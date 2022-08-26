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Вночі у центрі Львова стався обвал в житловому будинку, - ДСНС. ФОТОрепортаж

26 серпня вночі сталася руйнація 3-поверхового житлового будинку у м. Львові на проспекті Свободи, 23.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Після прибуття рятувальників до місця виклику з’ясувалось, що сталася руйнація стіни з третього по другий поверх. Внаслідок дві квартири зруйновано повністю, одна частково", - йдеться у повідомленні.

Евакуйовано 12 людей, з них 4-х річна дитина.

Також зазначається, що на місці події працює кінологічний розрахунок.

"Пошуки можливих потерпілих проводить собака на ім’я Зоя. На даний час рятувальники проводить частковий та поверхневий розбір обвалу. Станом на зараз інформації, щодо загиблих чи травмованих немає. На місці від ДСНС залучено 41 чоловік особового складу", - резюмують в ДСНС.

Також читайте: У Запоріжжі чоловік загинув внаслідок обвалу балкону, на якому він перебував. ФОТО

Вночі у центрі Львова стався обвал в житловому будинку, - ДСНС 01
Вночі у центрі Львова стався обвал в житловому будинку, - ДСНС 02
Вночі у центрі Львова стався обвал в житловому будинку, - ДСНС 03
Вночі у центрі Львова стався обвал в житловому будинку, - ДСНС 04
Вночі у центрі Львова стався обвал в житловому будинку, - ДСНС 05
Вночі у центрі Львова стався обвал в житловому будинку, - ДСНС 06
Вночі у центрі Львова стався обвал в житловому будинку, - ДСНС 07
Вночі у центрі Львова стався обвал в житловому будинку, - ДСНС 08
Вночі у центрі Львова стався обвал в житловому будинку, - ДСНС 09
Вночі у центрі Львова стався обвал в житловому будинку, - ДСНС 10
Вночі у центрі Львова стався обвал в житловому будинку, - ДСНС 11

Автор: 

Львів (3069) обвал (80) будинки (166) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+3
Не витримав будинок "євроремонтів"
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26.08.2022 09:24
+3
Забудовники під себе місце звільняють
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26.08.2022 09:30
+3
Є Підгорецький замок, Олеський, Золочівський - дуже старі будівлі. Стоять і не падають.
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26.08.2022 09:33
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Не витримав будинок "євроремонтів"
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26.08.2022 09:24 Відповісти
Дуже стара будівля рухнула 🙁
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26.08.2022 09:25 Відповісти
Є Підгорецький замок, Олеський, Золочівський - дуже старі будівлі. Стоять і не падають.
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26.08.2022 09:33 Відповісти
Прийде час і теж попадають 🙁
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26.08.2022 09:44 Відповісти
Ніт, не попадають. Якщо за будівлею правильно доглядати, вона сама не впаде ніколи.
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26.08.2022 09:50 Відповісти
Забудовники під себе місце звільняють
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26.08.2022 09:30 Відповісти
Зоя дуже худа! Падли навіть собачку не годують!
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26.08.2022 09:33 Відповісти
Ну, може тварина сама по собi струнка. Я серйозно. Нiколи не вiрила господарям у котрих були худенькi собаки й коти ,що вони такi самi по собi. В мене теж завжди на господарствi були всi коти й собаки масненькi, поки не завели собi кицьку.... Лiтом , ганяе цiлий день й худюще, при тому ,що й вологим кормом годуемо щодня, й сухий корм стоiть -iж скiльки хочеш , й домашню iжу даемо. . Й до ветеринара ходили- все нормально.
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26.08.2022 11:30 Відповісти
Певно хтось зробив "пристосування приміщення" як собі придумав, а фахівців забув спитати чи так можна робити.
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26.08.2022 09:35 Відповісти
Авжеж перепланування, добудова поверхів-мансард збільшується навантаження на конструкцію і часом не витримує.
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26.08.2022 09:43 Відповісти
який жах, я майже впевнена, що причина цього - перепланування, люди проводять його, не враховуючи нічого з того, що повинні - не план будинку, ні його вік, ні попередні ремонти..., ось і маємо...
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26.08.2022 09:47 Відповісти
ВО "Свобода" і тут показало себе.
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26.08.2022 11:46 Відповісти
Там у Львові такого повно. Якось знімав квартиру в "історічній" будівлі на Рибній вулиці. Там хата, мабуть 19 сторіччя ще, вона стоїть якимось дивом дивенним. ПРосто на частини розлазиться. Нафіг таку історію.
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28.08.2022 00:45 Відповісти
 
 