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Новини Фото Війна
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Енергодар опинився на межі гуманітарної катастрофи. Внаслідок обстрілів РФ місто без світла та води, - мер Орлов. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілів російських окупантів Енергодар вкотре опинився на межі гуманітарної катастрофи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

"Енергодар вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи. Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів місто повністю залишилося без світла та води.
Зараз з’ясовуємо, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом", - йдеться у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 150 росіян, кілька РСЗВ та гаубиць Д-30 знищено протягом декількох днів в окупованому Енергодарі, - голова Нікопольської РВА Євтушенко

Місцеві телеграм-канали публікують наступні фото наслідків обстрілів рашистами Енергодару:

Енергодар опинився на межі гуманітарної катастрофи. Внаслідок обстрілів РФ місто без світла та води, - мер Орлов 01
Енергодар опинився на межі гуманітарної катастрофи. Внаслідок обстрілів РФ місто без світла та води, - мер Орлов 02

обстріл (28435) гуманітарна катастрофа (92) Енергодар (263)


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И Херсон. Электровышка упала
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25.08.2022 13:07 Відповісти
Это добавит проблем русским! да и Украинцы все выедут и дадут путь для наступления.
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25.08.2022 13:10 Відповісти
О прикольно, атомна станція під боком, а електрики нема...
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25.08.2022 13:11 Відповісти
Де воно не прийде,всюди горе,біда й розруха
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25.08.2022 13:22 Відповісти
В місті Енергодар на даний час вале дим! Видно з Нікополя. Що там свинособаки накоїли!?
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25.08.2022 13:55 Відповісти
Дебіли на атомці - це вже треш, що можуть там утнути кадирівці, які в житті такого не бачили, крім свого аула, це вже ядерний тероризм, а світ і далі розмірковує.
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25.08.2022 13:57 Відповісти
 
 