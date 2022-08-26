Лейтенанту РФ заочно повідомлено про підозру у розстрілі власника та працівника підприємства у Бучанському районі. ФОТО

Окупанти в Бучанському районі стратили цивільних та обікрали підприємство.

Про це повідомили на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, старшому лейтенанту 5-ої окремої гвардійської танкової Тацинської Червонознаменої ордена Суворова 2-го ступеня бригади збройних сил РФ заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 428 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року п’ятеро військовослужбовців РФ на автомобілі з літерою "V" та надписом "Танковий спецназ RUS" приїхали до підприємства поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району Київської області.

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В цей час до окупантів вийшли двоє цивільних беззбройних громадян – власник та охоронець цього підприємства. Загарбники, переконавшись у тому, що ці люди не становлять для них ніякої загрози, дали можливість їм піти. Проте, як тільки вони відійшли на декілька метрів, підозрюваний разом з невстановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь із автоматичної зброї у спину мирних мешканців. Від отриманих щонайменше 12 вогнепальних поранень, чоловіки померли.

Після цього окупанти зайшли до приміщення на території підприємства та викрали матеріальні цінності, завантаживши награбоване в автівку. Цей злочин військовослужбовців країни-агресора зафіксований камерами відеоспостереження підприємства.

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