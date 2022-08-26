Вночі у центрі Львова стався обвал в житловому будинку, - ДСНС. ФОТОрепортаж

26 серпня вночі сталася руйнація 3-поверхового житлового будинку у м. Львові на проспекті Свободи, 23.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Після прибуття рятувальників до місця виклику з’ясувалось, що сталася руйнація стіни з третього по другий поверх. Внаслідок дві квартири зруйновано повністю, одна частково", - йдеться у повідомленні.

Евакуйовано 12 людей, з них 4-х річна дитина.

Також зазначається, що на місці події працює кінологічний розрахунок.

"Пошуки можливих потерпілих проводить собака на ім’я Зоя. На даний час рятувальники проводить частковий та поверхневий розбір обвалу. Станом на зараз інформації, щодо загиблих чи травмованих немає. На місці від ДСНС залучено 41 чоловік особового складу", - резюмують в ДСНС.

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