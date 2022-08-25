Рашисти обстріляли громаду на Сумщині. Загорілися будинки, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 серпня, російські окупанти завдали ударів по громаді у Сумській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.





"Сьогодні у Великописарівській громаді неспокійно. Нажаль, внаслідок одного з обстрілів з території РФ загорілися будинки цивільних людей і господарчі споруди. Також зайнялося сіно, що зберігалося на відкритій місцевості", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що постраждалих серед цивільного населення немає.