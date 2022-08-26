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Новини Фото Війна
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Ворог зосередив вогневу активність на Бахмутському та Краматорському районах, - Донецька ОВА. ФОТОрепортаж

Цієї ночі найбільшу активність ворог виявляв у громадах Бахмутського та Краматорського районів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Сіверську вночі були прильоти - пошкоджено 4 будинки, у тому числі один зазнав прямого влучання. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо.

"У Соледарській громаді під обстрілами опинилися Соледар, Яковлівка, Бахмутське, околиці Міньківки та Васюківки. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - зазначає він.

Гучно минула ніч у Світлодарській громаді: під вогнем Одрадівка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Миколаївка, Піски та Майорськ. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Ворог зосередив вогневу активність на Бахмутському та Краматорському районах, - Донецька ОВА 01
Ворог зосередив вогневу активність на Бахмутському та Краматорському районах, - Донецька ОВА 02
Ворог зосередив вогневу активність на Бахмутському та Краматорському районах, - Донецька ОВА 03
Ворог зосередив вогневу активність на Бахмутському та Краматорському районах, - Донецька ОВА 04
Ворог зосередив вогневу активність на Бахмутському та Краматорському районах, - Донецька ОВА 05
Ворог зосередив вогневу активність на Бахмутському та Краматорському районах, - Донецька ОВА 06

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"У Краматорському районі росіяни поцілили в два заклади освіти: в Хіміко-механічний технікум у Слов'янську та школу в Миколаївці. Крім того, у Миколаївці обстрілами пошкоджено 5 житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

За словами Кириленка, у Костянтинівській громаді від обстрілу зайнялася пожежа за селом - вигоріло 30 га стерні та 0,3 га лісосмуги.

Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних, нищать соціальну інфраструктуру та випалюють сільськогосподарські угіддя.

Автор: 

армія рф (17359) обстріл (28449) Донецька область (8453) Кириленко Павло (907)


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Если зеленая шобла не наладит у себя производство снарядов (а первый снаряд современного типа придумали в Италии в 1845 году) будет все очень плохо. И да, я думаю, что шоколадные так же саботировали ВПК.
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26.08.2022 09:49 Відповісти
 
 