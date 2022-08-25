Медобладнання та медикаменти майже на 8 млн грн отримали лікарні Харківщини, Києва та Дніпра. ФОТОрепортаж

Медичне обладнання та медикаменти майже на 8 мільйонів гривень отримали лікарні Харківщини, Києва та Дніпра завдяки співпраці румунської благодійної організації Daruieste Viata та фонду "Україна ХХІ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відомий румунський багодійний фонд Daruieste Viata з перших днів повномасштабної війни допомагає українцям. Цього разу за допомогою БФ "Україна XXI" вони суттєво підтримали вітчизняних медиків.

Майже 200 апаратів Ілізарова та його аналогів отримали лікарні Харківщини та Дніпра, зокрема, Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка, Харківська лікарня №18, Первомайська ЦРЛ та дитяча ортопедія міста Дніпро.

"Ці апарати нижньої фіксації значно полегшують лікувальний процес хворих, які постраждали внаслідок бойових дій, зокрема з пораненнями кінцівок", - розповів ортопед-травматолог відділення невідкладної травматології, відновлювальної хірургії та бойової травми ДУ "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка" Ярослав Далуда.

Київський військовий госпіталь отримав 20 інвалідних візків з горизонтальною підтримкою ніг для пацієнтів з характерними пораненнями.

Крім того, в Київську лікарню передали апарат штучної вентиляції легень.













У Харкові, який щодня потерпає від ворожих обстрілів, велику кількість медикаментів передали місцевій благодійній організації KH.LIB dopomoga, волонтери якої передали ліки пенсіонерам, мамам з дітьми, людям з інвалідністю.

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Ще одну партію медикаментів передали в більш ніж десять харківських лікарень.

За словами волонтерки благодійної організації Daruieste Viata/ Give Life Наталії Лук’янової: "Фонд Daruieste Viata невпинно допомагає Україні з перших днів війни і відправив медикаментів та медичного обладнання вже більше ніж на 800000 євро у різні регіони України, особливо на Схід та в Київ. Наразі донорська допомога відчутно слабшає, але я сподіваюся, що фонд і надалі зможе продовжувати робити закупівлю ліків та медичного обладнання для українських госпіталів. Війна ще не закінчилися, допомога нам ще дуже потрібна".

На сайті Daruieste Viata є окрема сторінка з інструкціями для бажаючих допомогти.