Співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру у шпигунстві, - Офіс генпрокурора (оновлено)

Офісом генпрокурора повідомлено про підозру діючому співробітнику ФСБ РФ у шпигунстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, громадянин РФ, будучи кадровим співробітником ФСБ РФ, починаючи з осені 2018 року до кінця липня 2021 року збирав відомості, що становлять державну таємницю, на користь держави-агресора.

Він залучив до цієї діяльності військовослужбовця резерву СБУ в Херсонській області та заступника начальника відділу Управління СБУ в Херсонській області.

"За допомогою спільників співробітнику ФСБ РФ вдалось зібрати та передати своєму керівництву інформацію та таємні і цілком таємні документи - відомості щодо підготовки та проведення мобілізаційного розгортання Управління СБУ в Херсонській області при переведенні на функціонування в умовах особливого періоду; плани проведення тактико-спеціальних навчань, у тому числі на території Херсонського морського торговельного порту, командно-штабних навчань на території польового артилерійського складу та матеріали оперативно-розшукової і контррозвідувальної діяльності СБУ", - йдеться у повідомленні.

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Наразі підозрюваний оголошений в міжнародний розшук. Також у розшуку перебуває військовослужбовець резерву СБУ в Херсонській області, якому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Обвинувальний акт стосовно заступника начальника відділу Управління СБУ в Херсонській області скеровано до суду. Йому інкриміновано державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України), наразі він перебуває під вартою.

За даними пресцентру СБУ, йдеться про підозру кадровому співробітнику 5 служби ФСБ РФ Віталію Королю, який до війни створив на Херсонщині розгалужену агентурну мережу з місцевих правоохоронців для збору розвідданих.

СБУ нагадує, що у липні 2021 року співробітники СБУ викрили цю мережу і затримали її учасників. Серед них був і діючий працівник обласного управління спецслужби.

"Під час тривалого досудового розслідування було ідентифіковано та задокументовано злочини московського "куратора" цієї агентурної групи. Вона збирала таємну інформацію про мобілізаційне розгортання українських спецпідрозділів та алгоритми їх контрдиверсійних дій, зокрема на території Херсонського морського порту", - йдеться у повідомленні.

Також мережа "звітувала" щодо суспільно-політичної обстановки в причорноморських районах України.

За оперативними даними, викритий співробітник ФСБ зараз бере участь у повномасштабній агресії проти нашої держави.







