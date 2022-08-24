Перехрестя в Брайтон-Біч у Нью-Йорку перейменували на "Український шлях", - Маркарова. ФОТО

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила про завершення офіційного перейменування на "Український шлях" перехрестя в нью-йоркському районі Брайтон-Біч.

Про це йдеться у дописі дипломатки у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен може зробити внесок в нашу боротьбу за незалежність і кожен внесок важливий! А деякі, як перейменування перехрестя на Брайтоні в Ukrainian Way, яке успішно завершилось сьогодні в День незалежності ще й надзвичайно символічний", - повідомила Маркарова.

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Зауважимо, що район Брукліну Брайтон-Біч відомий щільним заселенням вихідцями із колишнього СРСР. Його називають "Маленька Одеса".