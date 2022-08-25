У МЗС Польщі звинуватили Білорусь у знищенні могили польських солдатів Другої світової війни. ФОТО

В уряді Польщі заявили, що влада Білорусі зрівняла із землею меморіал із могилами польських солдатів, які загинули під час Другої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter написав представник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна.

Cmentarz żołnierzy AK w Surkontach jest dewastowany przez służby mińskiego reżimu. Mylą się bardzo ci co myślą, że uda się wykorzenić ludzką pamięć o bohaterach. Reżim zapłaci za te akty barbarzyństwa. https://t.co/1y4g5ydGlt — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) August 25, 2022

"Солдатський цвинтар Армії Крайової в Сурконтах знищується службами мінського режиму. Дуже помиляються ті, хто вважає, що людську пам’ять про героїв можна викорінити. Режим поплатиться за ці акти варварства", - йдеться у дописі.



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Мова про цвинтар у Сурконтах, де поховано членів сил опору Польщі, що боролися з радянськими військами. Також Ясіна додав посилання на польське видання Znadniemna, яке опублікувало фото поховань.





