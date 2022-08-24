Партизани на окупованих територіях привітали українців з Днем Незалежності. ФОТОрепортаж

Листівки з привітаннями розміщено на Луганщині, в Херсоні та в Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Сєвєродонецьку на Луганщині вони нагадали, що українці виступають проти незаконного "референдуму".

На стіні багатоповерхівки у Сімферополі сфотографували листівку з текстом "24.08.2022. Крим - готовий, кримчани - чекають", передає 24 канал. Листівка оформлена в синьо-жовтих кольорах. На ній є фото з мітингу, де чимало людей з прапорами кримськотатарського народу та прапором України.

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В інших районах міста помітили листівки із написом "Крим - це Україна" та привітанням з Днем Незалежності, пише РБК-Україна.















Листівки із привітаннями з Днем Незалежності розклеєно також в окупованому Севастополі, повідомляє Главред.