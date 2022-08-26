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Співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру у шпигунстві, - Офіс генпрокурора (оновлено)

Офісом генпрокурора повідомлено про підозру діючому співробітнику ФСБ РФ у шпигунстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, громадянин РФ, будучи кадровим співробітником ФСБ РФ, починаючи з осені 2018 року до кінця липня 2021 року збирав відомості, що становлять державну таємницю, на користь держави-агресора.

Він залучив до цієї діяльності військовослужбовця резерву СБУ в Херсонській області та заступника начальника відділу Управління СБУ в Херсонській області.

"За допомогою спільників співробітнику ФСБ РФ вдалось зібрати та передати своєму керівництву інформацію та таємні і цілком таємні документи - відомості щодо підготовки та проведення мобілізаційного розгортання Управління СБУ в Херсонській області при переведенні на функціонування в умовах особливого періоду; плани проведення тактико-спеціальних навчань, у тому числі на території Херсонського морського торговельного порту, командно-штабних навчань на території польового артилерійського складу та матеріали оперативно-розшукової і контррозвідувальної діяльності СБУ", - йдеться у повідомленні.

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Наразі підозрюваний оголошений в міжнародний розшук. Також у розшуку перебуває військовослужбовець резерву СБУ в Херсонській області, якому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Обвинувальний акт стосовно заступника начальника відділу Управління СБУ в Херсонській області скеровано до суду. Йому інкриміновано державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України), наразі він перебуває під вартою.

За даними пресцентру СБУ, йдеться про підозру кадровому співробітнику 5 служби ФСБ РФ Віталію Королю, який до війни створив на Херсонщині розгалужену агентурну мережу з місцевих правоохоронців для збору розвідданих.

СБУ нагадує, що у липні 2021 року співробітники СБУ викрили цю мережу і затримали її учасників. Серед них був і діючий працівник обласного управління спецслужби.

"Під час тривалого досудового розслідування було ідентифіковано та задокументовано злочини московського "куратора" цієї агентурної групи. Вона збирала таємну інформацію про мобілізаційне розгортання українських спецпідрозділів та алгоритми їх контрдиверсійних дій, зокрема на території Херсонського морського порту", - йдеться у повідомленні.

Також мережа "звітувала" щодо суспільно-політичної обстановки в причорноморських районах України.

За оперативними даними, викритий співробітник ФСБ зараз бере участь у повномасштабній агресії проти нашої держави.

Співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру у шпигунстві, - Офіс генпрокурора 01

Співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру у шпигунстві, - Офіс генпрокурора 02
Співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру у шпигунстві, - Офіс генпрокурора 03
Співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру у шпигунстві, - Офіс генпрокурора 04
Співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру у шпигунстві, - Офіс генпрокурора 05

Автор: 

ФСБ (1451) підозра (767) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+5
"повідомлено про підозру діючому співробітнику ФСБ РФ у шпигунстві" - кому,кому? ДІЮЧОМУ спвробітнику фсб? ви кончені їб@н@нти! бо це його службові обов'язки
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26.08.2022 09:56
+5
А де Баканов ?

Чому нічого не чути від нашого СБУ про Наумова , якому дали можливість втекти із краіни , але з великою кількістю діамантів і бабла ( кешем) затримали в Сербіі ?

Якоїсь туфти нагнали нам про ФСБшника , який успішно втік до кацапіі!
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26.08.2022 10:18
+4
невже єрьмака зловили. або хоч татарова.
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26.08.2022 09:59
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Арестович так скромно ПРОЕ@АЛИ ТИПА ага целая банда в СБУ сидела и стучала с буденовками на головахз и парашютом за спиной.... врагу и всем было пофиг при Порошенко осень 2018 означало конец и начало гонки на выборах... удачное время для внедрения агента и развертывания агентурной сети..... все заняты выборами...а Зеленскому все было по приколу и интересно и новое.. пока разобрался с кадрами Порошенко опять год прогудел паром в гудок...
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26.08.2022 09:51 Відповісти
шо там с медведчукрм при твоем порошенко?
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26.08.2022 10:06 Відповісти
а насправді - що? Чому справа ще досі не в суді?
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26.08.2022 12:23 Відповісти
Це ж чисто по рашнявому, відповідь питанням на питання... Ви такі кумедні боти цукрозаводів
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26.08.2022 13:10 Відповісти
Проснулись,а 3 года чего ждали?
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26.08.2022 09:51 Відповісти
добавь еще 5 лет... заметь, за все это время не сел ни один даже топ-коррупционер...
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26.08.2022 10:05 Відповісти
не бреши. В неті повно відомостей, як накрили і засудили організаторів та виконавців замахів на Гончаренка, Бабченка, Хараберюша, як викрили і засудили крота в колі обслуги прем'єра Гройсмана, тощо.
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26.08.2022 12:22 Відповісти
"повідомлено про підозру діючому співробітнику ФСБ РФ у шпигунстві" - кому,кому? ДІЮЧОМУ спвробітнику фсб? ви кончені їб@н@нти! бо це його службові обов'язки
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26.08.2022 09:56 Відповісти
невже єрьмака зловили. або хоч татарова.
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26.08.2022 09:59 Відповісти
Про єрмака скажуть, що знову просрали. Гнилі і просерливі всі служби які повинні захистити, за вийнятком ЗСУ.
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26.08.2022 10:43 Відповісти
Це історія про фсб чи про усбу в херсонській області?
Із заголовком якось мутно...
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26.08.2022 10:04 Відповісти
Який прокурор , такі й заголовки 😠
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26.08.2022 10:19 Відповісти
Мастера заголовков.
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26.08.2022 10:17 Відповісти
А де Баканов ?

Чому нічого не чути від нашого СБУ про Наумова , якому дали можливість втекти із краіни , але з великою кількістю діамантів і бабла ( кешем) затримали в Сербіі ?

Якоїсь туфти нагнали нам про ФСБшника , який успішно втік до кацапіі!
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26.08.2022 10:18 Відповісти
А з ОП нікому не поведомлено ? Тоді війна буде ще довгий час.
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26.08.2022 12:26 Відповісти
То шо? Дерьмака взяли?
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26.08.2022 13:10 Відповісти
Якби не те, що на 4-й фотці, то й не зкручували його.
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26.08.2022 13:12 Відповісти
 
 