СБУ повідомила про підозру секретарю Ради безпеки Чеченської республіки Алаудінову, який командував "кадирівцями" під час захоплення Луганщини. ФОТО

За даними слідства, з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну особовий склад спецзагону "Ахмат" прибув у Луганську область для участі у бойових діях проти української армії та терору цивільного населення. Очолювати спецпідрозділ довірено особисто помічнику голови Чеченської республіки РФ. У 2011-2021 роках він був заступником міністра внутрішніх справ Чеченської Республіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального Прокурора та СБУ.

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази скоєння злочину проти основ національної безпеки України з боку секретаря Ради безпеки Чеченської республіки Апті Ароновича Алаудінова.

"Задокументовано, що у березні-квітні 2022 року він брав безпосередню участь у збройній агресії РФ та в захопленні територій України. Апті Алаудінов особисто перебував у зоні бойових дій на території міст Рубіжне, Кремінна, Сєвєродонецьк і віддавав накази загону "Ахмат". У результаті ці населені пункти Луганщини були окуповані ворогом за принципом "випаленої землі".

Кремль оцінив "заслуги" чеченського командира, присвоївши йому зірку героя Росії, а фейковий уряд так званої "ЛНР" "удостоїв" його звання "героя ЛНР", - йдеться у повідомленні.

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Кадиров призначив свого соратника секретарем Ради безпеки Чечні. Слідчі СБУ оголосили Алаудінову про підозру. Його місцезнаходження встановлюється.