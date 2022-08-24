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Перехрестя в Брайтон-Біч у Нью-Йорку перейменували на "Український шлях", - Маркарова. ФОТО

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила про завершення офіційного перейменування на "Український шлях" перехрестя в нью-йоркському районі Брайтон-Біч.

Про це йдеться у дописі дипломатки у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен може зробити внесок в нашу боротьбу за незалежність і кожен внесок важливий! А деякі, як перейменування перехрестя на Брайтоні в Ukrainian Way, яке успішно завершилось сьогодні в День незалежності ще й надзвичайно символічний", - повідомила Маркарова.

Перехрестя в Брайтон-Біч у Нью-Йорку перейменували на Український шлях, - Маркарова 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сотні активістів пройшли центром Нью-Йорка з синьо-жовтими прапорами. ФОТОрепортаж

Перехрестя в Брайтон-Біч у Нью-Йорку перейменували на Український шлях, - Маркарова 02

Зауважимо, що район Брукліну Брайтон-Біч відомий щільним заселенням вихідцями із колишнього СРСР. Його називають "Маленька Одеса".

Автор: 

Нью-Йорк (129) перейменування (584) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+21
смертность среди пожилых на бывшей Брайтон-Бич сильно подпрыгнула?
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24.08.2022 20:10
+18
Щас совкодрочеры бродящие по Америке в майках ссср взвоют.
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24.08.2022 20:13
+12
ото сраки в кацапів підгарають бо вони там вже років по 40-50 жиють але окрім свинособачого йазига ніц невивчили та незнають
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24.08.2022 20:18
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смертность среди пожилых на бывшей Брайтон-Бич сильно подпрыгнула?
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24.08.2022 20:10 Відповісти


"бєлой акації, цвєти еміграції"

акація = єврєйская бєрьоза
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24.08.2022 20:39 Відповісти
Это Ося Бендер так цитировал!
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24.08.2022 20:58 Відповісти
хахаа норм підпал)
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24.08.2022 20:12 Відповісти
русский, в вашей стране-помойке принято называть улицы в честь мифических созданий.
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24.08.2022 20:22 Відповісти
русское животное, ты уже продало свое тухлое мясо своему фюреру за "автомобиль" жигули?
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24.08.2022 20:25 Відповісти
Так тут люди общаются, а ты - свинособака. Тебе на страну-помойку, на звЯЯзду.сру, животное.
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24.08.2022 20:40 Відповісти
не долго оно там будет, не будет скоро никакого посольства, а вот ватная русня с брайтон бич никуда не денется. Ухахахахахаха
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24.08.2022 20:22 Відповісти
Посольским работникам пофигу, а на брайтане ватаны повесятся
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24.08.2022 20:23 Відповісти
Ідіотина ( жж шмель)
Немає в світі такоі республіки , як днр і лнр - так як це свора продажних гоблінів , яка продалася за бабло кремлівському фюреру ! 😡
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24.08.2022 20:33 Відповісти
Так это говорит о том, что Раисса мифическая страна. И не переживай, сегодня ты создаешь Донецкую народную республику, а завтра сама создается Калининградская народная республика или Татарская народная республика.
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24.08.2022 20:34 Відповісти
Щас совкодрочеры бродящие по Америке в майках ссср взвоют.
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24.08.2022 20:13 Відповісти
Їх з лютого дуже поменшало. Навіть серед тих що ще п'ять років тому щось там варнякав про смєшную мову. Раптом виявилося що більшість "рускіх" насправді непогано розмовляють або бодай розуміють українську.
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25.08.2022 07:32 Відповісти
І як тепер буде почуватись вся та рашиська нечисть яка ненавидить Америку, але тхоче там жити?
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24.08.2022 20:17 Відповісти
ото сраки в кацапів підгарають бо вони там вже років по 40-50 жиють але окрім свинособачого йазига ніц невивчили та незнають
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24.08.2022 20:18 Відповісти
Супер , я пишаюся цим перейменуванням , так як украінці мріяли про це і мрія здійснилася 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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24.08.2022 20:19 Відповісти
Сейчас у тети Цили случится приступ...
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24.08.2022 20:20 Відповісти
Діти тьоті Цилі, ну ті що в 2014 му ходили у майках з СССР, цього року зібрали мільйон доларів для українських дітей тільки на одній благодійній зустрічи з Потапом.
А самій тьоті вимкнули російське кабельне телебачення.
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25.08.2022 07:24 Відповісти
правильно
в парку Кеннеді стоїть пам'ятник королю Ягайлу так що про Східну Європу там знають
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24.08.2022 20:26 Відповісти
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24.08.2022 20:57 Відповісти
Оце вже всім рашистами болітиме
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24.08.2022 20:28 Відповісти
За русскім корабльом, кацапчики
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24.08.2022 20:29 Відповісти
Яка гарна назва. Дякуємо!
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24.08.2022 20:30 Відповісти
Скільки прокацапських гнид залишилося в Україні всі здриснули від "любимово путина" на Західну частину України і тепер кацапособаки піднімають гавкіт,напевно вже пора їх розпочати демілітаризовувати .
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24.08.2022 20:32 Відповісти
представляю как теперь те "русские" рады будут)))
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24.08.2022 20:36 Відповісти
На Дерибасівській хороша погода, на Брайтон-біч знов ідуть дощі .... сліз русскагаварящіх
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24.08.2022 20:40 Відповісти
АSLAN

