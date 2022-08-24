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Місця 27 вибухів на території окупованого Криму нанесли на інтерактивну карту, - Кримськотатарський ресурсний центр. ФОТО

крим

У Криму протягом двох тижнів зафіксовано понад два десятки вибухів.

Про це повідомили на сторінці Кримськотатарського ресурсного центру (КРЦ), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в окупованому Криму з 9 серпня масово фіксують вибухи або так звані "хлопки". Протягом останніх двох тижнів Кримськотатарський Ресурсний Центр нарахував щонайменше 27 таких випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованій  Алупці зафіксовано кілька спалахів у морі і потім пролунав вибух, - Чубаров

Раніше повідомлялося, що мешканці тимчасово окупованого Севастополя повідомляли про нових вибух. Окупаційний "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв тим часом твердить, що працювали системи протиповітряної оборони.

Місця 27 вибухів на території окупованого Криму нанесли на інтерактивну карту, - Кримськотатарський ресурсний центр 01

вибух (4449) Крим (14139) окупація (6685)


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Мамулєчка...
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24.08.2022 12:41 Відповісти
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24.08.2022 12:59 Відповісти
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24.08.2022 13:07 Відповісти
не правильно. Ось правильна карта:
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24.08.2022 13:23 Відповісти
Два десятка они выпускают по нам за одну минуту!Это очень мало по Крыму,тщательнее надо,как говорил класик..
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24.08.2022 12:41 Відповісти
Мост бы епануть пару раз...
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24.08.2022 12:46 Відповісти
Мост далеко, тут и 300-км Хаймерс не достанет. Хотя, до Керчи как-то достали, а это уже почти мост.
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24.08.2022 12:49 Відповісти
если вас забанили в гугл-мэп, то я вам окажу первую помощь:

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24.08.2022 13:36 Відповісти
Спасибо. В Google Map меня пока не забанили (меня только на Цензоре время от времени на 3 дня банят, но то такое), я почему-то от Одессы. думал.
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24.08.2022 14:06 Відповісти
даже не могу себе представить, за что вас банят на Цензоре. Сейчас на Цензоре даже перестали банить за то, что росиян называешь **********.
А что бы лучше представлять ситуацию, чаще смотрите в карту дипстейт, там кроме приблизительных фронтов тоже линеечка есть.
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24.08.2022 15:12 Відповісти
Спасибо.

