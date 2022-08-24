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Росія поширює "документ" про уявні великі втрати ЗСУ з безліччю граматичних та фактичних помилок. ДОКУМЕНТ

Росія проводить в Україні чергову інформаційно-психологічну операцію. У мережі почали поширювати фейковий "документ", що містить відомості про величезні втрати ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації СНБО.

"Рашистські Telegram-канали поширили "документ", який нібито містить відомості про втрати, які за час війни з Росією зазнали українські військові. Зокрема, пропагандист зазначає про "загальні втрати - 131 014 осіб", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що вказаний "документ" є фейковим, оскільки містить помилки, не властиві українському діловому мовленню, та багато русизмів ("інформації О загиблих", "отриманих поранення", "числяться (щодо Збройних сил)").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається посіяти недовіру та посварити народи України та Польщі, - польські спецслужби

Також згідно з правилами офіційного документообігу (ДСТУ 4163:2020), штрих-код проставляють у центрі нижнього поля першої сторінки документа.

У Центрі протидії дезінформації закликають перевіряти підозрілі "документи" і пам'ятати, що поширення таких фейків тільки допомагає ворогові.

Росія поширює документ про уявні великі втрати ЗСУ з безліччю граматичних та фактичних помилок 01

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко помітив також невідповідності у цифрах: "Нешановна роспропаганда, коли ви, виродки, робите свої фейки, то перед тим бодай радьтеся з професіоналами. По-перше, під час бойових дій поранених завжди вдвічі чи навіть втричі більше, ніж убитих. По-друге, зарубайте собі на носі, Валерій Залужний - Головнокомандувач Збройних сил України. Він не працює у Міністерстві оборони та ніколи не підписує листи на бланку МОУ".

Росія поширює документ про уявні великі втрати ЗСУ з безліччю граматичних та фактичних помилок 02
Росія поширює документ про уявні великі втрати ЗСУ з безліччю граматичних та фактичних помилок 03

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни Росії загинули майже 9 тисяч українських військовослужбовців.

Також читайте: Росія поширює фейк про міфічний конфлікт між військовим і політичним керівництвом України, щоб розсварити українців, - Маляр

Автор: 

дезінформація (342) втрати (4395) Геращенко Антон (935) фейк (744) Центр протидії дезінформації (158)


