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У МЗС Польщі звинуватили Білорусь у знищенні могили польських солдатів Другої світової війни. ФОТО

В уряді Польщі заявили, що влада Білорусі зрівняла із землею меморіал із могилами польських солдатів, які загинули під час Другої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter написав представник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна.

Cmentarz żołnierzy AK w Surkontach jest dewastowany przez służby mińskiego reżimu. Mylą się bardzo ci co myślą, że uda się wykorzenić ludzką pamięć o bohaterach. Reżim zapłaci za te akty barbarzyństwa. https://t.co/1y4g5ydGlt

— Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) August 25, 2022

"Солдатський цвинтар Армії Крайової в Сурконтах знищується службами мінського режиму. Дуже помиляються ті, хто вважає, що людську пам’ять про героїв можна викорінити. Режим поплатиться за ці акти варварства", - йдеться у дописі.

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Мова про цвинтар у Сурконтах, де поховано членів сил опору Польщі, що боролися з радянськими військами. Також Ясіна додав посилання на польське видання  Znadniemna, яке опублікувало фото поховань.У МЗС Польщі звинуватили Білорусь у знищенні могили польських солдатів Другої світової війни 01
У МЗС Польщі звинуватили Білорусь у знищенні могили польських солдатів Другої світової війни 02

Білорусь (7930) цвинтар (192) Польща (8496) КДБ Білорусі (57)


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Топ коментарі
+18
Схоже вусатий зовсім з глузду з'їхав.
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25.08.2022 15:37
+15
Лукаш вже нічого не вирішує, він вже у ролі нацюцюрника. Думати треба було коли малював собі 80 % перемоги на виборах, хоч би скромніше 50 % намалював, думаю це була порада кремля.
Це кацапи знищили цвинтар Армії Кройової в Беларусі. Хоч АК і ненавиділа УПА і Українських націоналистів, але знищення могил це сатанізм кацапський.
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25.08.2022 15:45
+11
Довбойоби є усюди, але не треба бути подібними до них.
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25.08.2022 15:51
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Схоже вусатий зовсім з глузду з'їхав.
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25.08.2022 15:37 Відповісти
Нет. Это абсолютно планомерная и последовательная работа по полному уничтожению белорусской идентичности. Даже не уничтожению, а добиванию. Беларуси уже не существует не только физически, но и на ментальном уровне в головах аборигенов.
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25.08.2022 16:00 Відповісти
Литвинов и Речи Посполитой когда ВКЛ и Польша были одной страной. Литвинов переименовала в беларусов как раз Москва. Поэтому это акт закрепления именно беларуской идентичности и уничтожение литвинской.
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25.08.2022 17:48 Відповісти
******** kladbishe ?
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25.08.2022 15:38 Відповісти
Більдозером проїхалися по могилах.
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25.08.2022 15:46 Відповісти
В колгоспі сьогодні свято, вихідний, вітали братів з Днем незалежності «мирним небом над головою».
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25.08.2022 15:44 Відповісти
Так тільки перед кінцем дуріють,скоро прийде капут за лукою -мудаком.
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25.08.2022 15:44 Відповісти
Лукаш вже нічого не вирішує, він вже у ролі нацюцюрника. Думати треба було коли малював собі 80 % перемоги на виборах, хоч би скромніше 50 % намалював, думаю це була порада кремля.
Це кацапи знищили цвинтар Армії Кройової в Беларусі. Хоч АК і ненавиділа УПА і Українських націоналистів, але знищення могил це сатанізм кацапський.
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25.08.2022 15:45 Відповісти
у відповідь Латвії
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25.08.2022 16:34 Відповісти
Це не відповідь, це кацапський сатанізм.
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25.08.2022 16:40 Відповісти
Ще не так давно, польські патріоти трощили пам'ятник на могилі українців і знімали це на відео. Я щось не пам'ятаю, коли польська влада відновила цей памятник і засудила вандалів.
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25.08.2022 15:48 Відповісти
Довбойоби є усюди, але не треба бути подібними до них.
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25.08.2022 15:51 Відповісти
Я особисто хотів би щоб кацапські могили зникли з території України. Зовсім. Це можна зробити чисто законними способами. Зокрема через окремий закон стосовно догляду за могилами. Як правило всі кацапські могили в Україні занедбані. Звідси потрібно чистити кладовища. Все просто - якщо жив як собака і родичі не доглядають за могилою то кістки в ящик і по всьому.
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25.08.2022 18:19 Відповісти
Ага, "польские". Интересно, кто же боится хороших отношений между Польшей и Украиной? Кому же это поперек горла?
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25.08.2022 16:06 Відповісти
Відчуваєш різницю між знищенням пам'ятника на могилі та знищенням самої могили шляом бульдозера?
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25.08.2022 16:15 Відповісти
не народ а ІУДИ...
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25.08.2022 16:33 Відповісти
лукашенко був іржавим совком а став деградованим дибілом і дегенератом
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25.08.2022 17:57 Відповісти
 
 