Подробно писать, за что банят, я не буду - чтобы не забанили пожизненно. За последний раз (где-то 2 недели назад) предполагаю, что нескольким людям не понравился мой пост, и за определенное число голосов "в спам" сообщение удаляется, а автор банится на 3 дня. Подчеркиваю, что это лишь гипотеза, выдвинуая эмпирическим путем.
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24.08.2022 15:17 Відповісти
даже не знаю... может вы сильно защищали ермака или арахамию... многим здесь такое не нравится, и они такие посты спамят.
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24.08.2022 15:25 Відповісти
Нет, Ермака я не защищаю, а про Арахамию просто не думаю. Удаленный пост (сразу после удаления меня и забанили) был про С-300 или С-400, который Хаймарсом уничтожили. В статье съехидничали, что этот комплекс даже сам себя защитить не может, и я задал естественный вопрос: если комплекс настолько беззубый, то зачем на него ценную ракету Хаймарс тратить? Понятно, что это был сарказм (ведь что-то он таки сбивает, потому опасен). Но сарказм не поняли и меня общими усилиями линчевали.
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24.08.2022 15:35 Відповісти
как вам здесь сложно жить! А вот меня здесь за сарказм не банят, хотя я никогда при этом не пользуюсь эмодзи.
А что касается вашего дискуссионного вопроса по поводу С-300, то он является характерным аргументом кацапских тролей, которых правда здесь стало значительно меньше. А народ здесь сейчас злой, и много "новеньких" аккаунтов, и у многих ПТСР, поэтому принимайте бан как неизбежную данность...
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24.08.2022 15:53 Відповісти
Я сказал, что мне сложно жить? Пусть банят, но хотя бы причину объяснили, на пункт правил сослались бы. А так - классическое линчевание.
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24.08.2022 17:07 Відповісти
модератор и бан тем и отличаются от палача и казни, что первому не нужно объяснять причину казнибана.
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24.08.2022 17:12 Відповісти
На любом серьезном форуме (и на этом) есть Правила, которых надо придерживаться, и за нарушения которых на этом форуме банят. На Цензоре тоже есть Правила, где прописано, за какие нарушения можно получить бан, и на какой срок. Но чтобы решение о бане принималось по количеству голосов "в спам' - такого я в Правилах не увидел. И не нашел, какой же пункт я нарушил - просто коммент многим не понравился.
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24.08.2022 17:26 Відповісти
Вроде, да, во всяком случае, раньше так было.
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27.08.2022 22:31 Відповісти
Банять, коли посягаєєш на святе - ковід. Ковідні бюджети - і цензор. Да
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25.08.2022 13:13 Відповісти
дякую, що нагадали. Треба якось зібраться, та сходити знов зробити щеплення.
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25.08.2022 13:16 Відповісти
Свідок отріцанія ? (( Розчарую - не банять таких (( хоч і потрібно було б ! Учора он вереску наробили під статтею про ріст захворюваності у столиці і нічого , нікого не забанили , так що не хвилюйся , твої висновки про шкідливість вакцин такими як ти будуть прочитані і підлизані , ой "лайкнуті " ))
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25.08.2022 13:34 Відповісти
Купа видалених повідомлень, вакцинобот.
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25.08.2022 17:51 Відповісти
Таки отріцатєль (( Так дуже переживаєш за видаленими маразмами ?(( Спічуваю , заведіть собі церкву отріцанія , до вас більша частина московських сектантів перебіжить ))
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25.08.2022 20:50 Відповісти
За ці коментарі тобі не заплатять
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25.08.2022 22:15 Відповісти
Не вгадав - заплатили авансом , до того ж у валюті щоб не було непорозуміння щодо курсу )) на тобі ось 10 долярів заробив , зараз іще + 5 буде )) пиши далі , дожену до сотні ))
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26.08.2022 00:26 Відповісти
Банять за скаргами кацапів що їх називають підерасами ((
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25.08.2022 13:27 Відповісти
ну, это логично и справедливо - секс-меньшинства точно не имеют никакого отношения к агрессии кацапов в отношении Украины, и употреблять эту дефиницию допустимо только в узком круге лиц в лучшем смысле этого слова.
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25.08.2022 13:38 Відповісти
не логічно , нічого змішувати гомосексуалістів до яких у мене толерантне ставлення не залежно від національності ( ну бажають вони такими бути , то нехай і будуть , вони нікому не заважають ) і підерасів кацапів які і самі не живуть і іншим не дають ((
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25.08.2022 13:52 Відповісти
Ви не зрозуміли мою думку вище. Можливо, складнощі перекладу.
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25.08.2022 14:51 Відповісти
Все може бути , та й навіщо мені той переклад , якось української вистачає .
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25.08.2022 20:52 Відповісти
в Керчи скорее всего летал гражданский беспилотник.
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24.08.2022 15:13 Відповісти
БПЛА не долетел бы через море (ему радиосигнал для управления нужен). То есть местные партизаны?
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24.08.2022 15:26 Відповісти
не надо. Его дорога - в один конец в заданные координаты с несколькими килограммами "троллинга" условного "штаба флота" для вскрытия ПВО. Поэтому полёт у него автономный. А шесть часов полета с крейсерской скоростью 120 км позволяют его отправить хоть с Кривого Рога.
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24.08.2022 15:39 Відповісти
Если использовать как камикадзе - тогда да.
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24.08.2022 17:29 Відповісти
а как иначе можно использовать дешевые китайские поделки? Только для вскрытия ПВО, ну и попутно в качестве бонуса крышу попортить в штабе флота.
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25.08.2022 13:20 Відповісти
По-моему, в Новофедоровке было хорошее попадание, еще (возможно) возле Джанкоя. Остальное - все или почти все было сбито. Если была цель потестировать ПВО, то это сделано. Я бы еще упомянул политическую цель: напомнить, то Крым - это Украина, мы про него не забыли и вот даже освобождать начинаем.
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25.08.2022 13:42 Відповісти
Вы правда верите, что в Новофедоровку прилетели два китайских гражданских БПЛА, каждый с боевой частью килограмм по триста-четыреста, поэтому в окрестностях аэродрома не осталось ни одной не продырявленной легковушки???
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25.08.2022 15:00 Відповісти
Слишком много там взорвалось. Но туда от Одессы около 300 км, а таких Хаймарсов у нас пока нет.
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25.08.2022 17:21 Відповісти
270.
Вероятно, Вы имели ввиду М57. Возможно у нас их нет. Но это не точно. У нас и АGM-88 нет. Но это тоже не точно.
Если вы посмотрите с самого начала видео двух прилётов, то как-то это совсем не похоже на унитарные М57 с их б\ч в двести килограмм. Визуально по масштабу это тянет на ФАБ-500, но так как авиация над базой исключается, то можно сделать вывод, что это нечто другое, для которого расстояние от Одессы совершенно не имеет никакого значения )).
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25.08.2022 22:18 Відповісти
Я не военный эксперт и не помню точных названий. Но я помню, что для Хаймарсов нам дают лишь ракеты дальностью до 80 км (примерно), а ракеты до 300 км - не дают, чтобы мы по запоребрику не ударили западным оружием и не "спровоцировали эскалацию конфликта".

