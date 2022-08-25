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СБУ повідомила про підозру секретарю Ради безпеки Чеченської республіки Алаудінову, який командував "кадирівцями" під час захоплення Луганщини. ФОТО

За даними слідства, з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну особовий склад спецзагону "Ахмат" прибув у Луганську область для участі у бойових діях проти української армії та терору цивільного населення. Очолювати спецпідрозділ довірено особисто помічнику голови Чеченської республіки РФ. У 2011-2021 роках він був заступником міністра внутрішніх справ Чеченської Республіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального Прокурора та СБУ.

СБУ повідомила про підозру секретарю Ради безпеки Чеченської республіки Алаудінову, який командував кадирівцями під час захоплення Луганщини 01

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази скоєння злочину проти основ національної безпеки України з боку секретаря Ради безпеки Чеченської республіки Апті Ароновича Алаудінова.

"Задокументовано, що у березні-квітні 2022 року він брав безпосередню участь у збройній агресії РФ та в захопленні територій України. Апті Алаудінов особисто перебував у зоні бойових дій на території міст Рубіжне, Кремінна, Сєвєродонецьк і віддавав накази загону "Ахмат". У результаті ці населені пункти Луганщини були окуповані ворогом за принципом "випаленої землі".

Кремль оцінив "заслуги" чеченського командира, присвоївши йому зірку героя Росії, а фейковий уряд так званої "ЛНР" "удостоїв" його звання "героя ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ідентифіковано приятеля Кадирова Бісаєва, який катував неповнолітнього під час окупації Київщини, - СБУ. ФОТО

Кадиров призначив свого соратника секретарем Ради безпеки Чечні. Слідчі СБУ оголосили Алаудінову про підозру. Його місцезнаходження встановлюється.

Кадиров Рамзан (527) СБУ (12812) Чечня (284) підозра (767) Офіс Генпрокурора (3249) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+10
та срали вони на ті підозри..ще вихвалятись будуть..таких треба мовчки ліквідовувати, а потім оприлюднювати за що..за винагороду охочі мисливці за головами знайдуться
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25.08.2022 16:27
+5
Как раз кадыровцы то ничего и не захватывали. Они как крысы уже шмонали освобожденное. По крайне мере в Рубежном у нас было так. После первой звиздюлины забились в нору на Визит, и шастали уже по квартирам в освобожденной зоне. Так что не надо приписывать им героизм в захвате области.
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25.08.2022 16:33
+5
"Освобожденное"? Не пались!))
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25.08.2022 16:48
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та срали вони на ті підозри..ще вихвалятись будуть..таких треба мовчки ліквідовувати, а потім оприлюднювати за що..за винагороду охочі мисливці за головами знайдуться
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25.08.2022 16:27 Відповісти
лугандон дон дон
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25.08.2022 16:28 Відповісти
гондон дон дон
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26.08.2022 13:26 Відповісти
Как раз кадыровцы то ничего и не захватывали. Они как крысы уже шмонали освобожденное. По крайне мере в Рубежном у нас было так. После первой звиздюлины забились в нору на Визит, и шастали уже по квартирам в освобожденной зоне. Так что не надо приписывать им героизм в захвате области.
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25.08.2022 16:33 Відповісти
"Освобожденное"? Не пались!))
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25.08.2022 16:48 Відповісти
Ета навєрна любімая жена рамзанкі дирова...
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25.08.2022 16:34 Відповісти
муж...
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25.08.2022 16:42 Відповісти
треба не підозри виписувати а по тихому вбивати потвор
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25.08.2022 17:34 Відповісти
а как сообщило? заказным письмом или до востребования?
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25.08.2022 17:40 Відповісти
всім затриманим колаборантам та коригувальникам суд як під копірку виносить один вирок в якості покарання "заборонити обіймати посади в державних органах влади на три роки".....ось і все .
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25.08.2022 18:29 Відповісти
Призначте 50 000 баксів за голову цього "хероя". І чекайте посилку.
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25.08.2022 18:40 Відповісти
В Інтерпол подали? Чи буде вільно подорожувати?
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25.08.2022 19:17 Відповісти
І це все???? На основі виступів та факту присутності кадировців мало би бути (на мою суб*єктивну думку) оголошення Кадирова поза законом з оголошенням фінансової винагороди. Чи не хочемо знову вибачатися?
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25.08.2022 19:39 Відповісти
А що, в Україні вже всім виписали, чи тільки тим, хто повтікали? А щоб дати можливість повтікати, можна спочатку обілетити, а потім і підозру виписати.
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25.08.2022 21:18 Відповісти
чурбанське бидло
чурбанське біологічне сміття
вівце#оби
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26.08.2022 13:25 Відповісти
і кто тут муж а кто любімая жєна?
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26.08.2022 13:28 Відповісти
 
 