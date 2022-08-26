Маріупольці набирають воду з калюж, доступу до питної води немає, - міськрада. ФОТОрепортаж

Жителі окупованого Маріуполя досі не мають доступу до нормальної питної води.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Маріуполя.

"Жителі Кальміуського району Маріуполя вимушені брати воду з таких "криниць". Попри гучні заяви колаборантів, проблеми з водопостачанням не вирішені. Маріупольці досі не мають нормальної питної води і набирають її з калюж. Люди виживають, як можуть", - йдеться в повідомленні.

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