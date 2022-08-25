Наслідки ворожих обстрілів передмістя Харкова: у Малій Данилівці зруйновано 11 житлових будинків. ФОТО

Передмістя Харкова знову потерпає від обстрілів. 25 серпня військові РФ вкотре застосували проти мирного населення Харківщини системи залпового вогню. Обстрілювали касетними снарядами. Є постраждалі. З тілесними ушкодженнями їх доставили в лікарню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Внаслідок обстрілів території Дергачівської громади у селищі міського типу Мала Данилівка зруйновано 11 житлових будинків, паркани, пошкоджено три автомобілі, загинули домашні тварини.

За адресами виїжджала слідчо-оперативна група ВП №3 Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області. Поліцейські провели огляди місць подій та зібрали речові докази.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

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