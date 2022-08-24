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Новини Фото Окуповані території
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Партизани на окупованих територіях привітали українців з Днем Незалежності. ФОТОрепортаж

Листівки з привітаннями розміщено на Луганщині, в Херсоні та в Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Сєвєродонецьку на Луганщині вони нагадали, що українці виступають проти незаконного "референдуму".

Партизани на окупованих територіях привітали українців з Днем Незалежності 01Партизани на окупованих територіях привітали українців з Днем Незалежності 02Партизани на окупованих територіях привітали українців з Днем Незалежності 03

На стіні багатоповерхівки у Сімферополі сфотографували листівку з текстом "24.08.2022. Крим - готовий, кримчани - чекають", передає 24 канал. Листівка оформлена в синьо-жовтих кольорах. На ній є фото з мітингу, де чимало людей з прапорами кримськотатарського народу та прапором України.

Також читайте: "Бійся, окупанте!", - в Білокуракиному на Луганщині партизани розклеїли патріотичні листівки. ФОТО

Партизани на окупованих територіях привітали українців з Днем Незалежності 04

В інших районах міста помітили листівки із написом "Крим - це Україна" та привітанням з Днем Незалежності, пише РБК-Україна.

Партизани на окупованих територіях привітали українців з Днем Незалежності 05
Партизани на окупованих територіях привітали українців з Днем Незалежності 06
Партизани на окупованих територіях привітали українців з Днем Незалежності 07
Партизани на окупованих територіях привітали українців з Днем Незалежності 08
Партизани на окупованих територіях привітали українців з Днем Незалежності 09
Партизани на окупованих територіях привітали українців з Днем Незалежності 10
Партизани на окупованих територіях привітали українців з Днем Незалежності 11

Листівки із привітаннями з Днем Незалежності розклеєно також в окупованому Севастополі, повідомляє Главред.

Автор: 

День Незалежності (701) Крим (14139) листівки (44) окупація (6685) Севастополь (554) Сєверодонецьк (508) Сімферополь (220) партизани (192) Луганська область (4877)


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молодці!
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24.08.2022 16:03 Відповісти
Слава Мужественным Смелым Находчивым Супер Партизанам 💙💛‼️Красавцы -наша Гордость , Герои Украины‼️❤️💙💛🙏🙏🙏🍀🍀🍀
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24.08.2022 16:47 Відповісти
👍👍😁😁
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24.08.2022 16:05 Відповісти
Силам опору - респект!!!
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24.08.2022 16:28 Відповісти
триматеся... хто зна...може вже й не довго?!
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24.08.2022 16:39 Відповісти
 
 