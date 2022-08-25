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Російські загарбники завдали удару по Слов’янську. Пошкоджено багатоповерхівки, - мер Лях. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вранці, 25 серпня, завдали ударів по місту Слов’янськ Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Слов'янський міський голова Вадим Лях.

"Не дуже добрим видався ранок четверга, 25 серпня. Слов'янськ знову обстріляли. На цей раз постраждали багатоповерхівки на вул. Дарвіна. Три потужні вибухи. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

Російські загарбники завдали удару по Слов’янську. Пошкоджено багатоповерхівки, - мер Лях 01

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Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Російські загарбники завдали удару по Слов’янську. Пошкоджено багатоповерхівки, - мер Лях 02

обстріл (28435) Донецька область (8447) Слов’янськ (599)


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Сволота кацапська,руйнує все!!
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25.08.2022 09:05 Відповісти


Завів кацап християнина,
Зарізати хоче.
Зав'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток: Мало не брикає:
Кругом скаче коло тата: Та все промовляє:
«Да полна уж тачать батька!..
Будєт с нєго, будєт!..
Режь же, батька! то-то любо: Как трепаться будєт!»
(https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Степан Руданський )
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25.08.2022 09:11 Відповісти
 
 