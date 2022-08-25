Наслідки обстрілів Запоріжжя та області рашистами: за добу зареєстровано 45 ворожих ударів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Впродовж усієї доби окупаційні війська нищили цивільну та критичну інфраструктуру обласного центру, Оріхова та Гуляйполя, а також населених пунктів у Запорізькому районі. Інформації про поранених громадян не надходило.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА з посиланням на дані від Нацполіції.

"Вчора, 24 серпня, впродовж декількох годин ворог атакував місто Запоріжжя. Поліцейські зафіксували влучання ракет в об’єкти інфраструктури міста, а також населених пунктів Комишуваха, Розумівка та Степне.

Рашисти завдали ударів по місту Оріхів Пологівського району. Працівники поліції зафіксували 11 потрощених вулиць, на яких зруйновано понад 20 приватних будинків, квартир, гаражних і господарчих приміщень. Значних пошкоджень вкотре зазнало місто Гуляйполе. Окупанти гатили по оселях мирних мешканців", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що сильних руйнувань зазнав об’єкт критичної інфраструктури Гуляйполя. Від прямого влучення снаряду зруйновано три поверхи адміністративної будівлі державної власності.



















