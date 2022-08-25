20 обстрілів за добу: на Донеччині російські окупанти вбили та поранили мирних жителів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Рашисти знищили дитячий садок і житлові будинки. Поліцейські документують кожен воєнний злочин рф.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Російська армія вдарила по 12 населених пунктах - містах Авдіївка, Бахмут, Слов’янськ, Торецьк, Соледар, Часів Яр, селах Максимільянівка, Новоочеретувате, Диліївка, Миколаївка, Трудове, Маркове, Первомайське, Новодмитрівка. Ворог атакував ракетами, артилерією, РСЗВ "Град" і "Ураган", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупаційні війська зруйнували та пошкодили 20 цивільних об’єктів - 15 житлових будинків, дитячий садочок, господарчі приміщення, садове товариство.

"Сьогодні зранку, близько 4:00, росіяни завдали черговий удар по Слов’янську. Загарбники направили на місто ракети із ЗРК "С-300". Руйнувань зазнали багатоповерхові та приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють поліцейські та рятувальники", - додають у Нацполіції.

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Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.











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