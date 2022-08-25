УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10588 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 595 17

5 депутатам Маріупольської міськради від "ОПЗЖ" повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Повідомлено про підозру п’яти депутатам Маріупольської міськради забороненої в Україні політичної партії "Опозиційна платформа за життя", які з березня 2022 року активно співпрацюють з російськими загарбниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

5 депутатам Маріупольської міськради від ОПЗЖ повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 01

За даними слідства, вони добровільно погодились обійняти фейкові посади голови, його першого та ще трьох заступників так званої адміністрації м. Маріуполя. Підозрювані публічно висловлюють захоплення ідеями "руського миру" та агітують населення приєднати м. Маріуполь до складу РФ.

Також читайте: Очолили Маріупольський держуніверситет та впроваджують стандарти освіти держави-агресора – двом колаборанткам заочно повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури їм заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 110 КК України).

депутат (1775) Маріуполь (3228) русский мир (452) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491) Офіс Генпрокурора (3248)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Чому підозри висувають тільки тим хто в окупації ? коли в нас в раді купа колаборантів від ОПЗЖ
показати весь коментар
25.08.2022 12:55
+3
тому що
(1) єтнічність ОПЗЖ та Слуг маленького богоізбранного народца не відрізняється
(2) не відрізняється й їх програма "майдануті повинні гинути, зникати, ємігрувати".
показати весь коментар
25.08.2022 13:00
+2
А коли в новинах буде "знищено депутатів-зрадників"?
показати весь коментар
25.08.2022 13:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в и р о д к и
показати весь коментар
25.08.2022 12:54 Відповісти
А чому не всім членам ОПЗЖ не повідомлено про підозру ?

Невже не ясно , що це 5- а колона кремля і люті вороги Украіни ?😠
показати весь коментар
25.08.2022 23:09 Відповісти
задавайте питання сбу дбр прокуратурі
показати весь коментар
26.08.2022 06:42 Відповісти
Чому підозри висувають тільки тим хто в окупації ? коли в нас в раді купа колаборантів від ОПЗЖ
показати весь коментар
25.08.2022 12:55 Відповісти
тому що
(1) єтнічність ОПЗЖ та Слуг маленького богоізбранного народца не відрізняється
(2) не відрізняється й їх програма "майдануті повинні гинути, зникати, ємігрувати".
показати весь коментар
25.08.2022 13:00 Відповісти
Что то стало много рекламы Бойко...кто суёт нам этот непотреб?
показати весь коментар
25.08.2022 13:04 Відповісти
Бойко - це мерзотник і колаборант , який маскується під ,,чесного"
представника Сходу !
показати весь коментар
25.08.2022 23:11 Відповісти
А коли в новинах буде "знищено депутатів-зрадників"?
показати весь коментар
25.08.2022 13:05 Відповісти
А чому морди поховали?
показати весь коментар
25.08.2022 13:12 Відповісти
Влада старанно селекціонувала і викохувала внутрішніх ворогів України. "ОПЗЖ"... один з мережі заказників...
показати весь коментар
25.08.2022 13:16 Відповісти
тіки що як раз заслухав виступ Иллі Ківи, рекомендую - https://youtu.be/KQATOJXCa6M?t=765
показати весь коментар
25.08.2022 13:23 Відповісти
Щиро дякую ! Сюжет https://youtu.be/KQATOJXCa6M?t=765 вартий того щоб його показувати який скажених крокодилів плодив український політикум, виборча система, ТВ - "Непреодолимая сила ящика ТВ- телевізор побеждает даже... Превращает человечества в такое стадо. Одичание человека.,, - цитую самого себе. Наше те, що ми називали демократією стало отруювати населення, множити полєзних ідіотів Путіна. https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/24/televizor-pobezhdaet-dazhe-praktiku-ezhednevnogo-chteniia-evangeliia «Телевизор побеждает даже Евангелие» Оштрафованный за «дискредитацию армии» протодиакон Андрей Кураев - о триумфе пропаганды над Словом Божьим и версиях убийства Дарьи Дугиной (novayagazeta.eu) https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/24/televizor-pobezhdaet-dazhe-praktiku-ezhednevnogo-chteniia-evangeliia
показати весь коментар
25.08.2022 13:35 Відповісти
Відкрий личико, Гюльчатай!
показати весь коментар
25.08.2022 13:20 Відповісти
Ось найкрачий пристрій, для "Повідомлень про підозру!
""
показати весь коментар
25.08.2022 13:21 Відповісти
А ОПЗЖшным шмарам из Рады? Шо, с рук сошло? Продолжают рюцкий мир зазывать? ***, страна - перевёртыш!
показати весь коментар
25.08.2022 13:32 Відповісти
Проблема в тому що цих тварюк потрібно знищувати фізично а не судити.Україна знову робить велику помилку.Якщо влада не буде цим займатися то цих покидькиів почнуть вбивати самі люди.Війна скінчиться і додому повернуться сотні і сотні тисяч які втратили побратимів і сім'ї і якщо влада не зробить зараз висновки то далі буде бійня.Всих колабрантів потрібно наказом не судити а розстріл по закону воєнного часу.Всіх корегувальників вогню розріл по закону воєнного часу ба більше все майно цих покидькиів на користь держави а їх сім'ї депорт з України і без гражданства.
показати весь коментар
25.08.2022 21:06 Відповісти
 
 