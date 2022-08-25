Енергодар опинився на межі гуманітарної катастрофи. Внаслідок обстрілів РФ місто без світла та води, - мер Орлов. ФОТОрепортаж
Внаслідок обстрілів російських окупантів Енергодар вкотре опинився на межі гуманітарної катастрофи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.
"Енергодар вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи. Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів місто повністю залишилося без світла та води.
Зараз з’ясовуємо, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом", - йдеться у дописі.
Місцеві телеграм-канали публікують наступні фото наслідків обстрілів рашистами Енергодару:
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