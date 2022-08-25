Наслідки обстрілів Запоріжжя та області рашистами: за добу зареєстровано 45 ворожих ударів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Впродовж усієї доби окупаційні війська нищили цивільну та критичну інфраструктуру обласного центру, Оріхова та Гуляйполя, а також населених пунктів у Запорізькому районі. Інформації про поранених громадян не надходило.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА з посиланням на дані від Нацполіції.
"Вчора, 24 серпня, впродовж декількох годин ворог атакував місто Запоріжжя. Поліцейські зафіксували влучання ракет в об’єкти інфраструктури міста, а також населених пунктів Комишуваха, Розумівка та Степне.
Рашисти завдали ударів по місту Оріхів Пологівського району. Працівники поліції зафіксували 11 потрощених вулиць, на яких зруйновано понад 20 приватних будинків, квартир, гаражних і господарчих приміщень. Значних пошкоджень вкотре зазнало місто Гуляйполе. Окупанти гатили по оселях мирних мешканців", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що сильних руйнувань зазнав об’єкт критичної інфраструктури Гуляйполя. Від прямого влучення снаряду зруйновано три поверхи адміністративної будівлі державної власності.
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А наша власть такое чувство, что экономит средства оккупантов. Утверждаю это на собственном опыте. Влетел осколок в окно. Сфотографировал, сделал заявку в Дии, написал в полицию, поставил окно за свои деньги (4,5 тыс грн). Оказывается, я должен был еще нанять экспертизу по ущербу, причем не просто какую, а института международных там каких то лицензий, чтобы потом через суд добиваться выплат... Установкой должна была заниматься тоже лицензионная контора, простые установщики не подходят. Вы там вообще