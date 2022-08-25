В РФ вербують людей на війну в Україні. Оголошення розміщено на сайтах вакансій. СКРІНШОТ

На російських сайтах вакансій з’явились оголошення щодо рекрутування на військову службу до вч 28916.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

"Інсайдери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm з Білорусі помітили, що на російських сайтах вакансій з'явились оголошення щодо рекрутування на військову службу до в/ч 28916 (132-га бригада зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Цікаво, що хедхантери з цієї в/ч досить прямолінійно написали, що вербування проходить для участі в "спецоперації", тобто війни в Україні.

"Вакансія одразу підкреслює, що до здоров'я кандидатів в жмури низькі вимоги, але чомусь не приймають громадян середньої Азії. Проте для засуджених двері відкриті", - зазначає видання.

"І ці збройні сили ще донедавна вважали "другою армією світу" - "загрозою НАТО"... Зараз вона збирає по сусеках найманців серед людей, готових задешево продавати свої життя. Тепер зрозуміло, для чого російській владі потрібний голодний та бідний нарід, готовий за їжу вмирати на чужих війнах", - додає InformNapalm.

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