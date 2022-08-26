Ворог зосередив вогневу активність на Бахмутському та Краматорському районах, - Донецька ОВА. ФОТОрепортаж
Цієї ночі найбільшу активність ворог виявляв у громадах Бахмутського та Краматорського районів.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Сіверську вночі були прильоти - пошкоджено 4 будинки, у тому числі один зазнав прямого влучання. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо.
"У Соледарській громаді під обстрілами опинилися Соледар, Яковлівка, Бахмутське, околиці Міньківки та Васюківки. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - зазначає він.
Гучно минула ніч у Світлодарській громаді: під вогнем Одрадівка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Миколаївка, Піски та Майорськ. За попередньою інформацією, без постраждалих.
"У Краматорському районі росіяни поцілили в два заклади освіти: в Хіміко-механічний технікум у Слов'янську та школу в Миколаївці. Крім того, у Миколаївці обстрілами пошкоджено 5 житлових будинків", - йдеться у повідомленні.
За словами Кириленка, у Костянтинівській громаді від обстрілу зайнялася пожежа за селом - вигоріло 30 га стерні та 0,3 га лісосмуги.
Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних, нищать соціальну інфраструктуру та випалюють сільськогосподарські угіддя.
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