Впрочем, сейчас риторика США относительно дальнобойных ракет к Хаймарсам немного смягчилась и, возможно, уже сейчас у нас их не совсем нет.

PS Когда Голду Меир спросили, есть ли у Израиля ядерное оружие и готов ли он его применить, она ответила:
- На Ваш первый вопрос: ядерного оружия у нас нет.
- На Ваш второй вопрос: если будет необходимо, мы его (ядерное оружие) применим.
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25.08.2022 23:17 Відповісти
насчет ракет - Вы немного заблуждаетесь. Если отслеживать географию ударов в глубину оккупированной территории, то можно обнаружить уже в июле некоторое количество ударов, нанесенных на дистанцию более 100 км, что явно указывает на передачу нам GMLRS-ER модификаций XM403/404 с дальностью до 150 км. То что это не "точка" - говорит то, что для удара комплекс надо было бы затянуть на ноль.
Что касается Новофёдоровки, то могу предположить, что туда прилетело то, что и в апреле 19-го прилетало на полигон в Яворове, который отстоял от точки пуска на 460 км. Ведь куда-то же делись полтора десятка уже готовых к осени 19-го года двигателей 15Д365 )) Да и высота и размеры наблюдаемой неустойчивости Рэлея-Тейлора явно указывают на полутонную б/ч. Так что думаю, для Керченского моста у нас есть нечто получше, чем ATACMS.
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25.08.2022 23:59 Відповісти
15Д365 - если верить https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A) Википедии , двигатель для ракетного комплекса"Грім". Если вертить экспертам, то это веьсма перспективная разработка, но в серию так и не запущен. Ведь упомянутые Вами полтора десятка двигателей (и даже плюс еще столько же, сколько успели бы изготовить до начала войны) - это до полусотни ракет, при такой войне хватит на полтора-два месяца при экономном использовании. Впрочем, для Керченского моста должно хватить.
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26.08.2022 00:26 Відповісти
если говорить о таком изделии как двигатель 15Д365, то пятнадцать единиц - это уже серия, причем это количество без учета двигателей, которые уехали к саудитам. Говорить же о серии применительно к комплексу - как-то не корректно, это же не какая-то там артустановка.
Подозреваю, что саудитский комплекс к нам вернулся (к тому,который у нас был). Очень вероятно, что этому поспособствовал Джо Робинетович во время своего визита к саудитам. Насчет полусотни ракет - очень большие сомнения, но десяток, без учета улетевшей пары в Саки, у нас с большой долей вероятности есть. Кацапы об этом знают, и хрень, способная лететь на 700+ км - это хороший фактор сдерживания, на который не распространяется американское условие неприменения по целям на территории рф.
Что касается вашей ремарки "и даже плюс еще столько же, сколько успели бы изготовить до начала войны", то никакого плюса нет, потому что ракетная программа уже в 20-ом году перестала существовать по требованию зеленого шапито.
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26.08.2022 01:09 Відповісти
есть шанс что её за эти месяцы войны успешно возобновили (возможно на территории соседних государств, возможно на нашей. Очень на это надеюсь, так как это было бы логичным шагом.

Я правда думал что они максимум 500км кроют, чего в принципе за глаза хватает для театра боевых действий сейчас у нас, вплоть до удара по Кремлю. Но 700 это вообще песня. Может поэтому количество обстрелов Киева резко сократилось до нуля)
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26.08.2022 03:35 Відповісти
кацапы прекрасно знают, что и приблизительно сколько у нас есть (не знают только - где). В правительственный квартал Киева ничего не летело, потому что гарантировать, что не прилетит "руст" прямо в Кремль, шойгупутлеры не могут, а такой прецедент разрушит построенный за десятилетия идеологический Голем для кацонаселения. А это соответственно приведет к необратимым тектоническим сдвигам в социумах, которые и так сильно разобщены по национальному, а иногда и по региональному признаку. Собственно, это тоже один из факторов, который отдаляет готовность "лягушки", кроме того, что коллективный Запад не готов радикально "варить" ее экономически. Так что, к сожалению, тот же наш "Юг" - это надолго (возможно кроме правобережной Херсонщины). А если у кацапов "схлопнется" интернет, и он станет исключительно "внутренний", то нынешняя ситуация может вообще затянуться на пятилетку, и тогда Золкину вместе с Димой, образно говоря, просто придется взяться за автоматы, хотя это и не будет так эффективно, как их деятельность сейчас.
Как-то так.
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26.08.2022 13:22 Відповісти
Не совсем понятен аргумент о том, что они боятся что прилетит в Кремль.

