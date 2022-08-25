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Новини Фото Війна
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Українські десантники вивели з ладу черговий російський безпілотник, - Командування ДШВ. ФОТОрепортаж

Підрозділами РЕБ ДШВ виведений з ладу черговий російський БПЛА "Орлан-10".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні ДШВ ЗСУ.

Українські десантники вивели з ладу черговий російський безпілотник, - Командування ДШВ 01

"В одному з районів виконання завдань, підрозділами Радіоелектронної боротьби військових частин Десантно-штурмовх військ Збройних Сил Украіни був виведений з ладу черговий російський розвідувальний БПЛА "Орлан-10. Продовжуємо виконувати бойові завдання та виводити з ладу засоби повітряної розвідки противника", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині під час повітряної тривоги українська ППО збила безпілотник, - ОК "Північ"


Українські десантники вивели з ладу черговий російський безпілотник, - Командування ДШВ 02
Українські десантники вивели з ладу черговий російський безпілотник, - Командування ДШВ 03

безпілотник (4148) знищення (7221) Десантно-штурмові війська (220)


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Топ коментарі
+3
Примотали ізолентою. Аналоговнет.
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25.08.2022 12:16
+2
Между тем лесные пожары добрались до Подмосковья...як кажуть в Одесі...мєр Собянін спале до тла Мацковійю
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25.08.2022 12:41
+1
Сьогоднішнім тролякам матюкатись тут не дозволяється.
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25.08.2022 12:21
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пора кацапам на резиномоторные модели плавно переходить...
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25.08.2022 12:09 Відповісти
Примотали ізолентою. Аналоговнет.
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25.08.2022 12:16 Відповісти
Хто ти такий що вказуєш мені як я маю писати? Салага.
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25.08.2022 12:23 Відповісти


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Реєстрація:25.08.2022
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25.08.2022 12:47 Відповісти
Чого нік цапською написав ?
Приїхав ти, москалику...
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25.08.2022 12:27 Відповісти
То они помечают так, что синий - свой.....
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25.08.2022 12:22 Відповісти
але не потрібно займатись шапкозакиданням
ці ворожі безпілотники для ЗСУ небезпечні
і такі безпілотники потрібно знищувати
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25.08.2022 12:51 Відповісти
Технологія перевершує світові стандарти намотаною ізолентою. А в космічній станції заліпили дірку скотчем.
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25.08.2022 12:56 Відповісти
Сьогоднішнім тролякам матюкатись тут не дозволяється.
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25.08.2022 12:21 Відповісти
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25.08.2022 12:28 Відповісти
кацап то генетичний вбивця і покидьок мародер і гвалтівник
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25.08.2022 12:48 Відповісти
бридкий кацап брись під шконку
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25.08.2022 12:56 Відповісти
кацапи навіть із тваринами не можливо порівняти
кацапи то ******** і виродки ******* і nigapacu
кацапи то біологічне сміття а сміття треба утилізовувати
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25.08.2022 13:07 Відповісти
бридкий кацап брись під лавку і у спам
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25.08.2022 12:58 Відповісти
кацапи навіть із тваринами не можливо порівняти
кацапи то ******** і виродки ******* і nigapacu
кацапи то біологічне сміття а сміття треба утилізовувати
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25.08.2022 13:06 Відповісти
Между тем лесные пожары добрались до Подмосковья...як кажуть в Одесі...мєр Собянін спале до тла Мацковійю
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25.08.2022 12:41 Відповісти
Тысячу безпилотников особого назначения для ВСУ доставлено из маленькой Норвегии...
Фишка в том что эти аппараты малого размера и помещаются в карман...оснащены тепловизором и видеокамерой с особым визиром...сбить и обнаружить дрон невозможно кажуть норвежские конструкторы...
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25.08.2022 12:46 Відповісти
 
 