Рашисти обстріляли громаду на Сумщині. Загорілися будинки, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 25 серпня, російські окупанти завдали ударів по громаді у Сумській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогодні у Великописарівській громаді неспокійно. Нажаль, внаслідок одного з обстрілів з території РФ загорілися будинки цивільних людей і господарчі споруди. Також зайнялося сіно, що зберігалося на відкритій місцевості", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалих серед цивільного населення немає.
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