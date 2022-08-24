Перечитування публікацій російських каналів від 24 лютого надихає, - Казанський. ФОТОрепортаж

Росіянам пропагандисти розповідали про блискавичні "успіхи" та "знищення" української техніки.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"День Незалежності та пів року від початку війни. Ніщо так не надихає в цей день, як перечитування публікацій російських телеграм-каналів від 24 лютого", - написав Казанський.

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Він додав до посту скріншоти з пропагандистських каналів, де росіянам розповідають, як російська армії "знищила" ППО, авіацію, флот України та про блискавичні "успіхи" російської армії у "спецоперації" 24 лютого.



















