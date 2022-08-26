Російські загарбники обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Є жертви серед цивільних, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція задокументувала 15 воєнних злочинів РФ за добу. Зруйновано житлові будинки, заводський цех, заклад культури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

"Російська армія атакувала міста Бахмут, Часів Яр, Сіверськ, Красногорівка, Авдіївка, села Зеленопілля, Андріївка, Курдюмівка, Катеринівка, Максимільянівка. Окупанти застосували проти мирного населення авіацію, ЗРК "С-300", артилерію. Загинули та дістали поранення мирні мешканці", - йдеться у повідомленні.

Ворог зруйнував і пошкодив 23 цивільних об’єкти, серед яких 19 – оселі громадян.

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"Другий ранок поспіль під ударом рашистів перебуває Слов’янськ. Внаслідок обстрілу зазнав руйнувань і загорівся хіміко-механічний технікум. За попередніми даними, люди не постраждали. На місці продовжують працювати поліцейські та рятувальники", - додали у Нацполіції.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



































