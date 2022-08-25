17-річний юнак загинув внаслідок обстрілу Оріхова рашистами, 66-річна жінка дістала поранення, - Запорізька ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти з артилерії обстрілювали Оріхів та населені пункти поблизу міста.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий масований ворожий обстріл у місті Оріхів та населених пунктах навколо. Окупант застосував артилерію, гатив кілька годин поспіль.



Загинув 17-річний юнак. Його було тяжко поранено, помер дорогою до шпиталю. Ще одна жінка з селища Преображенка, 66 років, зазнала тяжких поранень під час ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Старуха, внаслідок обстрілу зруйновано десятки приватних будинків.

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