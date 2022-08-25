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Ворог не покращив тактичного положення на Луганщині. В окупованих містах від росіян втекла більша частина пенсіонерів, - Гайдай. ФОТО

Протягом 24 серпня росіяни посилили ракетний терор міст та сіл країни, тому наступи на Луганщині не були масованими як зазвичай.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ворог не покращив тактичного положення на Луганщині. В окупованих містах від росіян втекла більша частина пенсіонерів, - Гайдай 01

"Рашисти атакували за чотирма напрямками, намагаючись покращити тактичне положення, але вкотре безуспішно – зазнали втрат, відкотилися назад, очікують нових наказів та підвищення мотивації наприкінці місяця. Дійсно, ці нелюди прийшли на нашу землю заради наживи, і їм байдуже, кому вона дістанеться – їм самим чи лише родичам", - пише Гайдай.

Противник не припинив обстріли населених пунктів зі ствольної та реактивної артилерії.

"За минулу ніч зафіксовано вісім артатак, а також дев’ять – мінометних. Чотири рази окупанти намагалися йти в танковий наступ. Поблизу трьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти "привітали" Луганщину з Днем Незалежності 35 потужними обстрілами та 3 ракетними ударами, - Гайдай

Не співпадають із планами і справи росіян на окупованих територіях.

"Протягом декількох місяців вони не полишають спроб зібрати особисті дані населення задля маніпуляцій під час проведення псевдореферендуму. Звісно, певні сподівання покладали на людей похилого віку. Але, як виявилося, і вони втекли від російської навали. Якщо до повномасштабного вторгнення ми мали понад 330 тисяч пенсіонерів, то за ці півроку за поновленням та призначенням пенсій до відповідних органів окупаційної влади звернулося лише 110 тисяч осіб. Більше двох третин літніх людей виїхали, вирішили жити в спокої і цивілізованому світі, а не при "руському мирі". І більшість із тих, хто не зміг евакуюватися, – жителі територій, захоплених у перші два тижні війни. Вони просто не встигли", - додав Гайдай.

обстріл (28435) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+12
Можливо хтось зараз кине камінець в мій бік, але я напишу. Лугандонців, правда не всіх, нічого вже не виправить. Це вони покликали туди "русский мир", який прийшовши в їх будівлю розлізся по всій Україні. Вчора з одним спілкувався і будучи вже тут, воно чекає коли їх до кінця "визволять" кацапи, щоб туди поїхати. Живе тут, користується благами і ресурсами України і ненавидить цю Україну. Незнаю, як стимався, щоб не прибити цю мразину.
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25.08.2022 08:36
+11
Сранна аднака, а були такі задоволені.
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25.08.2022 08:27
+5
Меня вы не удивили. Эта зараза расползлась по всему Юго-Востоку Украины. Я не знаю ни одного ватника с неоккупированной ранее территории, который бы изменил своё мнение с началом войны. Их бомбят,их близкие гибнут, они выезжают, но всё равно Украина виновата.
В Крыму и "ДНР-ЛНР", когда уже вкусили всех прелестей русского мира, возможно, и есть те, что всё поняли, но молчат - опасно. Только, встречая наших воинов, тихо произносят: "Слава Украине!" Кстати, в перехватах один орк жалуется: не встречал ни одного из гражданских, кто бы был на нашей стороне, даже в ЛНР-ДНР, все типа как волки.
Видно, нужна-таки прививка. Хотя цена высока.
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25.08.2022 08:57
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Сранна аднака, а були такі задоволені.
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25.08.2022 08:27 Відповісти
Можливо хтось зараз кине камінець в мій бік, але я напишу. Лугандонців, правда не всіх, нічого вже не виправить. Це вони покликали туди "русский мир", який прийшовши в їх будівлю розлізся по всій Україні. Вчора з одним спілкувався і будучи вже тут, воно чекає коли їх до кінця "визволять" кацапи, щоб туди поїхати. Живе тут, користується благами і ресурсами України і ненавидить цю Україну. Незнаю, як стимався, щоб не прибити цю мразину.
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25.08.2022 08:36 Відповісти
Зібрати їх в одному місці ще гірша ідея, як і залишати там - росія мобілізує. А от радянських хитрожопих бабок не сильно шкода.
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25.08.2022 08:56 Відповісти
Меня вы не удивили. Эта зараза расползлась по всему Юго-Востоку Украины. Я не знаю ни одного ватника с неоккупированной ранее территории, который бы изменил своё мнение с началом войны. Их бомбят,их близкие гибнут, они выезжают, но всё равно Украина виновата.
В Крыму и "ДНР-ЛНР", когда уже вкусили всех прелестей русского мира, возможно, и есть те, что всё поняли, но молчат - опасно. Только, встречая наших воинов, тихо произносят: "Слава Украине!" Кстати, в перехватах один орк жалуется: не встречал ни одного из гражданских, кто бы был на нашей стороне, даже в ЛНР-ДНР, все типа как волки.
Видно, нужна-таки прививка. Хотя цена высока.
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25.08.2022 08:57 Відповісти
Прививка не поможет, только усьіпление...
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25.08.2022 09:26 Відповісти
А то, что среди пожилых так много ватников, так это еще и потому, что стариков у нас держат в жуткой нищете. Повышают пенсии на 12 грн в то время, как цены взлетают в полтора раза. Трудно быть патриотом в такой ситуации. У них Украина ассоциируется с властью.
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25.08.2022 09:08 Відповісти
Я больше скажу!,вата живет, жрёт,свет,работает в ЕС, и ненавидят местных и поклоняются ублюдочному карлику!!
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25.08.2022 09:46 Відповісти
Підтримую В14-15р займалась переселенцями Люди несли все що могли Ті ж бігали із флагами днр і кричали що путіна на вас нетТпеба віддати належне далеко не всі, А осадочек то остался
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25.08.2022 10:11 Відповісти
Эй, пенсерюки, стоять! Вы же ждали асвабобздителей, ну и...
Наслаждаться время пришло, а вы на выход? И кто вы после этого?
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25.08.2022 12:49 Відповісти
 
 