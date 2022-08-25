УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10588 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 240 2

Вчора упродовж дня ворог намагався розвідати дислокацію наших військ на багатьох напрямках. Збито низку безпілотників, - Генштаб. ФОТО

Вчора, 24 серпня, протягом дня, ворог на багатьох напрямках намагався розвідати дислокацію наших військ, задіюючи безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, воїни Повітряних Сил ЗСУ звичайно ж їх збивали.

"Так, зокрема, на Сумщині та Черкащині наші захисники знищили по одному, а у Чернігівській області - 2 БпЛА, імовірно Орлан-10, ворога", - додають у Генштабі.

Вчора упродовж дня ворог намагався розвідати дислокацію наших військ на багатьох напрямках. Збито низку безпілотників, - Генштаб 01
Вчора упродовж дня ворог намагався розвідати дислокацію наших військ на багатьох напрямках. Збито низку безпілотників, - Генштаб 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині під час повітряної тривоги українська ППО збила безпілотник, - ОК "Північ"

Автор: 

армія рф (17346) безпілотник (4148) Сумська область (3667) Чернігівщина (1584) Чернігівська область (908)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Крок за кроком і доб'ємо гидоту
показати весь коментар
25.08.2022 08:24 Відповісти
йух им в жопу...
показати весь коментар
25.08.2022 09:43 Відповісти
 
 