Так ведь с 24 февраля Киев не единожды подвергался ракетным ударам, я уже молчу про Харьков и другие города. И как-то не сильно они переживали что им что-то там прилетит. А сейчас уже давненько в Киев не прилетает вообще ничего. Возможно конечно наша ПВО стала более эффективной, а возможно появилась более длинная рука, о чем я собственно в предположительном ключе и написал выше.

Так же не соглашусь с вами что орки знают что у нас есть и сколько есть. ТОгда бы они знали и ГДЕ оно, потому как всю эту инфу можно заполучить только имея своих кротов которые в режиме реального времени будут сливать все поставки, количества, ТТХ и так далее. Я уверен что этого не происходит, иначе у нас бы не осталось ни единого Хаймарса к этому времени как и других важных западных вундервафлей, как и авиации как таковой. Мне кажется разведка как раз у них очень хромает, а у нас, из-за разведданных США очень толковые удары наносятся по складам и командным пунктам.
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31.08.2022 04:21 Відповісти
а что тут непонятного? В правительственный квартал прилетало? Нет. Вот вам и ответ. Потому что это красная черта - после этого им в глубину 500 км тоже могла бы в таком случае прилететь ответка, и это был бы крах величия прутина в глазах расейской быдломассы.
недоживают" до Киева, их успевает три раза по пути мочконуть если не ЗРК, так авиация. А что касается Х-22 с Шайковки, которые трудно сбить в отличие от "калибра", то с Шайковкой будет то же самое, что и с Новофедоровкой. А это даже не Крым, это посконная территория балалайни, и такой ****** опять же роняет до плинтуса авторитет прутина в глазах его народца.
Что касается кротов - долго вам объяснять, почему знают что есть, но не знают где. Упрощу: знали в феврале, что есть По этой же причине и в Киев ничего не прилетает. Тихоходные "калибры" с Чёрного моря просто "ракеты "вербы" и "стугны в Малине и Житомире, и даже бросили их там, но неожиданно возникли Пашинский с Черновол, и ракеты "исчезли". Кроты в "укроборонпроме" могут знать, сколько у нас есть изделий к ПУ "Гром-2", но где они находятся - это уже надо им спрашивать у Залужного, Шапталы", Муженко, Наева, Сырского и далее по списку ))))
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31.08.2022 05:37 Відповісти
Здесь есть некие логические противоречия:

1. В Киев раньше часто прилетало, теперь не прилетает. Почему прилетало тогда и не прилетает сейчас? Ваши пояснения не срабатывают. Потому что до Киева долетало тогда, и три раза мочконуть не получалось, и почему-то не долетает сейчас. Что поменялось?

2. Если у нас всегда было оружеи на дальность 500км, почему мы не нанесли удар возмездия за обстрелы Киева, Харькова, Днепра и тд?

И если это помогло бы устроить крах величия путлера в глазах расейской быдломассы, как вы говорите, почему мы до сих пор этого не сделали? )
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31.08.2022 20:08 Відповісти
В Киев долетало не часто. В основном поначалу летели тихоходные калибры морского базирования и Х-555, Х101 с авиационных платформ. Пять "порошенковских" батарей С-300 вокруг Киева плюс истребительная авиация даже тогда прекрасно справлялась с уничтожением целей, летящих со скоростью 850 км/час. Вы же не знаете, что еще добавилось вокруг Киева, особенно, когда вернулось посольство США?? ))) Вот и я не знаю А за несколько месяцев плотность радиолокации у нас увеличилась в разы, в систему ПВО постепенно интегрировались все средства, включая даже армейских операторов ПЗРК. На вооружение поступили дополнительные комплексы от партнеров, как малого, так и среднего радиуса действия. Парк истребительной авиации у нас уже давно перестал уменьшаться, и даже стал увеличиваться. Долететь у аэродинамической цели до Киева сейчас шансов очень мало. Как пример - недавний пуск 4-х калибров закончился сбитием всех четырех еще над Одессой, а лететь они могли куда угодно - во Львов, Киев, Черкассы.... Кроме того, запасы крылатых ракет у кацапов подходят к критически малому количеству, поэтому противник вынужден эти средства экономить для "особых" случаев.
С баллистикой ситуация другая - ПВО не может выполнять задачи ПРО.
Про Шайковку я уже писал выше.

