17-річний юнак загинув внаслідок обстрілу Оріхова рашистами, 66-річна жінка дістала поранення, - Запорізька ОВА. ФОТОрепортаж
Російські окупанти з артилерії обстрілювали Оріхів та населені пункти поблизу міста.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Черговий масований ворожий обстріл у місті Оріхів та населених пунктах навколо. Окупант застосував артилерію, гатив кілька годин поспіль.
Загинув 17-річний юнак. Його було тяжко поранено, помер дорогою до шпиталю. Ще одна жінка з селища Преображенка, 66 років, зазнала тяжких поранень під час ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами Старуха, внаслідок обстрілу зруйновано десятки приватних будинків.
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