@antiputler_news

·

https://twitter.com/antiputler_news/status/1562472986485325829 1 ч

Сегодня в России, Крыму и Донецке видеокамеры с динамиком поздравляли всех с Днем Независимости Украины.

https://twitter.com/i/status/1562472986485325829
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24.08.2022 20:45 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1562471368880373760 https://twitter.com/i/status/1562471368880373760

https://twitter.com/i/status/1562472036806451200
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24.08.2022 20:51 Відповісти
Шо там брат2 нє протів ?
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24.08.2022 20:48 Відповісти
А его кто то спрашивал?
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24.08.2022 20:53 Відповісти
залишки тої істоти десь в кодорській ущелині
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24.08.2022 22:53 Відповісти
Кацапы возмущены тут.. говорят , что все время жили тут как дома, на Брайтоне и тут тебе на… где живете на Украинском шляхе ! Возмущаются сильно..
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24.08.2022 20:52 Відповісти
Чумайдан вокзал рассея.
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24.08.2022 21:05 Відповісти
большой привет
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24.08.2022 21:22 Відповісти
Потерпят, говноеды. Тем более, что старое название ведь никто не отменял, просто предоставили альтернативное.
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24.08.2022 21:38 Відповісти
А, так це Honorary? А чому табличка не коричньова? В Чікаго honorary назви всі коричньові.
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25.08.2022 07:19 Відповісти
а ти їм водочкі налей, ані дамой летят
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24.08.2022 22:28 Відповісти
Ага.. ты их с Америки и оглоблей не нагонишь!
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25.08.2022 01:05 Відповісти
Оно то перекрёсток путь не обозначает конечно. Да спасибо и на этом---пойдет!
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24.08.2022 21:02 Відповісти
Так на новой табличке написано не "Украинский перекресток", а "Украинский путь".
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24.08.2022 21:37 Відповісти
Так то на новой, я заметил сразу слово путь. С 1968г слушаю великий хит Ф Синатры мой путь, знакомое слово. Но перекресток так и остался как перекресток движения. Вечная у нас судьба на перекрестке. Ни как не выберем путь.
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25.08.2022 18:29 Відповісти
як приємно буде дивитисяна тамтешніх москалів.....
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24.08.2022 21:31 Відповісти
респект
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24.08.2022 22:51 Відповісти
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25.08.2022 00:40 Відповісти
Шо то змінилось, відать старі перци з Брайтон-Біч таки постаріли. Не контролюють таки процес. Правда, після мерства Руді їх вже не носять на руках. Памятається, як агенти Кремля десятиріччями "клопотались" про знесення памятника Шевченко. А тепер вже і перехрестя назвали. Ну шо такоє, куда смотрит мерія Большого яблока! Стиль майбутніх листів "протестантів" відомий вже давно.
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25.08.2022 05:31 Відповісти
 
 