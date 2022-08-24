Росія поширює "документ" про уявні великі втрати ЗСУ з безліччю граматичних та фактичних помилок. ДОКУМЕНТ

Росія проводить в Україні чергову інформаційно-психологічну операцію. У мережі почали поширювати фейковий "документ", що містить відомості про величезні втрати ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації СНБО.

"Рашистські Telegram-канали поширили "документ", який нібито містить відомості про втрати, які за час війни з Росією зазнали українські військові. Зокрема, пропагандист зазначає про "загальні втрати - 131 014 осіб", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що вказаний "документ" є фейковим, оскільки містить помилки, не властиві українському діловому мовленню, та багато русизмів ("інформації О загиблих", "отриманих поранення", "числяться (щодо Збройних сил)").

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Також згідно з правилами офіційного документообігу (ДСТУ 4163:2020), штрих-код проставляють у центрі нижнього поля першої сторінки документа.

У Центрі протидії дезінформації закликають перевіряти підозрілі "документи" і пам'ятати, що поширення таких фейків тільки допомагає ворогові.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко помітив також невідповідності у цифрах: "Нешановна роспропаганда, коли ви, виродки, робите свої фейки, то перед тим бодай радьтеся з професіоналами. По-перше, під час бойових дій поранених завжди вдвічі чи навіть втричі більше, ніж убитих. По-друге, зарубайте собі на носі, Валерій Залужний - Головнокомандувач Збройних сил України. Він не працює у Міністерстві оборони та ніколи не підписує листи на бланку МОУ".





Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни Росії загинули майже 9 тисяч українських військовослужбовців.

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