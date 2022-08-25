Ворог не покращив тактичного положення на Луганщині. В окупованих містах від росіян втекла більша частина пенсіонерів, - Гайдай. ФОТО

Протягом 24 серпня росіяни посилили ракетний терор міст та сіл країни, тому наступи на Луганщині не були масованими як зазвичай.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Рашисти атакували за чотирма напрямками, намагаючись покращити тактичне положення, але вкотре безуспішно – зазнали втрат, відкотилися назад, очікують нових наказів та підвищення мотивації наприкінці місяця. Дійсно, ці нелюди прийшли на нашу землю заради наживи, і їм байдуже, кому вона дістанеться – їм самим чи лише родичам", - пише Гайдай.

Противник не припинив обстріли населених пунктів зі ствольної та реактивної артилерії.

"За минулу ніч зафіксовано вісім артатак, а також дев’ять – мінометних. Чотири рази окупанти намагалися йти в танковий наступ. Поблизу трьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів", - йдеться у повідомленні.

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Не співпадають із планами і справи росіян на окупованих територіях.

"Протягом декількох місяців вони не полишають спроб зібрати особисті дані населення задля маніпуляцій під час проведення псевдореферендуму. Звісно, певні сподівання покладали на людей похилого віку. Але, як виявилося, і вони втекли від російської навали. Якщо до повномасштабного вторгнення ми мали понад 330 тисяч пенсіонерів, то за ці півроку за поновленням та призначенням пенсій до відповідних органів окупаційної влади звернулося лише 110 тисяч осіб. Більше двох третин літніх людей виїхали, вирішили жити в спокої і цивілізованому світі, а не при "руському мирі". І більшість із тих, хто не зміг евакуюватися, – жителі територій, захоплених у перші два тижні війни. Вони просто не встигли", - додав Гайдай.