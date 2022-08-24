Перехрестя в Брайтон-Біч у Нью-Йорку перейменували на "Український шлях", - Маркарова. ФОТО
Посол України в США Оксана Маркарова повідомила про завершення офіційного перейменування на "Український шлях" перехрестя в нью-йоркському районі Брайтон-Біч.
Про це йдеться у дописі дипломатки у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Кожен може зробити внесок в нашу боротьбу за незалежність і кожен внесок важливий! А деякі, як перейменування перехрестя на Брайтоні в Ukrainian Way, яке успішно завершилось сьогодні в День незалежності ще й надзвичайно символічний", - повідомила Маркарова.
Зауважимо, що район Брукліну Брайтон-Біч відомий щільним заселенням вихідцями із колишнього СРСР. Його називають "Маленька Одеса".
Топ коментарі
+21 Urs
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+12 Ничіпір Серветник
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"бєлой акації, цвєти еміграції"
акація = єврєйская бєрьоза
Немає в світі такоі республіки , як днр і лнр - так як це свора продажних гоблінів , яка продалася за бабло кремлівському фюреру ! 😡
А самій тьоті вимкнули російське кабельне телебачення.
в парку Кеннеді стоїть пам'ятник королю Ягайлу так що про Східну Європу там знають
@antiputler_news
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1562472986485325829 1 ч
Сегодня в России, Крыму и Донецке видеокамеры с динамиком поздравляли всех с Днем Независимости Украины.
https://twitter.com/i/status/1562472986485325829
https://twitter.com/i/status/1562472036806451200