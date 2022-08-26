Російські загарбники знову обстріляли Слов’янськ. Зазнала руйнувань будівля хімтехнікуму, - мер Лях. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 серпня, російські окупаційні війська завдали чергового удару по місту Слов’янськ Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Слов'янський міський голова Вадим Лях.

"У Слов'янську знову недобрий ранок. Обстріли міста тривають. Сьогодні "прилетіло" по хімтехнікуму. Внаслідок влучання будівля навчального закладу зазнала значних руйнувань. На щастя, обійшлося без жертв. Це ще раз змушує наголосити на евакуації. Не чекайте, коли зруйнованим виявиться саме ваш будинок. Виїжджайте зараз!", - йдеться у повідомленні.

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