Росія поширює "документ" про уявні великі втрати ЗСУ з безліччю граматичних та фактичних помилок. ДОКУМЕНТ
Росія проводить в Україні чергову інформаційно-психологічну операцію. У мережі почали поширювати фейковий "документ", що містить відомості про величезні втрати ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації СНБО.
"Рашистські Telegram-канали поширили "документ", який нібито містить відомості про втрати, які за час війни з Росією зазнали українські військові. Зокрема, пропагандист зазначає про "загальні втрати - 131 014 осіб", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що вказаний "документ" є фейковим, оскільки містить помилки, не властиві українському діловому мовленню, та багато русизмів ("інформації О загиблих", "отриманих поранення", "числяться (щодо Збройних сил)").
Також згідно з правилами офіційного документообігу (ДСТУ 4163:2020), штрих-код проставляють у центрі нижнього поля першої сторінки документа.
У Центрі протидії дезінформації закликають перевіряти підозрілі "документи" і пам'ятати, що поширення таких фейків тільки допомагає ворогові.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко помітив також невідповідності у цифрах: "Нешановна роспропаганда, коли ви, виродки, робите свої фейки, то перед тим бодай радьтеся з професіоналами. По-перше, під час бойових дій поранених завжди вдвічі чи навіть втричі більше, ніж убитих. По-друге, зарубайте собі на носі, Валерій Залужний - Головнокомандувач Збройних сил України. Він не працює у Міністерстві оборони та ніколи не підписує листи на бланку МОУ".
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни Росії загинули майже 9 тисяч українських військовослужбовців.
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Справа в іншому, а саме:
У кацапів написано "Шановний Олексій Мячеславовичу", а повинно бути написано "Шановний Олексію Мячеславовичу".
Коротше кажучи: кацапи є кацапи...
я, наприклад, намагаюсь не вдаватись в таких випадках в тонкощі правопису, цілком достатньо явних ляпів. можливо це і зайва пересторога, але...
пам'ятаєте минулий випадок з "приказом Зеленського"? вони й досі паляться на тому самому.
тупі орки
А те що вони приписують свої втрати Україні, вже давно відомо.
(из дневника французского посла в Российской Империи Мориса Палеолога, апрель 1916 года)
за таке оформлення документів так по шапці вгріють, що голова ще годину потім хитатиметься.
все криво зроблене.
починаючи із назви МОУ у зверненні і закунчуючи штрихкодом.
продукт рашапропагаші явно розрахований на внутрішнє вживання, бо людина, що живе в Україні на таке зроду не поведеться.