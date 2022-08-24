Відомий американський гурт "Gogol Bordello" виступив перед українськими прикордонниками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нещодавно в Україну відвідав відомий американський гурт Gogol Bordello, фронтмен якого, Євген Гудзь, родом з України. Під час візиту Гудзь побував на державному кордоні, де записав кілька своїх пісень, і виступив разом з ансамблем Державної прикордонної служби України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Ось. Саме там, де я маю бути. Правильне місце в правильний час", – прокоментував свій візит в Україну Євген Гудзь на своїй сторінці в соціальній мережі.







Фронтмен американського гурту Gogol Bordello повідомив, що і надалі продовжить збирати допомогу для України, в тому числі для Держприкордонслужби.

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