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Новини Фото Війна
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В РФ вербують людей на війну в Україні. Оголошення розміщено на сайтах вакансій. СКРІНШОТ

рф

На російських сайтах вакансій з’явились оголошення щодо рекрутування на військову службу до вч 28916.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

"Інсайдери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm з Білорусі помітили, що на російських сайтах вакансій з'явились оголошення щодо рекрутування на військову службу до в/ч 28916 (132-га бригада зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Цікаво, що хедхантери з цієї в/ч досить прямолінійно написали, що вербування проходить для участі в "спецоперації", тобто війни в Україні.

"Вакансія одразу підкреслює, що до здоров'я кандидатів в жмури низькі вимоги, але чомусь не приймають громадян середньої Азії. Проте для засуджених двері відкриті", - зазначає видання.

"І ці збройні сили ще донедавна вважали "другою армією світу" - "загрозою НАТО"... Зараз вона збирає по сусеках найманців серед людей, готових задешево продавати свої життя. Тепер зрозуміло, для чого російській владі потрібний голодний та бідний нарід, готовий за їжу вмирати на чужих війнах", - додає InformNapalm.

Також читайте: Путін збільшив штатну кількість військовослужбовців ЗС РФ на 137 тис. осіб

В РФ вербують людей на війну в Україні. Оголошення розміщено на сайтах вакансій 01

Автор: 

армія рф (17359) росія (65146)


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Топ коментарі
+33
Кацапы, смотрите на запрплату "ежесуточно".
"Ежемесячно" тут ваши не доживают...
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25.08.2022 16:25
+20
скоро буде як у повій - погодинна
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25.08.2022 16:32
+13
Представляю этот экипаж:

Командир - воспитанный телевизором полубольной ура-патриот из тамбовского леса...
Наводчик - безграмотный уркаган с двумя ходками и кучей долгов...
Механик - бурят с удостоверением мотоциклиста, из связи видевший только бубен шамана...

Три танкиста выпили по триста - экипаж машины боевой
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25.08.2022 16:34
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Кацапы, смотрите на запрплату "ежесуточно".
"Ежемесячно" тут ваши не доживают...
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25.08.2022 16:25 Відповісти
скоро буде як у повій - погодинна
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25.08.2022 16:32 Відповісти
Мясо на час.
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25.08.2022 16:39 Відповісти
Я теж так прочитав. Сьогодні є єжесутки, завтра нема
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26.08.2022 16:16 Відповісти
Сбор мяса по всем задрыщинскам не поможет. ху.ло спасает шкуру хоть как то.
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25.08.2022 16:28 Відповісти
узбеки з таджиками можуть подавати скарги за утиснення прав за нац ознакою
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25.08.2022 16:31 Відповісти
Представляю этот экипаж:

Командир - воспитанный телевизором полубольной ура-патриот из тамбовского леса...
Наводчик - безграмотный уркаган с двумя ходками и кучей долгов...
Механик - бурят с удостоверением мотоциклиста, из связи видевший только бубен шамана...

Три танкиста выпили по триста - экипаж машины боевой
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25.08.2022 16:34 Відповісти
Экипаж:
- Косой
- Храмой
- Бывалый
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25.08.2022 17:00 Відповісти
Кандидати в жмури - автор, пеши ісчо! Аплодую!
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25.08.2022 16:40 Відповісти
"оплата" білими жигулями...
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25.08.2022 16:40 Відповісти
Отхерач собі руку на війні і три ляма
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25.08.2022 16:48 Відповісти
300к при призові, а наступна виплата гробові - шлях кацапа до землі.
Дебілів бухнути на аванс знайдеться достатньо.
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25.08.2022 17:00 Відповісти
руzzкая власть справедливо держит своё население за дебилов
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25.08.2022 17:04 Відповісти
без опьіта
без здоровья
без ума
с судимостью

утилізація біомусора якась
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25.08.2022 17:46 Відповісти
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25.08.2022 18:05 Відповісти
а заразом- чорні пакети оптом... зі знижкою..
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25.08.2022 19:50 Відповісти
А поієтілєнові пакєти в зарплату входять?
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25.08.2022 21:00 Відповісти
 
 