Что касается "удара возмездия", то у военных совершенно другая логика действий в отличие от гражданских наблюдателей. И слава Богу...
Нам нужно не возмездие, а правильная стратегия, которая приведет нас к победе в войне.
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31.08.2022 21:20 Відповісти
у военных логика проста - нужно победить в войне)

И если бы удар по Кремлю даровал нам победу - и у нас было чем ударить - мы бы ударили, любая армия мира бы сделала это. Американцы например устроили бомбардировку Токио извращаясь с Б25 поставив их на авианосец).

В данном нашем конкретном случае, думаю, удар по Кремлю вызвал бы обратный эффект. Путин мог бы сказать - вот что я говорил? вот они фашисты, атакуют нашу столицу... все на фронт)

Ну и Запад бы нас не понял - типа нехорошо.

Хотя бомбить роддома, вокзалы, школы, драмтеатр с людьми, насиловать и пытать пленных - какбы нам простят после этого удар по Москве. Особенно если это будет военная цель.

Думаю у нас нечем туда ударить просто. Иначе множество военных целей было бы поражено еще на подступах к нашим границам
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01.09.2022 03:57 Відповісти
Удар по кремлю не может привести к нашей победе, так же как и удар по Банковой не приведет к победе росиян.
Военные цели на территории противника мы поражаем. Кто хочет это увидеть - он видит это в Миллерово, Новошахтинске, в Белгородской области, Зябровке... Просто об этом не кричат на каждом углу, а украинскому обывателю похрен - упала радиовышка в прилегающей к Украине обасти рф, или не упала... а если и упала, то от чего. Никто не задается же вопросом, какое НЛО кацапское ПВО пытается сбивать вечерами на Севастополем, или Керчью, или Евпаторией... Никто не задаётся вопросом, как эквивалент двух полутонных боеприпасов прибыл в Новофёдоровку? Ну, сказали, что наши силы ССО на ишаках доставили тонну тротила, и всех эта версия устроила. Кацапов, кстати, тоже. Так что да, нечем )) Удивительным образом, такое представление о наших возможностях устраивает как военное руководство ЗСУ, так и роспропаганду. Ответ на вопрос почему - лежит на поверхности.
Так сейчас по новому выглядят войны, потому что мы живем уже в эпоху информационного общества, где информация - тоже оружие.
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01.09.2022 13:13 Відповісти
снова сами себе противоречите:

"А это даже не Крым, это посконная территория балалайни, и такой ****** опять же роняет до плинтуса авторитет прутина в глазах его народца."

"в глубину 500 км тоже могла бы в таком случае прилететь ответка, и это был бы крах величия прутина в глазах расейской быдломассы."

ваши слова) и тут же говорите что особо смысла никакого эти удары не принесут и войну не помогут выиграть ) Но почему-то Путин их очень боится. Так боится что обстреливал Киев одной из первых целей )))) У вас какая-то биполярка, мне кажется.

ЧТо касается Нофедоровки - не встречал еще ни одного человека у нас, который поверил бы что это диверсия. По снимкам видно что туда явно что-то прилетело ) Про линии ЛЭП и все остальное, может вам приятно осознавать какую-то надуманную избранность свою, я не пойму, - все что вы говорите общеизвестная открытая информация, которая и на этом сайте обсасывается с ног до головы)

Подытожу. Очевидно что у нас либо нет такой длинной руки 500+км, либо есть в чудовищно ограниченном количестве, штучном. Иначе никак логично не объяснить, почему мы не уничтожали колонны техники еще на перешейках, подступах к границам, почему мы не уничтожали аэродромы с которых нас обстреливали и продолжают обстреливать ракетами и авиацией и тд и тп. Никакой рассказ про информационную войну здесь не проканает. Любая современная армия уничтожала бы крылатыми ракетами всю эту инфраструктуру и скопления сразу же. Мы же начали это делать только недавно, с появлением Himars и то на глубину до 100км (учитывая еще и удары Точками У). И к слову об информационной войне - уничтожение планомерное целей которые я указал выше в нормальных количествах (после каждого ракетного удара орков - прилетает ответка по месту откуда был удар и сносят там всё к чертям) - информационная политика резко перешла бы на нашу сторону ))) Такое нечем крыть, такое остудило бы пыл даже путлера. Поэтому мне кажется вы черезчур оптимистичны насчет наших возможностей на данный момент. К сожалению.

