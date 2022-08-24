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Відомий американський гурт "Gogol Bordello" виступив перед українськими прикордонниками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Нещодавно в Україну відвідав відомий американський гурт Gogol Bordello, фронтмен якого, Євген Гудзь, родом з України. Під час візиту Гудзь побував на державному кордоні, де записав кілька своїх пісень, і виступив разом з ансамблем Державної прикордонної служби України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Ось. Саме там, де я маю бути. Правильне місце в правильний час", – прокоментував свій візит в Україну Євген Гудзь на своїй сторінці в соціальній мережі.
Фронтмен американського гурту Gogol Bordello повідомив, що і надалі продовжить збирати допомогу для України, в тому числі для Держприкордонслужби.
Топ коментарі
+8 Павло Васянович #106909
показати весь коментар25.08.2022 00:05
+5 irenka ko
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+4 Alexander Bereznuk #425456
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Ukraine ..
In this video, the Ukrainians destroyed many Russian killers, as well as their guns.
Gogol Bordello - Тероборона🔥 Слова зайві, пісня передає весь драйв останніх місяців. Смерть окупантам!
Ілюмінація, тіпа того
Мадонна жахлива актриса, а як режисер ще гірша. Тому про цей фільм я навіть згадувати не хотіла.
Цікаво, що навіть культовий режисер Гай Річі після співпраці з нею отримав Золоту малину.
Перший https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB сингл гурту Gogol Bordello випущено https://uk.wikipedia.org/wiki/1999 1999 року, і відтоді вони випустили чотири повних альбоми, і один https://uk.wikipedia.org/wiki/EP EP . 2005 року гурт підписав контракт із панк-лейблом SideOneDummy. Gogol Bordello був учасником численних міжнародних фестивалів в Європі й Америці.
Євген Гудзь зіграв одну із головних ролей (роль одесита - бовдура Алекса) у фільмі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE «Все освітлено» /Everything Is Illuminated, поставленій Лівом Шрайбером за однойменним романом Джонатана Сафрана Фоєра. Пісня «Start Wearing Purple» у виконанні гурту Gogol Bordello увійшла до саундтреку цього фільму.
Також не варто оминати увагою фільм https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%86%D1%96._%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1 «Самогубці. Історія кохання» /Wristcutters: A Love Story https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 року, режисера Горана Дукіча. Одним з головних героїв тут є російський емігрант-самогубець - музикант-невдаха, що вбив себе на сцені, Євген (імовірно прототип вусатого Гудзя). Роль артиста виконував Shea Whigham. До саундтреку цієї романтичної комедії увійшла пісня гурту Gogol Bordello «Through The Roof & Underground».
Gogol Bordello також співпрацював з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0) Мадонною . Євген Гудзь та Сергій Рябцев виконали разом із нею шлягер «La Isla Bonita» у концерті https://uk.wikipedia.org/wiki/Live_Earth «London Live Earth» 7 липня 2007 року на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%96_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BD) Вемблі . Гурт бере участь у фільмі, режисером якого є Мадонна, «Бруд і Мудрість» (Filth and Wisdom), що вийшов на екрани у лютому 2008 року.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 році Gogol Bordello взяли участь у створенні документального фільму про ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB український футбол та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82 фанатські рухи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 «Останній аргумент» . Зокрема, вони записали власний варіант пісні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BE Ігора Шамо https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D0%B9 «Києве мій» , а пісня «Динамо Київ» (на музику https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE Адріано Челентано ) ввійшла в концертну програму групи, наприклад, її виконували під час виступу 29 червня 2011 в Москві, на сцені Зеленого театру в https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)&action=edit&redlink=1 Парку Горького https://www.youtube.com/watch?v=A0RXC2ZY5ag&feature=related [1] [https://web.archive.org/web/20220405100102/https://www.youtube.com/watch?v=A0RXC2ZY5ag&feature=related Архівовано 5 квітня 2022 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .].
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gogol_Bordello_at_the_Aggie_Theatre.jpg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gogol_Bordello_at_the_Aggie_Theatre.jpg
Gogol Bordello під час виступу в Aggie Theatre, Fort Collins, Colorado
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%8C Євген Гудзь (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB вокал , акустична https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0 гітара , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 перкусія ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Сергій Рябцев (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0 скрипка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB бек-вокал ) -
А скрипач росіянин з нижнього новгорода ,остальні учасники групи зарубіжні!?
Ці коментатори мелят шо попало.
нещодавно вони зробили гарний кліп із Казкою
але мені особисто подобається їх робота "Емігрант". прям за душу бере