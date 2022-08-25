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Новини Фото Війна
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20 обстрілів за добу: на Донеччині російські окупанти вбили та поранили мирних жителів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Рашисти знищили дитячий садок і житлові будинки. Поліцейські документують кожен воєнний злочин рф.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

20 обстрілів за добу: на Донеччині російські окупанти вбили та поранили мирних жителів, - Нацполіція 01

"Російська армія вдарила по 12 населених пунктах - містах Авдіївка, Бахмут, Слов’янськ, Торецьк, Соледар, Часів Яр, селах Максимільянівка, Новоочеретувате, Диліївка, Миколаївка, Трудове, Маркове, Первомайське, Новодмитрівка. Ворог атакував ракетами, артилерією, РСЗВ "Град" і "Ураган", - йдеться у повідомленні.

20 обстрілів за добу: на Донеччині російські окупанти вбили та поранили мирних жителів, - Нацполіція 02

Зазначається, що окупаційні війська зруйнували та пошкодили 20 цивільних об’єктів - 15 житлових будинків, дитячий садочок, господарчі приміщення, садове товариство.

"Сьогодні зранку, близько 4:00, росіяни завдали черговий удар по Слов’янську. Загарбники направили на місто ракети із ЗРК "С-300". Руйнувань зазнали багатоповерхові та приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють поліцейські та рятувальники", - додають у Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники завдали удару по Слов’янську. Пошкоджено багатоповерхівки, - мер Лях. ФОТОрепортаж

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



20 обстрілів за добу: на Донеччині російські окупанти вбили та поранили мирних жителів, - Нацполіція 03
20 обстрілів за добу: на Донеччині російські окупанти вбили та поранили мирних жителів, - Нацполіція 04
20 обстрілів за добу: на Донеччині російські окупанти вбили та поранили мирних жителів, - Нацполіція 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу окупанти вбили 3 мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА


20 обстрілів за добу: на Донеччині російські окупанти вбили та поранили мирних жителів, - Нацполіція 06
20 обстрілів за добу: на Донеччині російські окупанти вбили та поранили мирних жителів, - Нацполіція 07
20 обстрілів за добу: на Донеччині російські окупанти вбили та поранили мирних жителів, - Нацполіція 08

обстріл (28435) Нацполіція (15163) Донецька область (8447)


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Город Сталино,а в девичестве Юзовка,имеет особую "любовь" путлерских Шизоидов душегубов...хочет все города и села Донбасса превратить в Мариуполь и сирийский Алеппо...
Видать детство у хмыря мавзолейного из Питерской подворотни было тяжёлым и трагическим...по полному тарифу...
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25.08.2022 11:18 Відповісти
 
 