Будь у нас 500+ ракетный хлыст в товарных количествах - этой войны могло бы и не быть.
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01.09.2022 22:59 Відповісти
Нет никакого противоречия. Крах величия прутина в глазах расейской быдломассы совсем не означает, что война будет выиграна\прекращена. Она не будет выиграна даже после того, если завтра прутин издохнет, потому что придет новый володин, или патрушев, или бортников… С нами не прутин воюет, а росияне, поэтому, пока мы не станем их убивать на нашей земле по тысяче в день, и пока не загоним рф в «каменный век», изолировав от благ цивилизаии их население - войну мы не выиграем.

Что касается Новофёдоровки, то в первый же день на этом форуме были десятки гипотез про наше ДРГ, а еще про удар некими БПЛА )

О каких ЛЭП Вы говорите - я не знаю.

Что касается, как Вы говорите, «длинной руки», то да, в чудовищно ограниченном и штучном количестве. Ту дюжину двигателей 15Д365 , которая была в состоянии готовности на момент весны 2019 года цыгане точно не вывозили в пункт металлоприёмки.

Не уничтожали колонны техники еще на перешейках и так далее - потому что нынешнее руководство страной - это не про войну. Это про верещуковские шаттлы на перешейке, про «росия не может напасть», про «рюмку водки с холодцом» и прочую кварталовскую чухню.

Насчет крылатых ракет: они у нас есть, как Вы говорите, в чудовищно ограниченном штучном количестве. Они называются «Нептун», и пока существуют только в противокорабельном исполнении. Других нет. Что касается нашего украинского хаймарса, то после сворачивания ракетной программы тараны-хомчаки сказали, что наличия 92-х такет «вильха» - этого более чем достаточно. С того момента в ДОЗе их уже не было.

Уничтожение целей идет в нормальных количествах. Часто размазывать эту информацию по СМИ бывает не полезно для дела. Военные лучше про это знают.

Не знаю, о каком моём оптимизме Вы говорите, и собственно не знаю, в чем Вы его усмотрели. В прочем, и пессимистом себя не считаю.

С последним Вашим утверждением абсолютно согласен, но разверну его: если бы сохранялись темпы реализации ракетной программы Украины 2018-го - середины 2019 годов, на вооружение ВС Украины уже было бы около 15 дивизионов (90-100 пусковых установок) новой модернизации РЗСО "Ольха" и 5-6 дивизионов (30-40 пусковых установок) 360МЦ "Нептун", около двух сотен 2С22 "Богдана" и 4-5 ОТРК "Гром-2" с 20-25 ракетами. И да, тогда этой войны могло бы и не быть.
Но выбрав слабого\неподходящего\подберитеэпитетсами президента, который как Верховный Главнокомандующий ВС Украины ВС в течение трех лет НЕ ВЫДЕЛЯЛ СРЕДСТВА ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВОЕННОГО ЗАКАЗА, фактически разоружая армию накануне войны, и тем мы пригласили войну в свой дом.
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02.09.2022 00:35 Відповісти
Вот тут могу подписаться под каждым словом.

После статьи в Вашингтон Пост стало еще более мерзко осознавать насколько сверху сидят отбитые дегенераты и даже закрадываются мысли о том что был какой-то договорняк, потому что сложно представить себе что зная с октября о вероятном нападении, не было закуплено ни единого снаряда, не были приведены в готовность резервы, не были развернуты группы с ПЗРК в точках, в которые как указала разведка будут высаживаться орки (тот же Гостомель), и тд и тд и тд. То есть насколько нужно быть ненормальным, чтобы даже не до конца веря в нападение не сделать элементарных вещей? Не подготовить эвакуацию в конце концов. Ну собственно вы и без меня это всё озвучили. Я правда не сторонник той теории, что предыдущий президент чем-то существенно отличался. Тоже саботировал патронный завод, ракетные программы и не реформировал страну и армию когда был шанс. Возможно он справился бы лучше, чем Боневтик, тут уж я не гадалка.

