5 депутатам Маріупольської міськради від "ОПЗЖ" повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Повідомлено про підозру п’яти депутатам Маріупольської міськради забороненої в Україні політичної партії "Опозиційна платформа за життя", які з березня 2022 року активно співпрацюють з російськими загарбниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
За даними слідства, вони добровільно погодились обійняти фейкові посади голови, його першого та ще трьох заступників так званої адміністрації м. Маріуполя. Підозрювані публічно висловлюють захоплення ідеями "руського миру" та агітують населення приєднати м. Маріуполь до складу РФ.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури їм заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 110 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Невже не ясно , що це 5- а колона кремля і люті вороги Украіни ?😠
(1) єтнічність ОПЗЖ та Слуг маленького богоізбранного народца не відрізняється
(2) не відрізняється й їх програма "майдануті повинні гинути, зникати, ємігрувати".
представника Сходу !
""