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Топ коментарі
+19
"Шановний Олексій Мячеславовичу!" - цього досить. 😁
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24.08.2022 16:22
+14
Теперь мы знаем о потерях рашистов. Примерно 130 тыс орков. Тупорылые ничего не могут выдумать. Взяли свои цифры и приписали их Украине. А еще поменяли местами погибших и раненых. Бо так им больше нравится. К психиатру. Классическое замещение)))
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24.08.2022 16:44
+7
Свинособаки паршиві
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24.08.2022 16:20
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Свинособаки паршиві
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24.08.2022 16:20 Відповісти
раз на рік навіть гантоша правду каже
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24.08.2022 16:20 Відповісти
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24.08.2022 16:20 Відповісти
"Шановний Олексій Мячеславовичу!" - цього досить. 😁
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24.08.2022 16:22 Відповісти
И это только за один день.
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24.08.2022 16:27 Відповісти
До обіду.
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24.08.2022 16:38 Відповісти
А ти, дурбецало, давай, вчи їх, як правильно. Наступного разу обов'язково врахують помилки.
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24.08.2022 16:34 Відповісти
А краще що би насєлєніє вірило от таким фейкам?
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24.08.2022 16:48 Відповісти
Так, давай видалимо з інтернету усі підручники з української мови. Раптом вони навчаться.
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24.08.2022 16:55 Відповісти
Автор мабуть з підрозділу " не бойових" втрат. Аля -" бояришник"
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24.08.2022 16:34 Відповісти
не подсказывайте дебилам - пусть пешут исчо
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24.08.2022 16:38 Відповісти
У кацапів як завжди все в дупі. Але як у нас? Цей про;об прирівнюється до проплаченого за рахунок податків громадян вульгарного жесту з трьох пальців до свята, чи не дотягує?
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24.08.2022 16:43 Відповісти
Штрих-код то херня, а от, що Залужный не в МОУ, а в ЗСУ, і Заслужений не відповідає на запити які адресовані до Рєзнікова і такого В.Залужний в структурних підрозділах МОУ і ЗСУ немає, є Валерій Залужний, а В.Залужний тільки у в/ч. Це дійсно фейк
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24.08.2022 16:43 Відповісти
А ти давай підказуй оркам, як то лицемір Геращенко, який всяких кацапів до нас в Україну запрошує, дозволи на в'їзд їм організовує, а тут ще й публічно вчить їх, як наступним разом "грамотно" написати. Що за люди...
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26.08.2022 20:51 Відповісти
Теперь мы знаем о потерях рашистов. Примерно 130 тыс орков. Тупорылые ничего не могут выдумать. Взяли свои цифры и приписали их Украине. А еще поменяли местами погибших и раненых. Бо так им больше нравится. К психиатру. Классическое замещение)))
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24.08.2022 16:44 Відповісти
бинго!!! цифру можно найти и с другой стороны, не прибегая к области проекций. оценочно, если за основу брать признанную инфу о 1000 запазленных ихних офицеров, получается несколько меньше, но только несколько. хотя парашными пазлами кашу из их топора не испортишь. до 130 тысяч общих потерь им осталось не долго ))
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24.08.2022 17:08 Відповісти
а вдруг Данилов и вправду Мячеславович.... Из славного рода мячеславов, потомственных динамовцев
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24.08.2022 16:46 Відповісти
Справа не в "Мячеславович" в сенсі відношення до "Динамо" та до футболу, бо тоді довелося б писати М(")ячеславович, з апострофом тому, що українською мовою расєйський "мяч" пишеться -"м"яч".
Справа в іншому, а саме:
У кацапів написано "Шановний Олексій Мячеславовичу", а повинно бути написано "Шановний Олексію Мячеславовичу".
Коротше кажучи: кацапи є кацапи...
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24.08.2022 17:06 Відповісти
от навіщо підказувати? нех паляться...
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24.08.2022 17:36 Відповісти
Я вас зрозумів. Але і ви зрозумійте, що це марна пересторога, бо нашу мову кацапи вивчити не взмозі. Для цього потрібно бути українцем ДУШЕЮ і на додаток ще й мислити українською мовою ! Розумієте ? Це так само, як і з англійскою - як би ви добре її не вчили, а кожен англієць одразу відчує в вас іноземця. Бо є нюанси. Тому палитися вони будуть постійно, як би не намагалися корчити з себе українців. Якось так...
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24.08.2022 22:10 Відповісти
а ви розумієте, що ви їх спонукаєте наступного разу шукати україномовного ватника, котрий вичитає їхню ахінею і зробить її більш правдоподібною, принаймі на перший погляд?
я, наприклад, намагаюсь не вдаватись в таких випадках в тонкощі правопису, цілком достатньо явних ляпів. можливо це і зайва пересторога, але...
пам'ятаєте минулий випадок з "приказом Зеленського"? вони й досі паляться на тому самому.
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24.08.2022 23:40 Відповісти
А ви розумієте, що цього разу кацапи саме так і зробили, а саме найшли такого ватника, який їм все те і вичитав ? Ви не дуже уважно прочитали те, що я вам написав. Повторю: потрібно бути українцем ДУШЕЮ, а не ватником, який ненавидить все українське і мову в тому числі. А людина з українською душею, я думаю, не стане допомагати кацапні... Ну, хіба що допоможе кацапу повіситись та виб"є табурет з під його ніг на шибениці.
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25.08.2022 01:05 Відповісти
Так он реально Мячеславович
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24.08.2022 17:10 Відповісти
(Ага)
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24.08.2022 17:13 Відповісти
Господе, кацапы ну как можно быть таким тупым, ну не при одной войне, НИ ПРИ ОДНОЙ , никогда, НИКОГДА не было такого чтобы погибших было больше чем раненых, ну как можно быть такими тупыми
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24.08.2022 16:48 Відповісти
ну шо значить НІКАДА? а у довбой обів?
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24.08.2022 17:38 Відповісти
Эта фальшивка для внутреннего потребления. Парашенское быдло на 99% верит, что им говорят и показывают по ящику. На разоблачения "нациста" Геращенка они даже смотреть не будут. Нам тоже не нужно, мы и сами знаем парашенцев...
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24.08.2022 16:51 Відповісти
і нащо Данілову звертатися в міністерство))

тупі орки
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24.08.2022 16:52 Відповісти
"Паляниця" форева!
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24.08.2022 16:57 Відповісти
Втрати є, вони дійсно болючі. Але в разі поразки ці втрати будуть в десятки разів більші, росіяни показали це на прикладі Маріуполя чи Бучі.
А те що вони приписують свої втрати Україні, вже давно відомо.
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24.08.2022 16:58 Відповісти
ІПСО кацапів таке ж тупе, як і вони самі. От же недорозвинена недонація, і пощастило ж нам бути сусідами цього дурдома!
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24.08.2022 16:58 Відповісти
"По культурному развитию французы и русские стоят не на одном уровне. Россия одна из самых отсталых стран в свете: из 180 миллионов жителей 150 миллионов неграмотных. Сравните с этой невежественной и бессознательной массой нашу армию: все наши солдаты с образованием; в первых рядах бьются молодые силы, проявившие себя в искусстве, в науке, люди талантливые и утонченные - это сливки и цвет человечества. С этой точки зрения наши потери чувствительнее русских потерь."

