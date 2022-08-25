Вчора упродовж дня ворог намагався розвідати дислокацію наших військ на багатьох напрямках. Збито низку безпілотників, - Генштаб. ФОТО
Вчора, 24 серпня, протягом дня, ворог на багатьох напрямках намагався розвідати дислокацію наших військ, задіюючи безпілотні літальні апарати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, воїни Повітряних Сил ЗСУ звичайно ж їх збивали.
"Так, зокрема, на Сумщині та Черкащині наші захисники знищили по одному, а у Чернігівській області - 2 БпЛА, імовірно Орлан-10, ворога", - додають у Генштабі.
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Василий Воробец
показати весь коментар25.08.2022 08:24 Відповісти Мені подобається 3
Владимир #467749
показати весь коментар25.08.2022 09:43 Відповісти Мені подобається 3
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