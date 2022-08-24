Перечитування публікацій російських каналів від 24 лютого надихає, - Казанський. ФОТОрепортаж
Росіянам пропагандисти розповідали про блискавичні "успіхи" та "знищення" української техніки.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"День Незалежності та пів року від початку війни. Ніщо так не надихає в цей день, як перечитування публікацій російських телеграм-каналів від 24 лютого", - написав Казанський.
Він додав до посту скріншоти з пропагандистських каналів, де росіянам розповідають, як російська армії "знищила" ППО, авіацію, флот України та про блискавичні "успіхи" російської армії у "спецоперації" 24 лютого.
Топ коментарі
+60 18c49ed2
показати весь коментар24.08.2022 12:28
+50 Перехватчик
показати весь коментар24.08.2022 12:32
+44 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар24.08.2022 12:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так много да так ладно плетет, что в конце концов и сам в это верить начинает
Це - депутат від Бучі, доречі. Тварюка!
Сподіваюсь, колись кацапа виставлять в музеї як невдалу спробу мавпи еволюціонувати, а на Москву будуть туристів возити як на сафарі і показувати як живуть людськоподібні істоти в своєму натуральному середовищі з забороною годувати.
зомби... просто зомби...
и это даже не смешно а страшно...
(матери получающие трупик сына в морге, с сухими глазами верещали - уничтожайте всех украинцев и их детей, ибо они убивают наших мальчиков!.... не задавая себе вопрос - схераль твой мальчик оказался в Украине на танке??? и не обвиняя *****, пославшего на смерть в чужую страну)
- Сматрі какой он здаровий, а єслі он нас?
- А нас за што?!
Вы не поверите...впервые за несколько месяцев ко мне пришел ответ!!! на ленту активности)))
капец как классно!!!
Звідки недооцінка супротивника, недостатня підготовка.
Дай боже, щоб так було і надалі.
Але ця війна може все змінити.
Це психотип у них таки. Ведмежий. Не має бажання думати, планувати. Навіщо, коли є величезна туша і пазурясті лапи? Розчавимо, розірвемо. Ресурсів вдосталь.
Штурми ДАПу, Маріуполя, Северодонецька, Пісків - тому підтвердження.
На розумні дії терпцю не вистачає, швидко починають тупо давити м'ясом.
Це й добре.
А разница между орками и гоблинами знаете какая?
Металолом один, та совдеповські запаси
А ти дєніска, очевидно, свинолупий провокатор.
Ось і бачимо, що ідіот, який прославляє радянську зброю - не може бути нічим іншим, ніж провокатором.
- Альо, а ніхто не забув, що скоро мамин день народження?
Одеса
- Я шо такі да, похожа на скліротічку ? Канєшно помню !
Херсон
- Я хочу до мами на день народження ! Але ще не знаю,чи зможу ...
Київ
- Зможеш. Я зміг і ти не гірший !
Донецьк
- А мене, що знову не кличете ?
Одеса,з іронією
- А... Кармілєц ...
Донецьк ,знічено і винувато
- Ну ляпнув дурницю, то що - вічно будете нагадувати ?
Харків
- Ну єслі б кой хто не ляпав дурниці, то може над деким і ракетами не ляпало б...
Вінниця повернувшись до Донецька
- А як же нова мамка, до якої ти втікав ?
Донецьк зітхає.
Луганськ
- Скільки вже можна докоряти ? Я навіть паспорт український, майже склеїв !
Тернопіль
- Дайте я тому сєпаратісту у писок парадичкою вріжу !
Київ
- Тихо, розходилися,як маленькі. Що ви срач розвели , між собою, наче у вас росіяни живуть ! То який подарунок мамі зробимо ?
Крим
- Я можу салют. У мене останнім часом, здорово гарно салюти виходять!
Чорнобаївка :
- Ой, тримайте мене шестеро! Що ти у тих салютах тямиш !
Буча
- Я квіти подарую. У мене тут цілі поля соняхів. По ходу, ті придурки,таки клали у кишені зерна !
Львів
- Я мамі зроблю ранкову каву. Міцну. З шоколадом .
Київ
- Окей, тоді з мене торт до кави !
Одеса
- А я подарую мамі усмішку. І новий анекдот. До речі ,ви чули новий анекдот про те як Путін і Шойгу...
Біла Церква,нервово перебиває
- Та осточортіли твої анекдоти про те Шойгу ! Я їй пісню подарую.
Маріуполь
- Я мамі молитву і віру подарую. Вибачте, що так скромно , але мої ( схлипує ) тепер по всій Україні. І вони вірять і моляться, як ніхто !
Київ
- Нічого, братику... Все буде Україна. Наступного дня народження ти їй знаєш який класний подарунок зробиш - відродишся !
Маріуполь ,замріяно
- І діток по моїх вулицях у візочках будуть катати ...
Одеса, розчулено
- Ага... І на моїх пляжах, наступного року ,буде повно людей...
Київ
- І всі повернуться додому ...
Бахмут, гірко зітхаючи
:- Не всі... Але я їх всіх запам'ятав ! Чесно !
Крим, тихенько ,тонким голосом
- А може, я мамі на день народження моста того,ну, ви ж зрозуміли ?...
Всі хором
- Цить! Сюрприза зіпсуєш !
Слава Україні!
Світлана Перч
Аленушка разлила масло
заключили пари на спор..... кто больше всех продержится в интимной контакте с женщиной кинули жребий 1 номер пошел американец.. прошло полсача выходит весь мокрый и довольный неплохо говорит немец и русский.... ****2 номером пошел немец вышел почти выполз через 55 минут да непогано говорит американец и русский... ***3 номером пошел русский.. прошел час нема пошел второй нема... пошел третий американец и немец пошли в квартиру --где русский должен был заниматься интимом... заходят в квартиру..... а там ****..все стены потолок пол вся квратира обрызгана мужским семенем.. вау гут гут сказали американец и немец.... а мы кстати не видели твою барышню спрашивают они у русского....Русский плача... так не пришла Клавка зараза..... а представляете-- что бы было-- если бы пришла Клавка...
вот примерно такое сравнение напрашивается-- читая победобесие комментарии от 24 февраля 2022 года россиян... они забрызгали слюной о победе на Украиной всех и вся.... но Клавка не пришла...т.е. Победа --а пришла Бяда...