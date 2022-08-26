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Новини Фото Війна
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Підтримка заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі ворога. На окупованих територіях росіяни платять за відвідування до школи, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Підтримка військовою технікою країн заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі ворога лінія фронту майже завмерла, але для наступу ЗСУ необхідно ще. На окупованих територіях росіяни платять за відвідування до школи

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Підтримка заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі ворога. На окупованих територіях росіяни платять за відвідування до школи, - Гайдай 01

"Ці гроші можна отримати лише, якщо відправити дитину у школу до 15 вересня. Пізніше – навчаєшся вже безоплатно, як й в усьому світі. Росіянам байдуже, чи повернуться люди в рідні міста пізніше, бо знають, що нічого до зими не відремонтують і на новий приплив людей розраховувати не варто. Однак й із тих, хто залишився, не всі бажають навчатися за програмою ворога. Але 10 тисяч рублів при відсутності роботи відіграють свою роль. Ці гроші – багатофункціональні. Вони ще стимулюють населення відвідати псевдореферендум, військовим – виявити батьків, яких можна мобілізувати. А також не слід забувати, що одинадцятикласники невдовзі стануть призовного віку", - йдеться у повідомленні.

Підтримка заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі ворога. На окупованих територіях росіяни платять за відвідування до школи, - Гайдай 02

Зазначається, що проблеми з примусовою мобілізацією набирають обертів і Росія була вимушена посилити діяльність ФСБ на окупованих територіях, бо підтримка війни зменшується – люди не йдуть воювати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замість сучасної медицини в окупованому Сєверодонецьку загарбники поставили "шпиталі-намети", - Гайдай. ФОТОрепортаж

"Бачать, що не повертаються сусіди та родичі. У кращому випаду, знаходять їх в шпиталях. Як от в Алчевську, де по місту навіть поширюються оголошення: через велику кількість поранених місцева хірургія приймає в дар милиці та інвалідні візки", - додає Гайдай.

Підтримка заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі ворога. На окупованих територіях росіяни платять за відвідування до школи, - Гайдай 03

Підтримка заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі росіян – лінія фронту майже завмерла. Майже два місяці ворог без значних перемог.

"За минулу ніч противником здійснені чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовувалися реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети. Протягом 25 серпня біля чотирьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів. Атаки ворога неодноразово відбито з чотирьох напрямків", - повідомляють у ОВА.

окупація (6687) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+4
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26.08.2022 08:47
+4
Ше один клоун видніється на горизонті - космічний притула
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26.08.2022 09:00
+3
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26.08.2022 08:50
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він може помовчати? пасть не затикае як кулеба
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26.08.2022 08:44 Відповісти
А ви, можете не писати коментарі?
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26.08.2022 08:55 Відповісти
До речі,на сьогодні я поважаю цю людину, він навчився подавати інформацію, допомога його як ЗСУ так і цивільним значима
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26.08.2022 09:15 Відповісти
цо задужо-то нездрово...
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26.08.2022 09:17 Відповісти
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26.08.2022 08:47 Відповісти
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26.08.2022 08:50 Відповісти
Ше один клоун видніється на горизонті - космічний притула
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26.08.2022 09:00 Відповісти
комічний
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26.08.2022 09:16 Відповісти
Ну навіщо Ви ганите майбутнього Президента України?

Він збереже скріни Ваших недолугих вірнопідданих камєнтів.

А потім нашле на Вашу немудру голову МВС -- СБУ -- НАЗК -- САП та ішні БЕБи...

... будіт плачЪ і скрєжєт зубовний.
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26.08.2022 09:46 Відповісти
Одне кодло.
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26.08.2022 09:06 Відповісти
Нехаи дают -- шоб потім іх не дубасили
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26.08.2022 08:55 Відповісти
Ця людина в 2017 році отримала від РПЦ орден. (Грамоты от РПЦ само-собой имеет). Гайдай не просто болтун-Арестович, он реально сдал свою область. Если нет, посмотрите на карту. Он не просто глава администрации, а военно-гражданской администрации.
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26.08.2022 09:29 Відповісти
Тем временем стали известны реальные потери мавзолейного хмыря в этой войне всего за полгода по подсчётам Госдепа 100 000...хотя если точно .то все 150000...с учётом пропавших без вести типа заживо сгоревших в танках и БТРах ,самолётах вертолетах...и прочих КамАЗах Уралах...
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26.08.2022 09:37 Відповісти
А де ж дрони камікадзе, щоб знищувати російську артилерію?
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26.08.2022 10:44 Відповісти
Я не спец у дронах , але поясніть мені як дрон із сотнею грамів вибухівки знищить гармату яка витримує вибухи артилерійських снарядів поруч ?
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26.08.2022 11:35 Відповісти
Там только заклинить подъемно-поворотный механизм и все..,до тылового ремонта. На это дрон вполне способен
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26.08.2022 12:54 Відповісти
Озвуч скільки підйомно-поворотних механізмів таким способом заклинив
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26.08.2022 13:35 Відповісти
 
 