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Новини Фото Війна
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Наслідки ворожих обстрілів передмістя Харкова: у Малій Данилівці зруйновано 11 житлових будинків. ФОТО

Передмістя Харкова знову потерпає від обстрілів. 25 серпня військові РФ вкотре застосували проти мирного населення Харківщини системи залпового вогню. Обстрілювали касетними снарядами. Є постраждалі. З тілесними ушкодженнями їх доставили в лікарню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Внаслідок обстрілів території Дергачівської громади у селищі міського типу Мала Данилівка зруйновано 11 житлових будинків, паркани, пошкоджено три автомобілі, загинули домашні тварини.

За адресами виїжджала слідчо-оперативна група ВП №3 Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області. Поліцейські провели огляди місць подій та зібрали речові докази.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв касетними боєприпасами Малу Данилівку і б’є із артилерії по Дергачах на Харківщині, - Синєгубов

Наслідки ворожих обстрілів передмістя Харкова: у Малій Данилівці зруйновано 11 житлових будинків 01
Наслідки ворожих обстрілів передмістя Харкова: у Малій Данилівці зруйновано 11 житлових будинків 02
Наслідки ворожих обстрілів передмістя Харкова: у Малій Данилівці зруйновано 11 житлових будинків 03

Автор: 

обстріл (28435) Нацполіція (15163) Харківщина (6054)


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Поки в кацапів не буде аналогічних руйнувань,нічого вони не зрозуміють
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25.08.2022 12:21 Відповісти
Зеленський чекає, коли Україну перетворять на руїну? Чому не знищуються цивільні об'єкти в рф? Схоже у Зеленського та його оточення багато друзів, родичів та партнерів у рф. І він соромиться їх потурбувати.
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25.08.2022 12:25 Відповісти
СЛАВА ЗСУ! ЗАЛУЖНОМУ МАРЧЕНКО СЛАВА!
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25.08.2022 12:57 Відповісти
 
 