Но по факту система не меняется, меняются только фамилии. Но по факту на манеже все те же. ОПГ. Ну или как их любят называть - торгово-промышленные олигархические группы.
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02.09.2022 04:24 Відповісти
Тоже саботировал патронный завод, ракетные программы и не реформировал страну и армию когда был шанс.
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То, что Киев не был ********* в первые дни ракетными ударами - большей степени заслуга пяти батарей С-300, поднятых из травы за деньги не государства, а предприятия «Рошен». Ну и еще оставшихся в строю половине (половина уволилась нахрен) пилотов истребительной авиации, зарплата которых упала при зеленском втрое и составляла около 20 тысяч гривен. Ракетные программы были реанимированы именно при порохе, из архивов были подняты разработки КБ «Южное» по тому же «грому», вернули обратно Олега Петровича, поэтому ожила прогамма «Нептуна», заработало производство «стугны» и «корсара», и еще много чего стало происходить в отраслях, о которых Вы даже представления не имеете. И даже сегодняшнее взаимодействие с турецким ВПК в разрезе их авиастроения стали возможным после того, как на излёте своей каденции порох лично выдавил из меркель поставку оборудования для ФЭДа (три года Германия нам отказывала в поставке этих станков), который на этом оборудовании научился делать актуаторы для наших ракет и авиации. И сейчас эти актуаторы стоят в «нептунах» и прочих «ольхах», и даже в турецком беспилотном истребителе.

Именно при порохе в условиях войны армия стала оживать - одеваться, нормально жрать, и даже получать нормальные общежития для военнослужащих. Потому что «Армія, Мова, Віра», именно в таком порядке. А не «перестатьстрелять, шашлыки, «Сваты», которые кстати до сих пор продолжают снимать в Грузии для росийского телерынка с целью укрепления у росиян образа тупого жадного хохла Будько. А в это время порох грузит в армию десятками лейланды, шилды, сотнями старлинки и квадрокоптеры с ПНВ по 6 килобаксов за единицу и тысячи других ништяков, о которых Вам узнавать не интересно. Иначе бы знали.

Что касается патронного производства, то это такое же ИПСО, как и «порошенко повзрывал все склады с б\к». На самом деле, восстанавливать патронное производство в Украине не было смысла тогда, и тем более нет сейчас. "Луганский патронный завод, который был на территории Украины, 100% своей продукции в те мирные времена отправлял на экспорт. Рынка сбыта внутри Украины не было. С теми запасами, что у нас были, ЗСУ патронный завод был не нужен. Но у нас в общество был вброшен такой тезис, что если мы построим патронный завод, то мы что-то изменим в самом ходе противостояния с рф. Патронный завод и сейчас у на не есть необходимостью. А в связи с переходом на НАТОвскую стрелковку - так и подавно. Так что Ваша реплика в адрес пороха, процитированная мной в начале поста - не по адресу. Скорее это к тому засосу, который саботировал и провалил ДОЗы два года подряд.
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02.09.2022 05:44 Відповісти
я как раз обо всем этом имею понятие.

Потому и говорю, при том что во многих вопросах порох выглядит куда адекватнее боневтика, это не умаляет тот факт, что при нем многие вещи были точно так же бездарно просраны. И вам, как очевидному порохоботу, сложно это осознать. Если ракетные программы так бурно спонсировались и развивались во время каденции сивочолого - то где нептуны, где Гром и Ольха, и почему нашим ребятам пришлось стрелять Стугнами с арабским языком, не задумывались? А министр внутренних дел во времена пороха и дела с рюкзачками вам тоже не аргумент? а Олег Гладковский и УКРОБОРОНПРОМ вам о чем-то говорит? А как вам борьба с коррупцией в исполнении Пороха? А ведь у него были все шансы и коррупцию прижать и армию сделать профессиональной. У меня в семье военные, потому ваши рассказы о том как армия преобразилась за время правления Порошенко - ну вы это можете кому-то другому рассказывать. Огромное количество людей увольнялось оттуда изза несносных условий и оплаты. То есть я не могу сказать что он не сделал ничего, но делал он всё наполовинку, потому что сам коррупционер, потому что завязан на всё ту же ОПГ, которая выдает себя за правительство Украины ). Все те же Медведчуки, Фирташи, Ахметовы и прочая прочая.

Так что Армия Мова Вира - это здорово, на плакатике. А по факту...

