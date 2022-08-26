Маріупольці набирають воду з калюж, доступу до питної води немає, - міськрада. ФОТОрепортаж
Жителі окупованого Маріуполя досі не мають доступу до нормальної питної води.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Маріуполя.
"Жителі Кальміуського району Маріуполя вимушені брати воду з таких "криниць". Попри гучні заяви колаборантів, проблеми з водопостачанням не вирішені. Маріупольці досі не мають нормальної питної води і набирають її з калюж. Люди виживають, як можуть", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+23 Джон Зойдберг #328773
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+21 Sophia-Maria Duglass
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+19 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар26.08.2022 11:01
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Таким образом выбралась родня моего хорошего знакомого...😒
Сейчас они в Германии.🙂
що так...
Господь! 🙏🙏🙏 Це велике щастя, що ви всi разом
та в небеспецi! 😊 Все буде добре! Все буде Украна! 💙💛
но відповідальність мае нести і влада за 31 рік- за прокацапьску політику, за відсутність патриотичного виховання, за грабунок за копійки заводів і пароходів.
за грабительську податкову політику ‼️‼️‼️
а гетьманцева і Найема на Гиляку
как харашо с фашистами жить
Повірте, на фото прихильники рашизму, вони вважають, що їх час прийшов і вони відчувають себе частиною людожерського руського світу. Вони вже подали заяви на компенсацію житла, записалися па паспорти ерефії та деенерії і штовхаються у черзі за гуманітаркою. Коли Україна буде визволяти місто, вони будуть голосно волати з наших зайнятих квартир, в нашому вкраденому одязі: - Україна нас обстрілює!
Не треба їх жаліти. Вони мають відповісти за свої злочини: зрадництво та колаборанство.
Прихильники ж російського світу, що залишилися в місті, хоч і вороги України, але ж ще невиправні дурні...
Чекали своіх ?
Видно , що дочекалися , на жаль 🙁