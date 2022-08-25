Російські загарбники завдали удару по Слов’янську. Пошкоджено багатоповерхівки, - мер Лях. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська вранці, 25 серпня, завдали ударів по місту Слов’янськ Донецької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Слов'янський міський голова Вадим Лях.
"Не дуже добрим видався ранок четверга, 25 серпня. Слов'янськ знову обстріляли. На цей раз постраждали багатоповерхівки на вул. Дарвіна. Три потужні вибухи. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо руйнувань уточнюється.
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Завів кацап християнина,
Зарізати хоче.
Зав'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток: Мало не брикає:
Кругом скаче коло тата: Та все промовляє:
«Да полна уж тачать батька!..
Будєт с нєго, будєт!..
Режь же, батька! то-то любо: Как трепаться будєт!»
(https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Степан Руданський )