(из дневника французского посла в Российской Империи Мориса Палеолога, апрель 1916 года)
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24.08.2022 17:33 Відповісти
вот и наши потери чувствительнее, с той стороны всякое говно дохнет, а у нас погибают настоящие патриоты.
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24.08.2022 19:22 Відповісти
Яке ж воно тупе і кончене! Якщо вже і видумали цю дурню, то повинні знати, що та сторона що наступає, несе втрати, приблизно в три рази більше, ніж та, що обороняється. Тепер, придурки, множте "наші втрати" на три, і подивіться, що вийде з вашими втратами.
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24.08.2022 16:58 Відповісти
є таке поняття як штабна культура.
за таке оформлення документів так по шапці вгріють, що голова ще годину потім хитатиметься.

все криво зроблене.
починаючи із назви МОУ у зверненні і закунчуючи штрихкодом.

продукт рашапропагаші явно розрахований на внутрішнє вживання, бо людина, що живе в Україні на таке зроду не поведеться.
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24.08.2022 17:01 Відповісти
сегодня любой может оценить потери каждой из сторон самостоятельно. нужно только найти исходную наиболее-реальную цифру для старта оценки и по ней оценить потери по общепринятых категориях: безвозвратные (белые лады), санитарные, санитарные-безвозвратные (инвалиды), пленные. по сумме всего этого узнаем общие потери. понятно, это оценочные числа и итоговая погрешность может быть тысяч в 4-5. но тем не менее каждый сможет оценить, кто и как официально заливает. например - запазлено около 1000 парашных офицеров, независимые источники склонны согласится, что да, гдэ-то так. значит можно взять эту цифру за базисную, по ней найти общие безвозвратнозапазленные потери солдат и дальше. по категориях.
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24.08.2022 17:02 Відповісти
учора на ЮТУБі якийсь чел восточних кровей з Маргоша Тудой вів зустріч з двома іноекспердами Перший не то норвежець не то ісландець якраз і наводив цю цифру загиблих, при цьому розмахував перед екраном руками як персонаж з відомої лубочної картини лапотних про мисливців і повідомив, що це сам він розрахував,аналізував і хвалив орків за використання арти. Чистий бред взагалі. Ну а інфоцигани орків вже спів алкаша оформили у виді рапорта Головкома ветеринару в собез. ГРУ як і ФСБ приколються самі з себе, не пройшли фокуси Бігуса з його плівками, то тепер давай будем виготовлювати листівки. Не виключено, що зараз будуть розкидати агітракетами ( а такі в них точно є) листівки з цим текстом.
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24.08.2022 17:06 Відповісти
Сто тридцять одна тисяча за для огромності, а чотирнадцять - заради правдоподібності.
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24.08.2022 17:10 Відповісти
А чому в одному випадку у кацапів написано "безвісті зниклих", а в іншому "зниклих безвісти", може хто в курсі ???
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24.08.2022 17:13 Відповісти
Ворожі військові скоро будуть використовувати Українську краще ніж значна частина наших громадян та нардепів.
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24.08.2022 17:26 Відповісти
Ну не фашисты чужеземные, вся жителя деревня сабраться на регистрация.
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24.08.2022 17:29 Відповісти
********* тужатся, тужатся и...как всегда, обсираются прямо в свои ссаные портки.))
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24.08.2022 17:32 Відповісти
мячикославович это знаменитый сын бадминтоновича и ракетки евойной .брат квадратыча))
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24.08.2022 18:07 Відповісти
а вдоль дороги абрамсы песочные стоят и тишина а на них польские негры в вишиванках..носы все белые все в сале ..))
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24.08.2022 18:09 Відповісти
В войне с Финляндией дохлый совок потерял 350 000...,финов погибло 50 000...потому что маршал Маннергейм воевал умно...создал так назывемые малые мобильные группы на лыжах...5-10 солдат наводили ужас на крыс товарища Сралина...
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24.08.2022 19:25 Відповісти
Діліть надвоє і будуть вам реальні втрати роспідарів.
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24.08.2022 19:32 Відповісти
Ваня вчитись не любить, Ваня буквар використовує для розпалу груби, що ви хтіли.
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25.08.2022 13:56 Відповісти
Ви самі можете порахувати втрати. Підіть на військове кладовище у вашому місті. Порахуйте кількість загиблих за 8 років " гібридної" війни, потім порахуйте кількість поховань за півроку " гарячої" війни. Яка буде різниця? А я вам скажу, хоч і не з вашого міста, бо пропорція скрізь однакова. Кількість свіжих поховань більша від поховань гібридної війни на на 70-100% , не більше. Пропорція скрізь онакова. Тобто вдвічі більше це в найгіршому вмпадку. Тепер гугліть цифру загиблих за 8 років, з квітня 2014 року по грудень 2021. десь звучала цифра 4 500, хоча можливоо і не точно. Множте на 2. Отже кількість загиблих 9000 - 10 000. Якби уявімо кількість загиблих 77.000 як брешуть свсобаки, то кількість поховань була б в 15-17 раз більша проти старих поховань. Якщо хочете заперечити , то аргументовано. Хоча б з поясненням: де ховають наших загиблих воїнів, якщо такої кількості могил немає в вашому місті?
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25.08.2022 22:11 Відповісти
 
 