот примерно такое сравнение напрашивается-- читая победобесие комментарии от 24 февраля 2022 года россиян... они забрызгали слюной о победе на Украиной всех и вся.... но Клавка не пришла...т.е. Победа --а пришла Бяда...
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24.08.2022 12:37 Відповісти
Вольво,ти чог це кацапів отакими статевими гігантами відображаєш? Для кацапа -"рожденный пить,е%ать не может"-саме то.Які стіни?В якій спермі?Обригані від підлоги до стелі,я б ще повірив...
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24.08.2022 15:09 Відповісти
е ні, то є механізм компенсації - много сперми низької якості. шось колись та й вродиться.
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24.08.2022 15:35 Відповісти
Кацапы обычно стены до потолка говном метят.
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24.08.2022 16:32 Відповісти
Кацапы были всегда уверены,что они не гавно,а варенье. Это их всегда и губит.
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24.08.2022 12:37 Відповісти
Фантазееееер ты меня называаалаааааа, фантазееееер мы с тобою не парааааа
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24.08.2022 12:37 Відповісти
Благодаря Народу Украины и ВСУ мы теперь смеёмся над этими писульками,а вероятность их осуществления была огромной
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24.08.2022 12:38 Відповісти
чего там бл..ь дождался Днепр (опетровск) ???
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24.08.2022 12:41 Відповісти
Рашисты перечитали трудов Гитлера. Мечтали осуществить план *Барбаросса*. И судя по тому как они двигались танковыми колоннами вглубь Украины обходя города именно ето и был ихний план. А потом был план начать террор, лагеря и расстрелы. Иначе они бы украинцы не приняли марионеточную кремлевскую власть в Киеве. Именно для етого рашисты приготовили 40тыс. пакетов для трупов. Но вышло так что ети пакеты понадобились самим рашистам.
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24.08.2022 12:42 Відповісти
Денис Казанський один из немногих дончан журналистов и блогеров рассказал еще а 2014 году рассказал как быдло Путлера грабило Донецк Макеевку и другие города...увозя на РабZею авто грузовики холодильники стиральные машины и прочие товары перегоняя это все в Ростов и Белгород...по тем данным что я помню..за лето 2014 года было угнано более 50 000 авто...
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24.08.2022 12:43 Відповісти
Рашисты мечтали о славе и победах Гитлера только забыли чем Гитлер и его режим кончили.
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24.08.2022 12:44 Відповісти
"Шо мовчиш? Скуштував ***?" © Л. Подерв'янський
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24.08.2022 12:44 Відповісти
Орки уже мечтали о том как будут делить и занимать лучшие квартиры и дома в Киеве. А вышло так что теперь червей кормят. Чтоб им выродкам и на том свете покоя небыло.
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24.08.2022 12:46 Відповісти
Самое смешное, что поменять там дату на сегодняшнюю и русня поверит. Это же безмозглые животные...
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24.08.2022 12:56 Відповісти
Між писаниною русні і нашою різниця лише в тому, що правда десь по середині.
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24.08.2022 12:57 Відповісти
Правда в тому, що вже півроку русня "за нєделю захвативаєт" Україну.
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24.08.2022 14:22 Відповісти
Це, якщо вірити нашим оф. джерелам. Русня теж вірить своєму оф. джерелам. Я нічого перевірити не можу. Мушу вірити. Звідки мені знати, по справжньому відбивають Херсон, чи просто нам сцяють в очі і тягнуть резину? Знайомі з фронту так і кажуть. Все дозовано, сидимо на позиції, нічого не знаємо. В гарнізонах на заході, воякі зі скуки пухнуть. Сторожі окопів, як вони себе називають)
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24.08.2022 15:10 Відповісти
А мені цікаво, знайшли оте "Старше Эдды", що так "раділо" за Дніпро? Я б земелю потримала міцно... за шію.
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24.08.2022 13:13 Відповісти
Я ригаю від цих кацапських дурних коментарів. Це все рівно, що балакати з Ваньком-дурачком
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24.08.2022 13:44 Відповісти
Петушки много кукарекали и в своих фантазиях и тик-токах давно захватили Украину. Вот только реальности похер на мультики и фантазии кацапов
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24.08.2022 13:48 Відповісти
zомбироvаные рабсейские долпоепы живут в королевстве кривых зеркал в своей реальности.
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24.08.2022 13:50 Відповісти
«Во-первых - мы бедны, а во-вторых - глупы». Это было сказано сорок лет тому назад. Но с тех пор мы не только не разбогатели, а по мнению одних так же бедны, по мнению других стали еще беднее. А если мы спустя сорок лет все же бедны, ясно, что мы так же и глупы, если еще не стали глупее.» Я. Писарев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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24.08.2022 14:24 Відповісти
Вся т.н. россия - одна большая потемкинская деревня. Чем античеловечнее у них режим, тем меньше умных людей там останется, а значит, в перспективе, империя орков проиграет технологически странам Запада и снова бросится "прорубать окно в Европу", делая вид, что они одумались и стремятся стать цивилизованными. И вот для Запада теперь главное - не верить этим двуличным тварям хотя бы лет 100.
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24.08.2022 16:35 Відповісти
Награждены "золотым" унитазом за взятие за щеку
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26.08.2022 18:13 Відповісти
 
 