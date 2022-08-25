Українські десантники вивели з ладу черговий російський безпілотник, - Командування ДШВ. ФОТОрепортаж
Підрозділами РЕБ ДШВ виведений з ладу черговий російський БПЛА "Орлан-10".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні ДШВ ЗСУ.
"В одному з районів виконання завдань, підрозділами Радіоелектронної боротьби військових частин Десантно-штурмовх військ Збройних Сил Украіни був виведений з ладу черговий російський розвідувальний БПЛА "Орлан-10. Продовжуємо виконувати бойові завдання та виводити з ладу засоби повітряної розвідки противника", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
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показати весь коментар25.08.2022 12:16
+2 Senator #518037
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показати весь коментар25.08.2022 12:21
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Реєстрація:25.08.2022
Приїхав ти, москалику...
ці ворожі безпілотники для ЗСУ небезпечні
і такі безпілотники потрібно знищувати
кацапи то ******** і виродки ******* і nigapacu
кацапи то біологічне сміття а сміття треба утилізовувати
кацапи то ******** і виродки ******* і nigapacu
кацапи то біологічне сміття а сміття треба утилізовувати
Фишка в том что эти аппараты малого размера и помещаются в карман...оснащены тепловизором и видеокамерой с особым визиром...сбить и обнаружить дрон невозможно кажуть норвежские конструкторы...