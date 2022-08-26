Підтримка заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі ворога. На окупованих територіях росіяни платять за відвідування до школи, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Підтримка військовою технікою країн заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі ворога лінія фронту майже завмерла, але для наступу ЗСУ необхідно ще. На окупованих територіях росіяни платять за відвідування до школи

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ці гроші можна отримати лише, якщо відправити дитину у школу до 15 вересня. Пізніше – навчаєшся вже безоплатно, як й в усьому світі. Росіянам байдуже, чи повернуться люди в рідні міста пізніше, бо знають, що нічого до зими не відремонтують і на новий приплив людей розраховувати не варто. Однак й із тих, хто залишився, не всі бажають навчатися за програмою ворога. Але 10 тисяч рублів при відсутності роботи відіграють свою роль. Ці гроші – багатофункціональні. Вони ще стимулюють населення відвідати псевдореферендум, військовим – виявити батьків, яких можна мобілізувати. А також не слід забувати, що одинадцятикласники невдовзі стануть призовного віку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проблеми з примусовою мобілізацією набирають обертів і Росія була вимушена посилити діяльність ФСБ на окупованих територіях, бо підтримка війни зменшується – люди не йдуть воювати.

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"Бачать, що не повертаються сусіди та родичі. У кращому випаду, знаходять їх в шпиталях. Як от в Алчевську, де по місту навіть поширюються оголошення: через велику кількість поранених місцева хірургія приймає в дар милиці та інвалідні візки", - додає Гайдай.

Підтримка заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі росіян – лінія фронту майже завмерла. Майже два місяці ворог без значних перемог.

"За минулу ніч противником здійснені чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовувалися реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети. Протягом 25 серпня біля чотирьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів. Атаки ворога неодноразово відбито з чотирьох напрямків", - повідомляють у ОВА.