Українські десантники вивели з ладу черговий російський безпілотник, - Командування ДШВ. ФОТОрепортаж

Підрозділами РЕБ ДШВ виведений з ладу черговий російський БПЛА "Орлан-10".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні ДШВ ЗСУ.

"В одному з районів виконання завдань, підрозділами Радіоелектронної боротьби військових частин Десантно-штурмовх військ Збройних Сил Украіни був виведений з ладу черговий російський розвідувальний БПЛА "Орлан-10. Продовжуємо виконувати бойові завдання та виводити з ладу засоби повітряної розвідки противника", - йдеться у повідомленні.

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