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Новини Фото Війна
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17-річний юнак загинув внаслідок обстрілу Оріхова рашистами, 66-річна жінка дістала поранення, - Запорізька ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти з артилерії обстрілювали Оріхів та населені пункти поблизу міста.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий масований ворожий обстріл у місті Оріхів та населених пунктах навколо. Окупант застосував артилерію, гатив кілька годин поспіль.

Загинув 17-річний юнак. Його було тяжко поранено, помер дорогою до шпиталю. Ще одна жінка з селища Преображенка, 66 років, зазнала тяжких поранень під час ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Старуха, внаслідок обстрілу зруйновано десятки приватних будинків.

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17-річний юнак загинув внаслідок обстрілу Оріхова рашистами, 66-річна жінка дістала поранення, - Запорізька ОВА 01
17-річний юнак загинув внаслідок обстрілу Оріхова рашистами, 66-річна жінка дістала поранення, - Запорізька ОВА 02
17-річний юнак загинув внаслідок обстрілу Оріхова рашистами, 66-річна жінка дістала поранення, - Запорізька ОВА 03
17-річний юнак загинув внаслідок обстрілу Оріхова рашистами, 66-річна жінка дістала поранення, - Запорізька ОВА 04
17-річний юнак загинув внаслідок обстрілу Оріхова рашистами, 66-річна жінка дістала поранення, - Запорізька ОВА 05

Автор: 

обстріл (28449) Запорізька область (3601) Старух Олександр (199)


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Сволота проклята
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25.08.2022 14:44 Відповісти
Підвести Хаймерси з М777 та випалити все навколо!
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25.08.2022 14:48 Відповісти
А чому фото чорнобілі? Це має підсилити ефект трагізму?
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25.08.2022 15:08 Відповісти
В Орехове гуманитарная катастрофа: нет ни света, ни газа, ни электроэнергии, люди просят помощи!!! Орки ежедневно их обстреливают, город прекратили в руины.
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25.08.2022 16:25 Відповісти
Горіть у пеклі, прокляті фашисти-рашисти!
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25.08.2022 16:56 Відповісти
 
 