И то что Рошен там сейчас затаривает армию чем-то, это здорово. Но это нужно было делать когда у него была полнота власти. И кстати - посмотрите на состояние Пороха. Оно около 1млрд долларов )))) И это только то что в белую ). Так что то что он там купил чего-то на килобаксы... это смешно. Он мог спокойно бы купить несколько систем Байрактар (6дронов 2 станции), по 70млн долларов, например. Но почему-то байрактары фонды Притулы собирают) А что мешало закупиться дронами во время его правления? А танки, а авиация? А снаряды? Очевидно что он решал не эти вопросы, а так, в пол глаза только.. остальные же усилия были направлены на самопиар, управление потоками и обогащение, а так же борьба за власть. Но для вас это всё ИПСО конечно.

У истории нет сослагательного наклонения. Если бы порох был так хорош как вы говорите, его бы выбрали на еще один срок, и мы могли бы посмотреть как он подготовился бы к войне, и как её возможно вообще не было бы... имей мы ракетный щит и ПВО (то что он свою попку прикрыл в Киеве, это ерунда... да и мне как киевлянину не нужно рассказывать что Киев не хренячило, еще как хринячило... но что вы скажете Харькову, Мариуполю, Днепру? Где их С300?????).

Потому остаюсь при своем мнении. МОжно бесконечно спорить кто лучше, но по факту это люди одной системы. Клептократически-олигархической. И её нужно демонтировать раз и навсегда. Надеюсь после войны это произойдет.
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12.09.2022 02:04 Відповісти
Оценивая число таких ракет у нас в полсотни, я везде брал оценку сверху (не больше, чем).
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26.08.2022 11:21 Відповісти
Вы оптимист ) Допускаю, что сейчас допиливаются юниты на тот десяток готовых двигателей, которые у нас были в состоянии готовности на 19-й год. Максимум десяток могли вернуть саудиты, но там надо переснаряжать двигатели, потому что они летят только на 280 км. А с 20-го года это всё было резко остановлено, и не исключаю, что по требованю мышебратьев нас начали просить готовиться к майским шашлыкам. Но об этом знают только карвы александрочива, которые стояли прислоненные в углу его гостиничного номера в Омане.
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26.08.2022 13:33 Відповісти
Я не оптимист, я математик. Оценивание сверху или снизу - стандартный прием при доказательствах. Я догадываюсь, что полсотни таки ракет нас нет, но если даже полсотни ракет хватило бы на 1.5-2 месяца войны при такой интенсивности, то реально (меньше чем полсотни) хватит еще на меньше.
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26.08.2022 13:50 Відповісти
такое оружие не является оружием для войны на фронтах и применения по своей территории - для этого предназначены GMLRS или "выльха" или подобное вооружение. А это ОТРК всё-таки в первую очередь является фактором сдерживания.
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26.08.2022 14:00 Відповісти
То то я дивлюся чому американські безпілотники все над материком літають , а воно тому що над морем сигнал пропадає (( тепер знатиму .......
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25.08.2022 13:38 Відповісти
Про море я сказав як про відстань - без підсилювача (ретранслятора) радіосигнал витримає кілька сотень метрів, можливо - кілометр. Багато залежить від довжини хвилі. Короткохвильові сигнали йдуть на сотні і навіть на тисячі км, але потрібен потужний генератор та професійна стаціонарна антена.
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25.08.2022 13:54 Відповісти
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24.08.2022 12:48 Відповісти
Еще столько неосвоенных мест в Крыму!
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24.08.2022 12:50 Відповісти
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24.08.2022 12:57 Відповісти
треба ще додати на карту потенційні цілі
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24.08.2022 13:19 Відповісти
это уже другая карта. Она в другом месте, и в нее смотрят другие люди.
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24.08.2022 13:38 Відповісти
не тупи,
ясно що то інша карта і військові в курсі,

це для психологічного ефекту на москалів
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24.08.2022 16:55 Відповісти
ну, то пиши у іншому місці москалям для психологічного ефекту. Вони зараз сюди не ходять, бо страшно, а декілька тих, що тут є, так вони по службі, і їм ці дописи пофіг.
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24.08.2022 17:04 Відповісти
до чого тут писати, що ти мелеш,
тобі явно важно аби тільки посперечатись,
не важливо на яку тему))
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24.08.2022 17:14 Відповісти
Добре. Згоден. Тоді додавай на карту і потенійні цілі. Не буду сперечатись.
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24.08.2022 17:18 Відповісти
Схоже на різдвяну ялинку. Але, чим більше вогників, тим радісніше на душі. З Днем Незалежності вас, дорогі наші воїни і всі добрі люди! Свято наближається.
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24.08.2022 14:50 Відповісти
 
 